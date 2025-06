IKEA začala komandovat své zákazníky, ať nejedí maso

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3749 lidí



Jak žít „udržitelný život“ radí svým klientům například Komerční banka, jež jim sepala, že by kvůli emisím měli například omezit cestu auty a jezdit do práce hromadnou dopravou či ideálně koupit elektromobil a napájet jej fotovoltaickou elektrárnou. Uvědoměle mají klienti KB y také nakupovat a naučit se například jak vařit ze zbytků si snížit konzumaci masa. „Zejména produkce červeného maso je ekologicky velmi náročná. Omezení jeho konzumace tak může mít významný dopad na snížení vaší uhlíkové stopy,“ stojí v doporučení, které mnohým vrátilo vzpomínku na kampaň KB z roku 2021, kdy tato banka lidem kvůli produkcí oxidu uhličitého doporučila raději nejíst na Vánoce už ani kapra.



Krok vyvolal nemalou kritiku a dostal se též do politických debat. Přesto se snahou poučit své zákazníky, jak mají žít uvědomělejší životy, není konec.

Emise – i za to, co snědí – nedávno po KB začala svým klientům přímo v internetovém bankovnictví počítat Raiffeisen Bank. A aktuálně na trend poučování zákazníků přistoupila IKEA, jež sepsala hned několik rad, co mají nakupující dle ní činit nejen na půdě jejích obchodních domů, ale i ve svých domácnostech.

Mezi tipy opět nechybí část, jež se týká stravování a lidem je vkládáno, že při udržitelnějším stravování „na výběru potravin záleží“. „Trvale udržitelnějšího způsobu stravování docílíte například tím, že budete volit rostlinné potraviny a certifikované výrobky z odpovědných zdrojů,“ zní na stránkách nábytkářské firmy.



Text pokračuje slovy věnujícím se nabídce bezmasých variant jídel v restauraci a bistru řetězce, avšak tím IKEA nekončí. Rady pokračují tím, jak mají lidé v „udržitelném“ stravování pokračovat i po opuštění obchodu. „Konzumace rostlinné stravy je jedním z nejvýznamnějších kroků, které člověk může učinit k tomu, aby snížil svoji klimatickou stopu. Tak proč si další večeři něčím nezpestřit?“ táže se a jmenuje, že by lidé měli k večeři zařadit na svou tabuli zeleninu či luštěniny.

Přestup k tomu, aby lidé přestali konzumovat maso, dle firmy může být pozvolný. „Dlouhodobé návyky se snáz mění po malých krůčcích. Co třeba zavést s rodinou a přáteli ‚bezmasé pondělky‘? Nebo můžete maso v jídelníčku postupně upozadit a naložit si o to víc zeleniny – ať už na talíř, nebo hned při vaření,“ radí, jak na to.

Udržitelní totiž mají být lidé podle řetězce každým dnem. „Svůj dopad na planetu chce snížit stále více lidí. Mnozí ovšem přesně nevědí, jak toho dosáhnout. Pokud chcete žít trvale udržitelněji, postačí vám provést drobné změny v každodenním životě. Protože v tom se skrývá krása drobností – sčítají se dohromady,“ pokračuje IKEA a chlubí se, že „dláždí cestu k trvale udržitelnějšímu bydlení pro co nejvíce lidí“ i skrze bezmasé hot dogy.

Netají se, že má vizi. „Naší vizí je vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. V dnešním světě to znamená transformovat podnikání a hodnotový řetězec tak, abychom minimalizovali svoji klimatickou stopu,“ vysvětluje obchod a poznamenává, že se zákazníky chce spolupracovat, aby „dokázala čelit výzvám neudržitelné spotřeby, změnám klimatu a rostoucí nerovnosti“.



Cíle má vskutku nemalé. „Naším cílem je inspirovat více než miliardu lidí a zlepšit jejich každodenní život v rámci možností naší planety,“ uvádí nábytkářská firma, proslulá též svými kuličkami, které již prodává delší dobu také v bezmasé variantě.

Mimo upouštění od jezení masa by lidé podle doporučení dále mimo jiného také snížit průtok vody v domácnostech či se naučit, jak šetřit energiemi a nakládat s odpadem.



Sama IKEA pak dodává, že chce jít také příkladem. Mimo jiného se má snažit, aby byla „přínosem jak pro globální klima, tak pro místní životní prostředí“ skrze dopravu elektromobily, které mají být „prioritou“. Dále má také jasný plán udržitelnosti i na příští roky. „Do roku 2030 máme velké cíle. Stůj co stůj chceme i my přispívat k řešení změny klimatu, neudržitelné spotřeby a nerovnosti. Tři hlavní oblasti, na které se při tom zaměřujeme, je zdravý a udržitelný způsob života v domácnosti, cirkulární systém prospívající klimatu a spravedlnost a rovnoprávnost,“ jmenuje IKEA, v čem se hodlá angažovat v příštích letech.

