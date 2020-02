Topol dělal show: Srp a kladivo z Prahy, popletený Filip. Vojto, Dominika Haška nepřebiješ

Předseda komunistů Vojtěch Filip před pár dny Dominiku Haškovi nabídl, že by slavný hokejový brankář mohl kandidovat za KSČM do Senátu. Velký kritik předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) i komunistů se Filipově nabídce vysmál. A Mirek Topolánek to ve své show pořádně rozmázl.

Slavný hokejový brankář Dominik Hašek, který českému týmu vychytal v Naganu zlatou olympijskou medaili, se v žertu pozastavil na tím, že v čele agentury pro sport stojí Milan Hnilička, který v Naganu hrál druhé housle. Haškovi předseda vlády nenabídl žádnou pozici, ve které by podle vlády mohli někdejší slavní sportovci prospět českému sportu.

Možná je to proto, že Milan Hnilička v barvách hnutí ANO kandidoval do Poslanecké sněmovny, zatímco Dominik Hašek se netají tím, že bývalým komunistou, spolupracovníkem StB a čerpatelem dotací pro Agrofert Andrejem Babišem nechce mít nic společného.

Společnost Agrofert je momentálně dočasně odložena ve svěřenském fondu premiéra.

Vojtěch Filip Haškovi napsal, že nezpochybňuje jeho sportovní zásluhy a nabídl slavnému brankáři možnost, že by mohl kandidovat za KSČM do Senátu.

„Výtka Dominátora vůči Milanu Hniličkovi, že on by lépe rozděloval dotace pro sport, nesedí. Nezpochybňuji kvality Dominika Haška a jeho zásluhy na českém hokeji. Ale jeho případné angažmá předpokládá aktivní zapojení do politiky. Pokud chce, nabízím kandidaturu za KSČM do Senátu,“ napsal Filip 13. března.

Dominik Hašek dal ve vyjádření pro iDNES.cz jasně najevo, že nemá zájem. Nabídku odmítl, a ještě se zasmál. „Tvl, myslím, že jsem se stal historicky prvním (bývalým) sportovcem-reprezentantem, kterému bylo od 17. 11. 1989 veřejně (ale možná i jakkoli) nabídnuto členství v KSČM (dříve KSČ). Prosím historiky o kontrolu, zdali po dnešku držím primát, který mi už nikdo nevezme,“ podotkl Hašek.

Mirek Topolánek to v Topol show na serveru Info.cz ještě rozmázl. Haškovi dal palec nahoru.

„Hokejová legenda Dominik Hašek by byl rád, kdyby dotace na sport rozděloval on, a ne jeho náhradník z Nagana, Babišův sporťák Hnilička. Nevadí, že to bylo ze srandy a pro satirický pořad Šťastné pondělí. Nejvyšší soudruh Vojtěch Falmerovič Filip ihned servilně domninátorovi nabídl, že by mohl kandidovat do Senátu v barvách jeho KSČM,“ smál se Topolánek.

Ihned dodal, že Hašek už senátorem byl, a to, když hrál v NHL za tým Ottawa Senators. „Filipa asi popletlo Dominikovo angažmá za rudá křídla z Detroitu,“ přisadil si Topolánek s odvoláním na Detroit Red Wings. „Vojto, dva Stanley Cupy ale nepřebiješ,“ bavil se na účet komunistů dál expremiér.

Dominik měl mnoho dresů, ale ten rudý – srp a kladivo z Prahy – mezi nimi nikdy nebyl a nikdy nebude. Střelu od kapitána české pobočky ruské sborné Dominik vychytal a zachoval si tak čisté skóre,“ pravil Topolánek v narážce na skutečnost, že se čeští komunisté názorově často staví na stranu Ruské federace.

