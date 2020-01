Tohle se dnešním oslavovačům Havla nebude zdát tak sexy... Tomáš Zdechovský kandiduje na předsedu lidovců a u Xavera vydatně přiložil pod kotel

Nepřijímal bych sirotky z uprchlických táborů v Řecku, ale rovnou celé rodiny, řekl v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým v XTV europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Vyjádřil se též k tomu, zdali se bude ucházet o post předsedy své strany a jak nahlíží na spojení lidovců s církví. Hovořil i o brexitu a našem setrvání v Evropské unii. V té souvislosti padla též slova o našem prvním polistopadovém prezidentovi Václavu Havlovi. Zmiňoval, co by si vzal z jeho politiky. Lidem, kteří dnes Havla oslavují, se to prý nebude zdát „tak sexy“.

Zdechovský se během rozhovoru vyjádřil k tomu, zdali bude příští předsedou své strany. „Když dají delegáti sjezdu, stanu se předsedou. Není to předjednané. Myslím si, že zpráva o úmrtí manželky Marka Výborného byla natolik nečekaná, že se na to nikdo nepřipravoval. V jiném případě se dělají pokusy o dohody, ale teď ani v den sjezdu nebude nikdo vědět, kdo zvítězí,“ zmínil.



Schůzka se současným ministerským předsedou pak ovšem nenásledovala. „Andreji Babišovi jsem nabízel schůzku několikrát, abychom si některé věci vyjasnili. On mé pozvání na kafe nikdy nepřijal. Myslím, že pokud bych byl předsedou, tak by ke schůzce došlo. Ale nebylo by to tak, že bych schůzku inicioval,“ zmínil.

Anketa Kdyby Milion chvilek uspořádal akci kousek od vašeho domu, co byste udělali? Přišel (přišla) bych je podpořit 6% Přišel (přišla) bych se podívat 2% Ignoroval(a) bych je 78% Přišel (přišla) bych jim vynadat 13% Zalezu, zamknu a fertig, jak padlo ve ,,Slunce, seno..." 1% hlasovalo: 16336 lidí

Ke spojení lidovců s církví vyjadřuje určitou skepsi. Podle něj je potřeba odstřihnout to, že někteří členové strany jsou věřící. „Tohle je politická strana, tyhle dvě věci se nesmějí směnovat, je to problém,“ povzdychl si. Podotýká však, že víra lidí nemá na jejich hlasy u voleb vliv a sám zná mnoho lidí, kteří jsou věřící, a přitom volí i KSČM.



A ke komunistům ještě dodal, že spolupráci s nimi si nedokáže představit. Nejsou prý „demokraticky smýšlející strana“. Hovořit se členy KSČM by ale Zdechovský dokázal.

Podotýká, že strana se musí odstřihnout od církví. „Pokud chce KDU-ČSL přežít ve 21. století a lidovci chtějí být znovu lidovci, přiblížit se třeba těm rakouským, tak se musí zcela odstřihnout od církve,“ uvedl.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Upřímně všem moc děkuji za podporu! Jedeme dále!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Měli bychom u nás v médiích hovořit více o pozitivech Evropské unie ... ta pozitiva převládají,“ doplnil Zdechovský k otázce nálad u nás s poukázáním na brexit. Někdy je podle jeho slov potřeba šířit především pozitivní věci. „Politik se nemá vždycky řídit veřejným míněním, ale má se řídit tím, co je pro lidi dobré. Já si myslím, že je někdy potřeba být i ten Václav Havel a neoslavovat ho tady jen v případě jeho úmrtí nebo narození a vzít si z jeho politiky věci, které se nebudou lidem, kteří ho dnes oslavují, zdát tak sexy, jak si myslí,“ řekl s poukazem na prvního polistopadového prezidenta.



Tvrdě bychom však měli podle europoslance prosazovat reformu Evropské unie, a to i za cenu, že bychom zablokovali některé klíčové dohody. „To je klíč, abychom neodešli,“ poznamenává.



Negativně pohovořil o výrocích ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Se slovy, že: „Vláda se nesmí chovat jako viagra,“ zmínil, že sice vyzdvihuje, kde všude přidala finance, ty ale jinde musejí zákonitě chybět, a odebrala tak prostředky například invalidním důchodcům.



Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Umí počítat, to se mu nevyplatilo. Fridrichová a Železný vystartovali po Zdechovském Tomáš Zdechovský ve varu: Šikana a vraždění křesťanů. Útoky na kostely a synagogy. Média neinformují o identitě pachatelů. Jak to může vyspělá Evropa přehlížet! Za betonovými zdmi Europarlamentu řešili Babiše. Šojdrová, Polčák nebo Pospíšil. Zlá slova. Děsivá přirovnání. A pak si vzal slovo Pirát a bylo ještě hůř Jurečka zvažuje kandidaturu na předsedu lidovců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.