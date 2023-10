Tohle budu ukazovat studentům... „Nezávislé médium“ si naběhlo. Podívejte čím

reklama

Dnešní povídání o médiích začne u serveru iRozhlas, kde je pod titulkem „Zvládneme uhájit svobodu médií ve střední Evropě?“ k přečtení záznam komentáře Davida Klimeše, který odezněl také na stanici ČRo Plus. „Pojednává o tom, že polské volby byly pod vlivem státní televize TVP, že si takzvaná konzervativní dosavadní polská vláda podmaňuje média stejně, jako si je údajně podmaňuje Orbán v Maďarsku. Pan Klimeš se pozastavuje nad tím, jak chmurnou budoucnost čekají slovenská média poté, co ve volbách nezvítězila liberálně demokratická zmatečná vláda, která ani nedovládla to předchozí období svojí neschopností, zato tam údajně vznikla tzv. národovecká vláda. Ale nevím, co je na Pellegrinim nebo na Ficovi národoveckého,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Domnívá se totiž, že se jedná o klasické středo-levicové politiky v podstatě evropského střihu. „Ovšem s tím rozdílem, že mají na mysli blaho svého lidu a nejenom koryta svých evropských nadřízených. Ale to je jen taková poznámka bokem. Jinak mě fascinuje, že pan Klimeš popisuje polská média jako služky toho dosavadního režimu, ale přitom přece vidíme na výsledku polských voleb, že to zřejmě nebude úplně pravda. Vždyť ty volby přece nedopadly 90:10, ale v podstatě půl na půl pro liberální a pro konzervativní strany. To znamená, že je vliv médií značně přeceňován, zejména té TVP. Nikoho to však neudivuje. Prostě pan Klimeš vysloví tezi, kterou nemá smysl se zabývat, protože je tak apodiktická, že nepřipouští vůbec žádnou polemiku,“ pozastavuje se mediální analytik.

Proliberální a prorežimní novinář si plete dojmy s pojmy

Tím, že je včlenili do agendy internetová média, se mohou vozit po médiích typu Slobodný vysielač Banská Bystrica i jiných. „A také to dělají. Dělají to samozřejmě nešikovně a naštěstí zatím tedy nevítězí. Ale je pravděpodobné, že kdyby zůstala u moci ta předchozí garnitura, tak by svobodná média na Slovensku začala zanikat jak houby po velkém suchu, abych tak řekl. Uvidíme, jak to bude vypadat pod novou vládou, to nemá smysl predikovat. Fakt je ten, že posuzovat česká média jako svobodná, dokonce jako ostrůvek, jak tam opakovaně píše, že jsou ‚ostrůvkem pozitivní deviace‘, je naprosto scestné a naprosto mimo realitu. Pouze je z toho zřejmé, že pan Klimeš je tak jako už mnohá léta provládní, proliberální a v podstatě prorežimní novinář,“ upozorňuje mediální odborník.

Příšerně propagandistické, až se z toho jednomu dělá nanic

Autorovi komentáře přiznává, že jeho text je novinářsky brilantní a nelze k němu v tomto směru vyslovit sebemenší výhradu. „Ale obsahově je to tak příšerně propagandistické, až se z toho jednomu dělá nanic. A pak se dočtete, že tento člověk je zároveň ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Když se podíváte do střev tohoto fondu, tak vidíte, jakou žurnalistiku považuje ten fond za nezávislou. Například Forum24, Hlídací pes, Deník Referendum, Neovlivní.cz, Reportér a tak dál. Samá prorežimní média. Ani jedno alternativní médium. Zkuste někdy přijít s nějakým projektem alternativního média za panem Klimešem a uvidíte, jak dopadnete. Myslím, že velmi špatně,“ očekává Petr Žantovský.

Propaganda, kterou se zabývají, je stále na jedno brdo

Vedle nich působí několik desítek stálých spolupracovníků, kteří to také jistě nedělají z altruismu, ale za peníze. „Tak jsem poněkud v rozpacích, jestli je to přesvědčivé žebrání, když tam vidíme takový zástup lidí. Je to vlastně stejný problém, jaký se řeší nyní v Respektu, který je také silně předimenzován mnoha redaktory, což u týdeníku tohoto typu zdaleka nebývá zvykem, takže to samozřejmě zvyšuje náklady. Já bych tedy Foru24, kdybych myslel na jeho dobrou budoucnost, mě je však jeho budoucnost úplně ukradená, kdybych mu chtěl poradit, tak bych mu doporučil, ať to dělá v pěti lidech. Protože propaganda, kterou se zabývají, je stále na jedno brdo. Kdyby tu a tam prokopírovali články, které otiskli loni, s těmi, co tam jsou v těchto týdnech, vyměnili u nich data a některá jména, tak by mohli dál fungovat a nikdo by to nepoznal,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Takovou radu by mohl dát proto, že tón, kterým mluví Forum24, je stále unisonní a stále jednostranně politický. „A pak bych měl ještě jednu poznámku. Pod titulkem tohoto žebracího článku je nápis, cituji: ‚Bez Babiše a Okamury bude nejlíp!‘ To je zcela nejapná propagandistická hláška, která nijak nesouvisí s obsahem Fora. Možná jenom vyjadřuje jeho politický názor. Dobrá, to bych ještě akceptoval. Ale absolutně nejsem schopen akceptovat slova z titulku ‚ve světě plném hrozeb‘. Protože to je jedna z klasických manipulačních technik, a to šíření strachu, obav a paniky. To je manipulační technika, kterou známe od mnoha autorů zabývajících se touto problematikou a z mnoha médií v minulosti. Když si vezmete média, která vydávaly totalitní režimy, ať už nacistické nebo komunistické, tak byla vždy postavená na vyvolávání strachu,“ připomíná mediální odborník.

Na titulcích Fora24 se dá vyučovat manipulační technika

No a Forum24 si stejně jako média v totalitních režimech vypomáhá vyvoláváním strachu, tentokrát díky spojení „ve světě plném hrozeb“. „Vyvolávání strachu tu z Židů, tu z komunistů, tu z nějakého jiného společného nepřítele. Má to psychologicky působit na publikum tak, aby si v sobě odneslo dojem, že jedině ten, kdo vyslovuje tuto obavu, je zárukou toho, že se ta obava nenaplní nebo že nepoznamená naše životy tím, co z těch hrozeb vyplývá. To je tak manipulační, že se na tom dá tato technika učit. Určitě si článek uložím a budu ho svým studentům na vysoké škole uvádět při hodinách jako příklad toho, co se nemá v médiích vůbec nikdy vyskytovat, pakliže chtějí být považována za seriózní. I když tohle snad ani Forum24 nemůže chtít, protože už působí na trhu pod různými názvy osm let a za tu dobu se nic nezměnilo. Leda tak k horšímu,“ míní Petr Žantovský.

Ve středu se před sídlem společnosti Czech News Center v pražských Holešovicích konala protestní akce aktivistů z hnutí s názvem „Limity jsme my!“. „Byla zaměřena proti Danielu Křetínskému, takto spoluvlastníkovi právě toho CNC, ale i dalších podnikatelských aktivit, zejména v energetice a v průmyslu, a to nejen u nás, ale i jinde v Evropě. Což o to, aktivisté tu svoji činnost, která spočívá ve vykřikování, vylepování plakátů, přilepování se k předmětům, silnicím, budovám a podobně dělají se zřejmou rozkoší. Mně to přijde trochu masochistické, ale já asi nejsem typický aktivista, takže nebudu hodnotit jejich způsoby vyjadřování vlastního názoru. Každý na to můžeme mít jiný názor. Mně však jde spíš o to, jaké postoje a stanoviska hlásají,“ vysvětluje mediální analytik.

U Křetínského vadí propojení aktivit v byznysu a v médiích

Tím, že se Křetínského aktivity rozbíhají mezi média a například energetické společnosti, tak není úplně zřetelné, proti čemu ti lidé vlastně protestují. „Proti tomu, že Křetínský vlastní mediální dům, nebo proti tomu, že působí v energetice? To jsem z té jejich akce příliš nepochopil. Mám za to, že ti lidé pletou dohromady hrušky a šrouby. Z toho všeho jsem v podstatě pochopil jedinou myšlenku, která je zřetelná a srozumitelná, že jim vadí skutečnost, že existuje nějaká silná podnikatelská skupina, která – mimo jiné – provozuje také nějaká média. Dokonce, jak jsem se dočetl na Novinkách, tak by podle těch aktivistů měl Křetínského Energetický průmyslový holding ukončit – cituji – svoji činnost jakoukoli legální, ekonomickou nebo politickou cestou,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Tomu se dá rozumět jedině tak, že aktivisté vyzývají naše politiky, aby zakročili proti dalšímu úspěšnému podnikateli. „Už tady máme dva zákony, oběma se říká lex Babiš, které jsou namířeny proti tomu, aby byl Andrej Babiš vlastníkem mediálních podniků, v daném případě Mafra a Londa. Co se týče Křetínského, tak u něj aktivistům také vadí propojení byznysových aktivit s aktivitami v médiích. Připadá mi, že se tihle lidé zapomněli někde v hluboké minulosti. To už není ani raný Marx, tomu by možná odpovídala prvobytná pospolnost. Vždyť základ svobodné tržní společnosti je v tom, že podnikatel podniká za účelem zisku a podnikání v médiích je úplně identické jako podnikání v energetice. Jeho cílem je rovněž zisk, cílem není žádný altruismus,“ připomíná mediální odborník.

Převládá bezhlavý aktivistický fanatismus nad rozumem

Proto aktivistům doporučuje, ať si seženou peníze a vydávají si své vlastní aktivistické médium a nevyzývají politiky, aby zasahovali proti podnikatelům, kteří podnikají pro zisk. „To je pro mě tak bolševická myšlenka, až se mi z toho nedělá dobře. Václav Klaus píše v nové knize svého institutu ‚Sebedestrukce Západu 2.0‘, ta předchozí se jmenovala úplně stejně a analyzovala příčiny rozpadu západní společnosti, že po několika letech zjišťuje, že rozpad je daleko horší, než se predikovalo. A jednou z příčin je také právě to, že převládá bezhlavý aktivistický fanatismus nad rozumem, nad systémem a nad řádem, podle kterého ta společnost funguje. Týž Václav Klaus už před nějakými pomalu dvaceti nebo patnácti lety varoval před NGOismem, který nadřazuje názory nevládních neziskových organizací (NGO) nad názory demokratických orgánů obsazovaných na základě voleb,“ připomíná Petr Žantovský.

Uvědomuje si, co by znamenalo dát do rukou tzv. neziskovek, z nichž ty politické jsou vesměs velmi ziskové, větší pravomoci rozhodování o tom, co se ve společnosti bude dít. „Jestliže ustoupíme tomu ‚Limity jsme my‘ nebo komukoli jinému, tak se podílíme na programové sebedestrukci naší demokracie. Ono už to, že má ten přívlastek liberální, je dosti nebezpečné, protože do toho přívlastku si může každý podle svých mocenských zájmů dosadit, co chce. Ale smysl demokracie je v tom, aby každý mohl vyslovit svůj názor. Ať si aktivisté říkají svůj názor, ale ať nenutí politiky, aby jejich názor vtělovali do legislativy a pronásledovali lidi, kteří mají názor jiný a ještě k tomu jsou úspěšní ve své práci, jako je Daniel Křetínský. Tohle nechápejme jako obhajobu Křetínského, toto chápejme jako obranu standardní tržní demokracie,“ dodává mediální analytik.

