Tohle o něm nevíte! Dominik Hašek na Hrad? Padly silné informace

Tématu příštích prezidentských voleb a kandidatury Dominika Haška se věnuje například Reflex, který, nutno dodat, Haška přiměl „nevyloučit kandidaturu“ v interview s Čestmírem Strakatým. V článku, který již v titulku označuje prezidentskou volbu za reality show, která začala příliš brzy. Petr Pešek v článku konstatuje: „I když je v politice možné ledacos, přeci jen vidina Dominátora dominujícího Pražskému hradu moc představitelná není. I voliči s nízkými politickými pudy potřebují u svých vyvolených cítit alespoň nějakou politickou erudici.“ Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 93% Není to škoda 2% Je to jedno 5% hlasovalo: 668 lidí

Komentář k Haškově případné kandidatuře napsal i komentátor TV Prima Tomáš Vyoral. Hned na úvod říká, že na rozdíl od spontánních výkřiků „Hašan na Hrad“ tentokrát vycházejí signály od samotného brankáře a podnikatele. „Troufám si tvrdit, že plánovaně,“ míní Vyoral a dodává, že Hašek v hokejovém důchodu vymýšlí zajímavé vylomeniny, například svůj nápoj Smarty, který sám ve videu propagoval. Současná Haškova ambice je podle něj k smíchu, i když si vytvořil jisté zázemí svým projevem na Letné.

Dále Vyoral komentuje to, že si Hašek kandidaturu dokáže představit, jak uvedl v rozhovoru pro Rádio Impuls: „Souhlasím, že člověk si dokáže představit všechno. Třeba já si dokážu představit i Jeana-Claudea Junckera nepostiženého ischiasem, nedehydratovanou Angelu Merkelovou nebo božskou aktivistku Grétu ve školní lavici.“ Ale dodává, že i v představách by člověk měl být soudný a „uvažování“ by mělo být varovným signálem pro rodinu nebo i lékaře.

Podle komentátora se sice Hašek postavil na „správnou“, tedy společensky poptávanou stranu barikády, a navíc se příslib vynulování Putinových hackerů a agentů dá použít v marketingu, ale jako kandidát není vhodný. Vyoralovi vadí například Haškova věta, že studuje politiku až 3 hodiny denně. „Studijní materiály má od politologa Petra Fialy nebo od loutkáře a stvořitele Jiřího Drahoše, exdiplomata Petra Koláře?“ ptá se uštěpačně.

Ani Haškův výrok o zodpovědnosti a názoru, že „by byl výbornej“, mu není po chuti. Jako příklad dává brankářův odchod a návrat k hokeji. A vzpomíná na další incidenty: „Na jeho již ukončený byznys se sportovním oblečením, který mu dle jeho slov prodělával 30 tisíc měsíčně. Na jeho současný byznys s energetickými nápoji, který dotuje 200 tisíci měsíčně. Na jeho extempore, kdy zřezal a zranil soupeře v in-line hokeji… Nevím, zda tohle potvrzuje jeho zodpovědnost…“

Podle Vyorala je Hašek „další pěšák“, želízko v ohni, jež se má pokusit o prezidentskou kandidaturu, neboť předběžné průzkumy osobností jako Miroslava Němcová, Petr Pavel nebo neúspěšných kandidátů na prezidenta ze Senátu nenaplňují optimismem. „Který z nich pak vyhraje, je v zásadě jedno,“ říká na závěr Vyoral.

