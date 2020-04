To už dál nevydržíme, tuší Šmucler. Navrhuje změnu, která bude zajímat hlavně důchodce

reklama

Podle Šmuclera již není možné dále držet plošnou karanténu, protože ekonomický dopad bude mnohonásobně tvrdší než možný počet obětí koronaviru. Navíc podle něj a mnoha jiných odborníků je nutné získat kolektivní imunitu. „To je jasná věc, kterou zná každý medik. Každá viróza se řeší kolektivní imunizací, nejprve musíte ochránit ty nejslabší, což v České republice dlouho vázlo,“ naráží Šmucler na nedostatečné vybavení pro zdravotnictví a sociální služby. Anketa Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali? Pro vystoupení 96% Proti vystoupení 1% Nevím, jak bych hlasoval 1% Vůbec bych k takovému referendu nešel/nešla 2% hlasovalo: 3668 lidí

„Ale tou karanténou, která je v České republice extrémně drahá, dražší než v jiných zemích, jsme si koupili čas. Tak ho pojďme využít, ať inteligentně otevřeme život zpátky, protože potřebujeme jako Česká republika nezkrachovat. Ale samozřejmě, že to skončí imunizací jako vždycky, o tom nikdo nediskutuje,“ má jasno Šmucler s tím, že tento názor sdílí většina odborníků, včetně Romana Prymuly nebo Tomáše Zimy.

Kolektivní imunita je podle něj nutná věc, která seniory ochrání v podstatě lépe než celková karanténa. „Ta věc je taková, že ta chřipka zmizí. A postupně tím, že zdraví lidé to prodělají, většinou si toho ani nevšimnou, tak vzniká imunita ve společnosti a ta ochrání ty staré, aby neumřeli,“ popisuje Šmucler na příkladu každoroční epidemie chřipky. „Kdežto když udržíme lidi v karanténě, tak stačí, aby přišel jeden člověk, a první, kdo bude umírat, budou ti staří lidé. Ale je to takhle při každé viróze a není to nic, co by vědecky bylo o nějaké velké diskusi,“ dodává v rozhovoru pro server Seznam zprávy.

Navíc udržování celkové karantény bude podle Šmuclera znamenat nejen obrovské ekonomické ztráty, ale následně i ohrožení mnoha životů. „Pojišťovny počítají, že život člověka stojí 1,2 milionu a teď jsme odepsali 60 miliard, tak si to vydělte. A takhle to je. Třeba abyste měla představu, 1400 lidí ročně spáchá sebevraždu jenom v České republice, což pravděpodobně bude mnohem víc, než zemře na koronavirus. A třeba rizika psychiatrických onemocnění jsou někde úplně jinde,“ popisuje Šmucler.

„Neléčíme teď kardiovaskulární onemocnění, protože spousta lidí s vysokým tlakem se nedobouchá na doktora, protože je zavřeno. Pořád někdo říká – ošetřujte jenom akutní pacienty, takže já třeba kolem sebe mám několik lidí, kteří skončili v nemocnici v těžkém stavu, protože jejich lékař má zavřeno, protože jim to dokonce kraje nařizují,“ podivuje se Šmucler. A dodává, že všechna tato rozhodnutí jsou bohužel více politická než odborná. „Není třeba možné omezovat onkologii kvůli koronaviru, vždyť to je naprosto šílené,“ nechápe.

Od krizového štábu a vlády Šmucler očekává, že představí jasnou strategii. „Zdá se, že to, co říká pan profesor Prymula, je odborně správně, odpovídá to té věci a musíme si říct nějaké způsoby, jak se budeme postupně vracet k životu. Tady se mluvilo, že rok nebo dva budeme zavření a jsme jeden z nejuzavřenějších států vůbec v rámci té epidemie. Ale my jsme zrovna stát, který úplně stojí na zahraničním obchodu a na turistech, tak si musíme říct, co vlastně chceme. Protože škody mohou být obrovské. A teď se mluví o 5% propadu HDP, ale Američané teď v druhém kvartálu očekávají u zemí, jako jsme my, propad třeba 30 procent HDP. To jsou úplně bezprecedentní čísla,“ varuje Šmucler.

„My se pořád tváříme, že to zmizí, ale myslím, že musíme něco pro to udělat, aby to zmizelo. Čili to je třeba ta chytrá karanténa, nejenom to stopování těch lidí, ale naučit každého pracovat v téhle situaci. Já jako doktor jsem zvyklý, že třeba HIV infekce je strašná věc. A donedávna na to nebyl lék. A vlastně stomatologii bychom skoro neměli dělat kvůli AIDS. Ale my děláme bezpečně a krásně to fungovalo. Čili takhle se musíme naučit žít v éře covid-19 a přežijeme. Anebo zůstaneme zcepenělí strachy v bytech a najednou lidem rupne v hlavě a bude se dít úplně cokoliv,“ dodává, s tím, že takhle to rozhodně nechce.

V ochraně důchodců je podle Šmuclera potřeba, aby se senioři izolovali a společnost mezitím prodělala imunizaci. „A výhoda té imunizace je, že to třeba bude trvat měsíc dva. Když by to tak bylo, tak se dá říct: Hele, nastěhují se do domova důchodců tihle lidé, budou s nimi žít, nepůjdou domů. A ten domov důchodců je úplně super bezpečný, protože tam se nemůže infekce dostat. A mezitím to tady lidé prodělají, budou mít teplotu, nebo nebudou mít teplotu. Čili to je řešení, kdy jsme třeba za měsíc nebo za dva schopni to prodělat, aniž by byly nějaké oběti dramatické,“ radí Šmucler.

„Kdežto když budeme mít tu karanténu, tak dříve nebo později to ten domov důchodců vždycky dostane, protože dříve nebo později prostě někdo vyjde ven, nakazí se, jde do toho domova důchodců. Restriktivní opatření jde dodržovat nějakou dobu. A pak to najednou selže,“ má jasno, že teď už je potřeba opatření rozvolnit.

