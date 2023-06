Tohle lidem neřekli! Rajchl zničil duel Fialy s Babišem

reklama

Předseda hnutí PRO a advokát Jindřich Rajchl se na Facebooku prostřednictvím videa vyjádřil k duelu premiéra Fialy a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

„Petr Fiala asi žije v nějakém paralelním světě, když pořád trvá na tom, že všechno je v pořádku a lidem se tady žije dobře,“ prohlásil advokát a doporučil Fialovi někdy vyjet mimo Prahu a lidí se zeptat. Rajchl připomněl i nedostatek léků a likvidaci České pošty. „Vždyť to je úplný výsměch těm lidem. Všichni přece vidíme, co se tady děje. Nefunguje vůbec nic,“ řekl a dodal: „Stát je v absolutním rozkladu a Fiala se tváří, že je všechno v pořádku.“

Moderátorku Tománkovou označil Rajchl za „slabý článek“ pořadu. Vyčetl jí, že více stranila premiéru Fialovi a nechávala ho déle mluvit, zatímco jeho oponentovi Babišovi skákala do řeči. Fiala se navíc podle slov Rajchla snažil od odpovědí na otázky „utíkat, seč mohl“, a moderátorka ho nechávala. Nejlépe to bylo vidět při otázce, zda koalice neporušuje své předvolební sliby s ohledem na zvýšení daní. „Nevěděl, jak se z toho vymluvit, a Tománková ho k odpovědi nedostala. Samozřejmě že porušili své předvolební sliby, samozřejmě že lhali a lžou nám dál. Lžou nám kdykoliv, kdy otevřou pusu,“ komentoval Rajchl.

Tománková i Fiala podle něj zapomněli zmínit podstatnou věc, a to, že „dluhy Fialova vláda platí z vašich kapes“. Fialovo tvrzení o šetření na státním aparátu Rajchl odmítl a označil za lživé. „Lež jako věž. Nejvíce zaplatíte vy,“ vzkázal lidem a marně se domáhá předvolebního slibu ODS, že se nebude zvyšovat daň z nemovitostí.

Podle Rajchla už nemůže jít o nic jiného než o hru o čas, když Fiala mluví o zvládnutí státního rozpočtu. Hranice 290 miliard bude pravděpodobně překonána již v červnu, aby se tedy rozpočet dodržel, musela by pak ČR být zbylé měsíce jen v plusu. To podle Rajchlova názoru není možné a vláda si je toho vědoma. Negativně se Rajchl postavil k výroku Fialy, že státní dluh je převážně z doby covidové. „No a jaká bude obsluha státního dluhu z těchhle vašich dob, pane Fialo?“ ptá se Rajchl premiéra.

Rajchl upozornil na to, že napříč celým rozhovorem Fiala shazoval vinu na druhé. Na Babiše a jeho vládu během covidu i na Putina a válku na Ukrajině. „Současný problém nemá s válkou téměř nic společného. Země, které jsou postiženy úplně stejně, jsou na tom v současné době mnohem líp než my. Ale to je proto, že tam vládnou lepší lídři, než je Fiala – což je v podstatě každý,“ konstatoval Rajchl.

Kriticky se advokát vyjádřil i k Andreji Babišovi, když poukázal na to, že předseda ANO prokázal, že debaty nejsou jeho nejsilnější stránkou. „Podle mého názoru mohl Petra Fialu daleko víc uvařit v jeho vlastní šťávě a daleko víc poukázat na všechny ty nesmysly,“ řekl Rajchl a mezi zmíněné nesmysly zařadil zvyšování rozpočtu Ministerstva obrany o 40 miliard na příští rok nebo nákup „zbytečné techniky“, kterou si Česká republika nemůže dovolit a nemá pro ni využití. Zmínil také svou domněnku, že nákup vojenské techniky proběhl kvůli tomu, aby ji zde mohli v budoucnu používat příslušníci americké armády, kteří zde díky smlouvě DCA mají vytvořené podmínky k příchodu.

Tímto Rajchl plynně přešel k druhé výtce, již měl k Babišovi, a to, že se proti obranné dohodě mezi ČR a USA více nevymezil. Co v debatě o smlouvě řekl Fiala, je podle Rajchla další lží. „Celá ta smlouva je jenom o tom, že upravuje podmínky, za jakých tady bude vojsko Spojených států působit. Tam nenajdete v podstatě nic jiného,“ uvedl Rajchl. Podle jeho názoru nebyla tato smlouva zapotřebí, nepřináší žádná pozitiva a je koncipovaná ve prospěch USA. „Je to jeden velký paskvil a já ji jednoznačně a zcela kategoricky odmítám,“ vyslovil se proti obranné dohodě Rajchl.

Co v debatě nezmínil ani Fiala, ani Babiš, je pak to, že z České republiky odtékají stovky miliard korun ročně na dividendách. „My jsme země, která má největší saldo přítoků a odtoků peněz v Evropě. Odcházejí od nás peníze, které banky, mobilní operátoři a potravinové řetězce vyvádějí ven. Naše peníze, které jdou prostě pryč,“ vysvětlil Rajchl a zkritizoval vládu za to, že se o tyto peníze nezajímá. Sám Rajchl zmínil, že on ví, co by se mělo udělat, prozradit to však ve videu odmítl, garantoval nicméně, že taktikou by jistě bylo zdanit tyto peníze. Nikoliv peníze občanů České republiky.

Babiš měl zakročit i ve chvíli, kdy Fiala mluvil v Partii o zastropování cen elektřiny. Rajchl zastropování cen energií považuje za nejhorší rozhodnutí vlády České republiky za posledních třicet let. „Oni totiž nezastropovali u výrobce a bez kompenzací tak jako ostatní státy, ale na prodeji, a ještě k tomu s kompenzací,“ vysvětlil Rajchl a přinesl příklad, že pokud obchodník prodá elektřinu za šest korun, ale nakupuje ji za deset, tak čtyři koruny dostane zaplacené od státu. I toto je podle Rajchla důvodem pro vysoký státní dluh, když reálně stát nic nezastropoval, ale jen z peněz daňových poplatníků zaplatil část elektřiny. „To není žádný strop. To si pan Fiala myslí, že jsme úplní ekonomičtí analfabeti? Prostě v tu chvíli měl Andrej Babiš okamžitě zaútočit,“ usnesl se Rajchl.

