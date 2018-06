Tohle nemůžeme dopustit! Babiš sepsul Evropskou unii i Bakalova novináře

Babiš konstatoval, že německá kancléřka Angela Merkelová řeší problémy na domácí politické scéně. Ministr vnitra Horst Seehofer své kancléřce hrozí, že přikročí k ochraně německých hranic. Merkelová dostala čtrnáct dní na to, aby vyřešila otázku ilegální migrace. Podle Babiše proto Merkelová svolala minisummit, který však podle jeho názoru nic neřeší.

„Ty navržené závěry jsou v absolutním rozporu s naším názorem na migraci, takže nevidím důvod na takovouhle schůzku. Zásadní bude jednání Evropské rady příští týden. Pokud někdo z novinářů píše nesmysly, tak já můžu říct, že od 14. prosince na Evropské radě velmi aktivně vystupujeme a ty naše názory stále více rezonují. To naše stanovisko je jasné. Jižní státy jako Španělsko, Řecko, Itálie... a ostatní státy jim mají pomáhat,“ popsal svou představu předseda vlády.

Kvůli německým úvahám o uzavření hranic svolal Babiš Bezpečnostní radu státu. „Pokud by se to stalo, tak my nemůžeme dopustit, aby tito migranti přišli na naše území. Kdyby přišli na naše území, tak je to náš problém. Je jasné, že Evropa migraci nezvládla,“ hřímal Babiš. Obratem dodal, že EU musí problémy migrace řešit mimo Evropu, a ne mezi jednotlivými členskými státy EU. „My jsme ztratili moře času,“ zlobil se předseda vlády.

Pár slov věnoval také ekonomickým plánům EU na příštích sedm let. Rozčiloval se, že EU bude vydávat stále více peněz na své úřednictvo, bude-li finanční rámec schválen. Přitom odchodem Velké Británie ze společenství významně klesne počet obyvatel tohoto nadnárodního uskupení. Podle Babiše by tedy bylo logické spíše snižovat náklady na chod EU. Opak je ale bohužel pravdou. „Rozdíl, vážení, 25 miliard eur,“ rozčiloval se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011





Než dal prostor k položení otázek, doplnil ještě, že za hnutí ANO nominuje na Ministerstvo spravedlnosti poslankyni Taťánu Malou z hnutí ANO, na Ministerstvo obrany stávajícího ministra vnitra Lubomíra Metnara. Na post ministryně průmyslu a obchodu nominuje prezidentku Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Martu Novákovou. Své nominace nechtěl nijak vysvětlovat. „Já nebudu nic vysvětlovat, je to moje odpovědnost,“ oznámil pouze novinářům úsečně.

A pak došlo na dotaz Hospodářských novin vlastněných Zdeňkem Bakalou. Babiš reagoval na otázku, zda nevidí určitou paralelu se zásahem policie na Úřadu vlády v roce 2013, ke kterému došlo i kvůli údajnému rozdělování trafik, a mezi přidělováním pozic komunistům v dozorčích radách firem s účastí státu, ke kterému možná ještě dojde.

Mgr. Lubomír Metnar BOS

Ministr vnitra v demisi



Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi



Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011

poslankyně





Babiš tam žádnou paralelu neviděl, ale nezůstal jen u tohoto prostého konstatování. „Vy stále o něčem hovoříte, vy stále pouštíte do prostoru různé nesmysly i o zahraniční politice. To bych si vyprosil,“ rozzuřil se Babiš. „Pokud vy si vymyslíte něco do prostoru, že údajně jsem komunikoval s paní Šlechtovou po telefonu – lež. Že ministr Metnar podepsal deklaraci v Marrákeši – lež. Boj proti hybridním hrozbám a proti podobným nesmyslům je problém, takže by bylo dobré, kdybyste si ověřovali informace a zeptali se,“ vypálil Babiš.

Psali jsme: Je rozhodnuto. Ministr Hüner v Babišově druhé vládě nebude Babiš mi oznámil, že končím, řekla novinářům Šlechtová Válka o ČEZ pokračuje: Do boje se rázně zapojil ministr Hüner "Nemůžeme do Česka pustit migranty." Babiš po slovech z Německa a Rakouska svolává Bezpečnostní radu státu

