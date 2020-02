Tohle by si měli přečíst ti, co mluvili o Babišovi jako o zlodějovi. Zbořil si povšiml nenápadné zprávy

Politolog Zdeněk Zbořil řekl v rozhovoru pro Prvnízprávy.cz svůj názor na koronavirus 2019-nCoV, šířící se z Číny, a zamyslel se nad tím, zda tím je úmyslně Čína posouvána do izolace. Okomentoval i zprávu, kterou zveřejnila České televize, že Evropská komise nakonec schválila veškeré dotace Agrofertu. „Pokud je to pravdivá zpráva, měli by si ji přečíst ti, co mluvili o Babišovi jako o zlodějovi,“ řekl. S tím, že ne vše, co veřejnoprávní televize vypustí, je však pravdivé.

V posledním týdnu ve světě rezonuje téma koronavirus. Kvůli současné epidemii nového koronaviru ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Především Čína ztrácí v obchodě, v ekonomice. Je to úmysl? „Jsem pamětník, když se obviňovaly válčící strany v korejské válce 1950-53 z vedení bakteriologické války. To, že se někde šířily nějaké nemoci nebo nějaká virová onemocnění, to není žádná novinka. Myslím to tvrzení, že je to řízená kampaň,“ uvedl Zbořil.

V kontextu s tím poukázal na jeden hollywoodský film s Dustinem Hoffmanem; co se natočí v Hollywoodu, to je jakousi předpovědí, co se ve skutečnosti stane. „Takže bychom měli být zdrženliví v šíření poplašných zpráv a měli bychom se spíše u nás zajímat o chřipkovou epidemii, která je na hranici pandemie,“ říká politolog k „epidemické kampani“.

Na řadu pak přišly i dotace pro Agrofert. Zbořil se podivuje nad tím, že ještě před třemi dny se mluvilo o příjezdu delegace Evropské komise a o miliardách, které bude muset naše republika vracet. A najednou se objevila nenápadná zpráva na teletextu České televize – že Evropská komise schválila veškeré dotace Agrofertu až do roku 2018. „Takže pokud je to pravdivá zpráva, tak by si ji měli přečíst všichni ti, co vystupovali ve vášnivých diskusích v Poslanecké sněmovně, i ti, co o Andreji Babišovi mluvili jako o zlodějovi,“ zdůrazňuje Zbořil.

Upozornil, že ne vždy jsou zprávy České televize pravdivé, takže by ještě vyčkal. „Ti, co kritizují ČT, tak nekritizují ČT jako celek, ale kritizují právě zpravodajství, že se tam objevují nedůvěryhodné zprávy, které se pohybují na hranici šíření poplašných zpráv,“ podotkl politolog.

„To, že se v České televizi téměř výlučně předvádějí názory opozičních stran a ukazují se tam jejich představitelé, ještě musíme říct jenom některých opozičních stran, tak to je důvodem mé obavy,“ doplnil.

