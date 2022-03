To už jsme tu měli, čertí se Krása kvůli Rakušanovi a spol.

reklama

Hnutí STAN v čele s vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem přijalo na svém zasedání dne 12. března jasné stanovisko. „Předsednictvo hnutí Starostové a nezávislí schvaluje záměr změny ústavního pořádku ČR o trvalém bezpečnostním zakotvení naší země v euroatlantické vazbě, včetně možnosti trvalého pobytu vojsk NATO na našem území, a žádá předsedu o vypracování záměru v gesci Ministerstva vnitra ČR,“ píše se v usnesení.

„S tím zásadně nesouhlasím. To jsme neměli ani po ruské okupaci. Rusové u nás byli ,dočasně'. Paní ministryně obrany to ještě vylepšila tím, že by u nás mohlo být německé vojenské zastoupení. To nejsou politici. V politice jsou důležité symboly. Vrátit německé vojáky zpět na naše území je špatný a nebezpečný symbol,“ uvedl Václav Krása.

Nejen v této souvislosti se zároveň postavil za písničkáře Jaromíra Nohavicu, jehož koncerty se teď staly terčem kritiky.

„Loni 21. září nám zpíval Jaromír Nohavica na předávání cen Národní rady osob se zdravotním postižením Mosty v Ostravě. Bylo to nádherné a měl jsem možnost se s ním, po mnoha letech, opět potkat. Nikdy by mě nenapadlo, že někdo rozpoutá štvavou kampaň proti jednomu z největších básníků současnosti. Odmítání poskytnutí sálů, vybraných peněz na sbírku atd., jsem už ve svém mládí zažil a je mi stydno za ty, co tak činí. Jaromír Nohavica dostal ruské ocenění za překlad písní ruských písničkářů Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy. Jejich písně jsou nádherné a tehdy byly i odvážné. On je předkládal v době, kdy se většina lidí bála třeba i zpívat písně Jaromíra Nohavici. Je to nízké a svědčí to o charakteru lidí, kteří rozpoutávají lynčující kampaně,“ uvedl Václav Krása.

