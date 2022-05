To všechno po vás zrušíme, slyšel Hřib v TV. A začalo být zle

Na CNN Prima News se střetl primátor Hřib, který bude v září obhajovat svůj mandát, s šéfem nově vzniklé strany Motoristé sobě a manažerem IVK, Petrem Macinkou. Tématem byla doprava. Macinka Hřibovi vyčetl, že chce omezeními vyhnat z ulic lidi v autech. Ten řekl, že to není pravda, ale pak od něho zaznělo: „A díky tomu třeba ti lidé nesednou do toho auta a je tam volno na těch silnicích právě pro ty lidi, kteří opravdu potřebují jet tím autem.“ Dle Macinky také chodci nepatří na magistrálu, tímto prohlášením popudil mimo jiné i šéfredaktora Britských listů, Jana Čulíka a další odpůrce aut.

reklama

Anketa Co soudíte o Dominiku Ferim? (Ptáme se od 31.5.2022) Je vinen a vše si zaslouží 21% Rozhodnout o vině musí soud 67% Nemám ho rád, ale Bůh ví, jak to s těmi děvčaty bylo 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 452 lidí

Zakladatel Motoristů sobě Petr Macinka prohlásil, že není divu, že jeho strana vznikla vzhledem k pirátskému způsobu řešení dopravy. Podotkl, že MHD není samospásná a připadá mu šílené zužovat silnice, aby řidiči raději vůbec nevyjeli. „Je to šikanování řidičů a myslíme si, že by to mělo skončit,“ řekl.

Dle Hřiba jsou v Praze zácpy, protože je v Praze „nepoměr aut vůči množství silnic“. A prý se pro motoristy dělá za této koalice nejvíce za dlouhou dobu, například průzkum pro městský okruh. A k Macinkovu pobavení se pochlubil i postavenými parkovišti na okraji Prahy a opravou Barrandovského mostu. A co se týče motivace k přestupu na MHD, to dle jeho slov uvolní silnice těm, kteří opravdu jezdit potřebují.

Fotogalerie: - Ministři a Dlouhý

Macinka si ovšem rýpl, že když Hřib něco opravuje, tak zmizí jeden pruh pro automobily a přibude cyklopruh. Navíc i tam, kde už cyklopruh poblíž vede. Že by něco takového motoristům pomohlo, označil za šílené, zvláště když se jedná o silnice, které odvádějí dopravu z Prahy o víkendu. A napadl myšlenku Hřiba a jiných, že znechucení z dopravy povede lidi k tomu, aby autem nejezdili. „To není pravda, ti lidé těmi auty jezdí, posouvají se v zácpách, je to nepříjemné pro všechny,“ řekl.

Fotogalerie: - Čaputová se Zemanem v Muzeu

Primátor tvrdil, že se nikomu jízdu autem znepříjemnit nesnaží. A odvolával se na nový zákon, dle kterého auto musí objíždět cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru, což je v úzkých pražských ulicích problém. Motorista prý může do cyklopruhu vjet, když v něm není cyklista a díky cyklopruhům se pak tato vzdálenost dodržovat nemusí.

Fotogalerie: - Ztracený a opět nalezený komiks

Cyklopruhy by chtěl rušit i Zdeněk Zajíček z ODS, Macinka ovšem poznamenal, že Zajíček může narazit u koaličních partnerů. Chce, aby se v mnoha případech vrátil předchozí stav. Kritizoval „šíleně namalované pruhy“ a také nelogicky umístěné přechody pro chodce. „Proč je přechod tam, kde je podchod, třeba i bezbariérový?“ ptal se s odkazem na magistrálu. „Na magistrálu chodec nepatří, nemá tam být namalovaný přechod,“ řekl a dodal, že plánovaný přechod u Hlavního nádraží je „zhovadilost“ a Motoristé sobě ho budou chtít zrušit. „Tyto vaše opatření budeme rušit, budeme je vracet zpátky jak to bylo,“ vzkázal Hřibovi, který poznamenal „pokud se tam dostanete“.

Argumentoval, že kvůli přechodu u Národního muzea motoristé nečekají, protože semafor na místě byl už předtím. A lidé nemusejí lézt do „zaplivaného podchodu“. „A díky tomu třeba ti lidé nesednou do toho auta a je tam volno na těch silnicích právě pro ty lidi, kteří opravdu potřebují jet tím autem,“ dodal. Macinka namítl, že na přechodu bude víc a víc chodců, takže nakonec se bude muset dělat delší interval, což způsobí zácpy, nemluvě o zvěstech, že by se podchod měl rušit. Dle Hřiba je Macinkův odpor proti přechodům absurdní, ale šéf Motoristů sobě má stále za to, že přechod na magistrálu nepatří.

Do Macinky po jeho duelu začali kopat někteří příznivci „města pro lidi“, které popudil svým prohlášením, že chodec na magistrálu nepatří.

to je sila, ze nekdo realne je proti prechodum. mesto ma byt pro lidi, ne jen pro auta. vazne to nedokazu pochopit. musime volit lidi, co nejsou aktivne proti obyvatelum. @ZdenekHrib diky za ten prechod, je tam super???? — kaja (@karelmarik_) May 30, 2022

Prohlásit, že do centra města chodci nepatří, tomůže opravdu jenom absolutní *** — marek bojanovsky (@marbo9) May 30, 2022

Ty kráso, z možných projektů ke kritice si vybrat ten zdaleka nejméně kontroverzní, to je umění :D Jinak celkově logika "chodec na silnici nepatří, ať zaleze do podchodu" je milá. Snad pan Macinka taky brzo zaleze do podchodu a už o něm neuslyšíme... — Zdeněk (@Elanius2) May 30, 2022

Prý chodec na magistrálu nepatří...ono to je trochu jinak...tam NEPATŘÍ ta magistrála. To je jeden ze zločinů, kterého se dopustili soudruzi za minulého režimu na veřejném prostoru.Bohužel se to asi jen tak nepovede napravit a ta odpornost tam bude strašit ještě asi hodně dlouho. — Martin Roub (@MartinRoub) May 30, 2022

Když lidé nebudou muset chodit podchodem, tak jich tam bude chodit víc. A nakonec auta budou muset déle čekat na červené, kolik tam bude chodců! Tomu je potřeba zabránit!



LiDi dO mĚStA NeAptŘÍ! https://t.co/8DdzOl9uip — Filip Sedlák (@koraalkrabba) May 31, 2022

Šéfredaktor Britských listů Jan Čulík dokonce navrhuje zakázat v Praze auta.

Zakažte auta v Praze! — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) May 30, 2022

Ovšem Macinka měl i své zastánce. „Heuréka! Primátor Hřib nám dnes objasnil, proč má Praha na silnicích cyklopruhy. Cyklisté mohou nechat tyče doma. Bezpečí zajistí pruh. Fandím všem Motoristům sobě, protože s takovou pitomostí je potřeba bojovat!“ vzkázala bývalá poslankyně ODS Kateřina Dostálová.

CNN Prima NEWS 360 stupňů: Heuréka! Primátor Hřib nám dnes objasnil proč má Praha na silnicích cyklopruhy. Cyklisté mohou nechat tyče doma. Bezpečí zajistí pruh. Fandím všem Motoristům sobě, protože s takovou pitomostí je potřeba bojovat! Dobrou noc.?? pic.twitter.com/T7gjPj2Txe — Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) May 30, 2022

Psali jsme: A co uklidit?! Hřib zahájil kampaň a prý po něm zůstal binec Bartoš: Jsem abstinent, ale zákaz pití na veřejnosti mi vadí Piráti v Praze rozjeli kampaň. Hřib se pochválil a přidal prioritu: Veřejná doprava, ještě víc Dát někomu pět tisíc a ten za dva dny zmizí? To ne! Hejtman Kuba se pustil do „uprchlíků“

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.