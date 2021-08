Topkař z Karlovarska zuřil v zácpě: Osm let má Babiš ministerstvo dopravy, a postavil devět kilometrů

Největší filmový festival v České republice konaný v Karlových Varech v minulém týdnu zakončil letošní ročník, a přinesl tak tradiční problém pro příchozí tuzemské i zahraniční návštěvníky, jaký přítomní každoročně poznávají i při zahájení. Ti, co na něj nepřiletěli soukromým tryskáčem, totiž zřejmě poznali na vlastní kůži způsob, jakým se do Karlových Varů musejí každý týden mnozí lidé dopravovat do Prahy. A není to vskutku jeden z nejpříjemnějších zážitků. Že se s ostudnou situací kolem dálnice D6, která má kraj s Prahou spojovat, příliš nic moc nedělalo ani za působení premiéra Andreje Babiše (ANO), nyní připomenul místopředseda TOP 09 Lukáš Otys, jenž sám v Karlových Varech žije.

Stavba dálnice, jež by měla propojovat Prahu s Karlovými Vary, Sokolovem, Chebem a s Německem, přitom existuje v plánech již od první republiky, a pokud nepočítáme velmi rychlé zahájení i ukončení stavby sudetské dálnice, jejíž zbytky v některých úsecích vedou nedaleko od současné D6, pak můžeme shrnout, že je ve výstavbě již od roku 1982 a vypadá to, že ještě mnoho let bude.



I přes velké sliby se nic moc nezměnilo ani za vlády Andreje Babiše (ANO). „Právě stojím na konci obchvatu Lubence, toho obchvatu, který bude za pár dní otevírat pan premiér, přestřihávat pásku a chlubit se do svých novin, jak nám pomohl s dálnicí z Prahy do Karlových Varů. A jaká je realita? Za osm let, kdy měl všechna ministerstva, která potřebuje, a čtyři roky obě hejtmanství – Středočeského i Karlovarského kraje, tak postavil pouhých devět kilometrů,“ komentoval to Otys s tím, že tak Babišův kabinet zvládl postavit jeden kilometr za jeden rok vládnutí.

Mně tedy jo. Proto chceme dostavět dálniční síť. Do konce volebního období přibude nejméně 250 km v celé ČR. Naší dálnici pomůže společný projekt se soukromým investorem (PPP) tak, jak právě probíhá na D4. Zkátka chceme, abychom se opravdu už dožili dálnice do Prahy a zpět. — Lukáš Otys (@LukOtys) August 30, 2021

„Naše D6 do Prahy a zpět je takový evergreen každých voleb. Posledních osm let měla vláda všechna potřebná ministerstva a čtyři roky i obě hejtmanství krajů, kudy D6 vede. Výsledek? 9 km dálnice. Nepřijde vám to smutné?“ dodal k tomu ve svém příspěvku muž, jenž je na druhé pozici karlovarské kandidátky koalice.

Sám si následně odpověděl, že minimálně jemu to smutné přijde. Andrej Babiš ANO 2011



Dodává, jak by celá věc podle něj vypadala v případě úspěchu koalice SPOLU sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Chceme dostavět dálniční síť. Do konce volebního období přibude nejméně 250 km v celé ČR. Naší dálnici pomůže společný projekt se soukromým investorem (PPP) tak, jak právě probíhá na D4. Zkrátka chceme, abychom se opravdu už dožili dálnice do Prahy a zpět,“ zaznělo od jednoho z kandidátů SPOLU do Sněmovny. Psali jsme: VIDEO Bartoš a Rakušan hubovali Babiše. Až z toho vypadl proud „Skandál!“ Babiš v metru: Piráti slibovali. A teď máte... Hřib se neudržel Andreji? D1, místo k odpočinku. Suchánek si udělal prd*l. Nic jiného mu nezbylo Paštikáři zdraví smetánku. Chorvatsko: Češi se řežou o salám, pivo i místo na pumpě

