To skončí špatně. Varování kvůli povinnému očkování

Bazalová se ve své analýze zaměřuje na to, že mnozí zdravotníci, hasiči, policisté i sociální pracovníci netuší, jak to budou mít za pár týdnů s prací. Důvodem je povinné očkování. Naráží tak na to, že vládní kroky nejsou zcela předvídatelné, byť to Fiala sliboval mimo jiné ve svém novoročním projevu.

Novelu takzvané očkovací vyhlášky připravila ještě vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Současná garnitura ji však zatím nezrušila, ale vyčkává. Evidentně nechce zklamat ani jednu stranu – jak těch, kteří od vlády očekávají tvrdé kroky v boji s covidem-19, tak těch, kteří povinné očkování odmítají.

Například odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál k tomu dodává, že vládní politici zkrátka hlavně potřebují přežít zimu. „A tak jako královna Koloběžka – ani oblečená, ani nahá – vydržet s co nejmenšími ztrátami do jara, dokud virus zase neustoupí,“ uvedl.

Dle všeho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek své stanovisko uvede 15. února, podle toho, jak s hospitalizacemi zamává varianta omikron. „Zaměstnanci a vlastně ani zaměstnavatelé ale vyčkávat nemohou. Babišova vyhláška platí, a to znamená, že do 28. února už musejí být lidé zaměstnaní ve vyjmenovaných profesích očkovaní. Pokud Vlastimil Válek novelu vyhlášky nakonec nezruší, pak by tito zaměstnanci nemohli 1. března nastoupit do služby. Na odděleních by chyběly sestry a na služebnách policisté. To si ale zaměstnavatelé nemohou dovolit riskovat,“ míní Bazalová a dodává, že mnozí zaměstnavatelé toto riskovat nechtějí a na zaměstnance tlačí už nyní.

V té souvislosti Bazalová zmiňuje příběhy mnohých, kteří jsou k očkování tlačeni. Někteří zaměstnanci podle ní popisují i každodenní drobnou šikanu. „V armádě jsou vydávána stále nová a nová opatření, která neočkovaným vojákům de facto znemožňují dělat svoji práci, nesmí se účastnit kurzů a školení, a to i těch, která jsou pro ně nezbytná, na některých útvarech dokonce nesmějí do závodní jídelny,“ uvedla například poručík Marina Koďousková.

A tak se množí výzvy na premiéra Fialu, aby jasně řekl, co s vyhláškou bude či nebude. „Ti lidé jsou v zoufalé situaci, čelí obrovské nejistotě a vy to nebudete řešit? Řekněte, zda ta vyhláška bude platit, nebo ne. Dlužíte to těm lidem za to, co pro nás odvádějí,“ uvedl například právník Jindřich Rajchl.

„K tomu, aby stát mohl povinné očkování nařídit, musí být splněna jedna ze dvou základních podmínek. Buď musí vakcína zabránit šíření nemoci, anebo musí alespoň zamezit vzniku život ohrožujících onemocnění. Ani jedna z těchto podmínek ale v případě stávajících vakcín splněna není,“ dodává Bazalová.

„Pokud by se ministr Válek nakonec rozhodl nechat novelu vyhlášky v platnosti, tento záměr v uplynulých dnech potvrdil jeho kolega ve vládě Vít Rakušan, znamenalo by to riskovat tisíce soudních sporů o neplatnost výpovědi, a tedy kompenzace pro poškozené od státu, který takovou situaci zavinil. A kdo to nakonec zaplatí?“ ptá se také závěrem.