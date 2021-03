Tohle si platíme? To peskování? Zlo kvůli pořadu ČT. Politická žluč

Aktivismus a něco neuvěřitelného, odsoudil nedělní pořad Newsroom ČT24 způsob, jakým informoval deník Právo o léku ivermectin. Ten má pomáhat proti covidu-19, věří mu premiér Babiš, ale řada lékařů včetně samotného ministra zdravotnictví Blatného se ho obává. Do „mediálního“ rozměru kauzy se vložil poslanec ANO Patrik Nacher. Ten se zastal redakce deníku Právo a odsoudil pořad Newsroom ČT24 za to, že peskuje soukromé vydavatelství. „Tohle si platíme?“ vyčetl ČT na stránkách Práva.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s velkou slávou oznamoval dovoz ivermectinu a jeho využití pro covidové pacienty ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.

Pravděpodobně netušil, co tím odstartuje.

Začalo to moderátorem Václavem Moravcem, který si nechal od ministra zdravotnictví za hnutí ANO Jana Blatného vysvětlit, že nápad dovézt ivermectin za 15 milionů korun do Česka nevzešel z jeho resortu.

„Tohle není primárně akce mého resortu. Já se o něm dozvěděl, až když tu byl. Bylo zde vyvoláno očekávání, ale pravděpodobně nebude úplně naplněno,“ tlumil Blatný naděje související s účinností tohoto léku.

„Ivermectin, spojený s Nobelovou cenou za léčbu parazitárních infekcí, není primárně lékem na koronavirus. V žádném případě to není lék, který by měl být používán ve velkém a bez lékařského dohledu,“ upozorňuje Blatný. „Není to všelék na covid, nic, co by měl mít každý doma ve své lékárničce,“ dodává.

Sám užití léku v případě možné nákazy odmítá. „Já bych si ivermectin nevzal. Může být spojen s poškozením jater, ledvin a dalších. Je třeba s ním nakládat jako se zatím neschváleným lékem. Neměl by se podávat všem, určitě ne,“ zopakoval ministr důrazně.

Lidi následně varoval: „Chci extrémně varovat před tím, že by se lidé snažili sehnat veterinární varianty ivermectinu, které mohou být pro lidský organismus nebezpečné.“

Jenže Moravcovi tato odpověď nestačila. „Znovu se ptám, proč jste utratili 15 milionů korun za nákup 10 tisíc dávek ivermectinu.“ Blatný konstatoval, že premiér Babiš při nákupu ivermectinu možná nemyslel na klinické studie.

„Pan premiér si ve svém expresivním vyjádření neuvědomil důležitost klinických studií,“ sdělil Blatný. „SÚKL řekl, že ivermectin neškodí, ale nevydal ho na léčbu. Nejsou studie, že by pomáhal,“ podotkl Blatný.

Moderátor pořadu Newsroom ČT24 zašel ještě dál, když se ptal, zda se deník Právo psaním o ivermectinu nedopustil aktivistického počinu nebo dokonce neskrývané reklamy.

„Aktivismus, neskrývaná reklama, propagace ve zpravodajství nebo dobrý úmysl, který se vymkl kontrole?“ ptal se moderátor při pohledu na titulní stranu deníku Právo se články o ivermectinu. „Deník Právo a dost neuvěřitelná strana novin z tohoto týdne. Čtyři články na jedné straně o léku, který je experimentální a podle některých může být i nebezpečný,“ tepal list Rosí.

„Právo, potažmo Novinky, tady opravdu živí falešné naděje veřejnosti,“ poznamenala k tomu redaktorka Zdravotnického deníku Ludmila Hamplová.

Poslanci Patrikovi Nacherovi nad tím zůstal rozum stát.

„Byl jsem nemile zaskočen reakcí v Otázkách Václava Moravce a pořadu Newsroom, protože doposud jsem měl pocit, že naopak veřejnoprávní média mají být pod veřejnou kontrolou, protože si je platíme z koncesionářských poplatků. Teď jsme zažili, že veřejnoprávní médium moralizuje soukromé vydavatelství, jak má psát,“ podivoval se Nacher ve vyjádření pro deník Právo.

Poslanec v této souvislosti připomněl, že soukromá média v USA vypínala prezidenta Donalda Trumpa, když zpochybňoval výsledky prezidentských voleb, které prohrál. Odpůrci 45. prezidenta USA Donalda Trumpa tehdy říkali, že soukromá média mohou dělat, co uznají za vhodné, a pokud nechtějí přenášet projev tehdejšího prezidenta Trumpa, nemusí to dělat.

„Ale teď, když Právo píše o tom, co uzná za vhodné, tak už nemůže? To je podle mého dvojí metr, protože když soukromá média přiškrtila Trumpa , tak to všichni ‚ti správní‘ vítali, ale když Právo píše pozitivně o nadějném léku ivermectin, tedy o něčem, co je mimo hlavní mediální proud, tak je to špatně,“ kroutil dál hlavou Nacher.

