Tohle ne! Mám toho dost! Podraz od Babiše! Vojtěch Filip zvažuje, že KSČM se na vládu vykašle

Jedním ze jmen, která Filipovi vadí, je nominantka na křeslo ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Není to však kvůli chybějící erudici, nýbrž proto, že Andrej Babiš Vojtěcha Filipa o nominaci nedostatečně informoval. „Je to na hraně. Opravdu nechci tři roky něčemu přihlížet a rvát si vlasy, co jsem způsobil,“ říká Filip pro MF Dnes ke vzniku vlády. Prý ještě záleží na dalších konzultacích s ČSSD, jak se nakonec komunisté k vládě postaví. „Musím se domluvit s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, jak se k tomu postavíme, hnutí ANO nemá ve Sněmovně 101 hlasů,“ řekl Filip.

Anketa Těšíte se na vládu ANO a ČSSD s podporou KSČM? Ano, těším 9% Netěším, ale ať už proboha vznikne, ať někdo začne vládnout 6% Netěším. Chci předčasné volby 85% hlasovalo: 1238 lidí

Podle Vojtěcha Filipa je problematické, že Andrej Babiš přichází s některými kroky zcela nečekaně a neinformuje o nich své kolegy. „Když odcházím ve čtvrtek o tři čtvrtě na osm večer, Andrej Babiš nic neřekne a druhý den se dozvím, že ministryní spravedlnosti má být Taťána Malá, tak jsem překvapen. Nezpochybňuji její vzdělání, ale že se to ani nedozvím,“ hořekuje Vojtěch Filip.

Další nespokojenost panuje kolem energetického gigantu ČEZ, přesněji jeho dozorčí rady. Vojtěch Filip prohlásil, že ČEZ je pro Česko klíčovým podnikem z hlediska hospodářského výsledku a budoucích investic. Tomu by podle Filipa měla odpovídat i příslušná diskuse. Nešlo mu údajně o to, aby byl do ČEZu dosazen „jeho“ člověk, ale o dodržení dříve vyřčeného. Podle Vojtěcha Filipa je potřeba, aby v dozorčí radě byly nominace těch, kteří budou zajišťovat chod organizace. Musí tam být lidé, schopní naplňovat nějaký program.

Ohledně odbornosti nominantů Andreje Babiše do dozorčí rady ČEZu nebyl Vojtěch Filip příliš sdílný. Redaktor MF Dnes z něj dostal pouze neurčitou odpověď, že Filip žádnou konkrétní nominaci nedostal a tak není hodnocení schopen. S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se bude o dalším postupu radit během dneška. „Na rovinu říkám, že o chování Andreje Babiše ústřednímu výboru naší strany nebudu lhát. To bych si v životě nedovolil. Ale znamená to, že taky nemusím získat podporu pro návrh, abychom tolerovali příští vládu. To je realita,“ přemítal nahlas před sobotním zasedáním ústředního výboru strany Vojtěch Filip.

Vojtěch Filip dlouhodobě upozorňoval, že mu vadí též jméno Adama Vojtěcha. Komunisté chtěli, aby post ministra zdravotnictví obsadil někdo jiný, nicméně Andrej Babiš jejich přání nevyslyšel. K tomu předseda komunistů Filip dodává, že o nevhodnosti jednotlivých nominací bylo ANO informováno průběžně. Nechápe, proč jsou tito lidé nominováni znovu. Dalším jménem, které je v očích KSČM na odstřel, je ministr dopravy Dan Ťok. „Každý, kdo jede po D1, asi vidí, že těžko můžeme být spokojeni. Abych jenom přikyvoval, to nemusím být v politice, můžu sedět v hospodě a pít pivo,“ komentuje to naštvaný Vojtěch Filip.

Jak tedy fungují konzultace jednotlivých nominací mezi Andrejem Babišem a Vojtěchem Filipem? „Tak paní Malou mi nevysvětlil vůbec a pokud jde o ČEZ, k tomu řekl, že prostě chce, aby to fungovalo. To já chci samozřejmě také, jenom mám o tom jinou představu. On je za to zodpovědný, ale pokud dojde k nějakým výměnám, tak to může mít vliv na fungování ČEZ, to není, jako když si jdete koupit housku na krám,“ vysvětluje Vojtěch Filip. Podle jeho vyjádření na průběh jednání reagují nedobře i jeho spolustraníci z KSČM. Nakonec podle něj rozhodne ústřední výbor KSČM, který má 91 členů.

Co by se dělo v případě, kdy by oficiální stanovisko KSČM značilo, že strana vládu ANO a ČSSD tolerovat nehodlá? Byly by předčasné volby? Vojtěch Filip odpověděl: „My jsme připraveni. Konečně, připustil je i prezident republiky Miloš Zeman, který je přitom připustit nechtěl a vedl nás k tomu, abychom lidi netlačili k novému rozhodování, když už rozhodli. A prezident Zeman patří k těm, kteří velmi dobře vnímají nálady ve společnosti. Ta situace je fakt vážná. Když máte za sebou stranu s osmadvacetiletou historií, jako je KSČM, tak tu historii nechcete poškodit. Vždycky se o komunistech, tedy o KSČM, mluvilo tak, že držíme slovo. Že jsme otevření, říkáme své názory a nestydíme se za ně. Teď je to pro nás velmi těžké rozhodování.“

autor: mak