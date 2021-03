Tolik děvčat píše ministrovi! I slovo „p*del“. A bude ještě veseleji

Kvůli neutěšené situaci opět do nemocnic nastoupili studenti zdravotních oborů. Jenže co maturity? Když ministr školství Plaga na Instagramu oznámil, že nemocnice pomoc potřebují, se zlou se potázal. „Ostuda“ a „ „Půjdu, ale chci za to úřední maturitu!“ ozvalo se. A také připomínky od těch, kteří v nemocnici sloužili. Ale teď by měli maturovat. Plaga je odpůrcem úředních maturit, premiér Andrej Babiš je naopak jejich zastánce. Dnes by o nich měli jednat.

Vzhledem k vážnému stavu v českých nemocnicích byli do služby opět povoláni ti, kteří medicínu teprve studují, od pondělí 8. března jim byla uložena pracovní povinnost. Jedná se o studenty 3. a 4. ročníků středních zdravotnických škol, 4. a 5. ročníků studia všeobecného lékařství na lékařských fakultách vysokých škol, dále všech ročníků s výjimkou posledních u oborů VŠ (Bc. i Mgr.) a VOŠ, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání a všech ročníků, s výjimkou posledního, navazujících magisterských studijních programů, které navazují na zdravotnický bakalářský program nebo na jednooborové studium psychologie.

O této povinnosti informovala média, ale také ministr školství Robert Plaga na Instagramu. A na rozdíl od mediáních vystoupení, na této sociální síti mohli studenti dát průchod svým myšlenkám. Nebyly dvakrát pozitivní. Kromě povolání zdravotníků totiž vláda, včetně ministra Plagy, řeší problém s maturitami. Maturitní ročníky se letos do školy skoro nepodívaly a výuku měly přinejlepším distanční. Od Roberta Plagy však na Instagramu nezaznělo o maturitách vůbec nic.

„Nemocnice opět potřebují pomoc žáků a studentů zdravotnických oborů,“ sdělil studentům Plaga. „A že byste pomohl vy nám, to ani náhodou... a my jsme vám teď zase dobří, že?“ kritizovala ministra Nelly Kafková. „Na co žádáte studenty o pomoc, když ani vy sám nejste schopen pomoct studentům? To je logika, ostuda, takový ministr školství,“ mínila podobně Denisa Blagová.

„Tímto očekávám, úřední udělení maturit,“ měla jasno Markéta. „A k maturitám ostatních oborů se také už vyjádříte prosím?“ snažila se obdobně zjistit Natálie Janoušová.

U některých studentů a studentek se ovšem oba problémy spojují. Totiž že mají pracovní povinnost, ale zároveň by se měli připravovat na maturitu, u které ještě ani neví, jakou by měla mít podobu. Se svou zkušeností se ministrovi svěřila např. Sára Pudilová: „Tady je nejhorší, že má třída, studenti 4. ročníku střední zdravotnické školy, tak hromada z nás vypomáhá celý rok i bez této povinnosti. Chodili jsme neustále na 12 hodin do práce, proto jsme byli rádi, když jsme splnili alespoň úkoly do školy a teď když se chceme začít věnovat jen přípravě na maturitu, přijde povinnost, ale už nikdo nevidí, že jsme pomáhali celý rok i tak, jak se dalo.

Nevadí mi pracovní povinnost, vadí mi, že jsme chodili i dobrovolně celý rok a nikdo na to nekouká. Dali jsme přednost pomoci ve zdravotnictví a maturitu jsme zatím dali stranou, protože se řeklo, že zdraví je přednější, ale kdy se teda na tu maturitu máme řádně připravit, když máme vypomáhat i nadále? Ano, jde se připravit i ve zbytku volného času, ale ne plnohodnotně tak, jako kdybysme celý rok místo vypomáhání ve zdravotnictví, seděli jen doma u počítače a měli spoustu času.“

„Já i mé spolužačky pomáháme v nemocnici už od začátku pandemie, jsme z Ostravy a jezdily jsme i do jiných měst a dělaly i na covid jednotkách. My nemáme problém pomáhat, ale taky by se nám ta pomoc od Vás hodila,“ sdělila ministrovi Lucie Kovářová.

A Tereza Saulichová měla jasno: „Půjdu, ale chci za to úřední maturitu!! Kdy nám zbyde čas na učení? To asi nikoho nezajímá!“

„Tak můžeme očekávat úřední udělení maturit, bych řekla, ne? Jako kde to jsme, kdo má pak být úspěšný u maturit, když rok dřepí doma před kamerou nebo chodí dobrovolně do nemocnice? Asi by to chtělo už určit nějaké priority a nesedět jednou prdelí na deseti posvíceních,“ doporučila ministrovi Štěpánka Walterová.

