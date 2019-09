Topolánek: Greto a Babiši, jděte do hajzlu!

Slov ekologické aktivistky Grety Thunbergové si všímá expremiér Mirek Topolánek. Zároveň také poukazuje na premiéra Andreje Babiše (ANO) a říká, co by si přál on.

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

Fotogalerie: - Topolánek u soudu s Dalíkem

Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 886 lidí

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství. A právě toho si všímá expremiér Mirek Topolánek.

„You have stolen my dreams and my childhood with your empty words,' křičí s planoucíma očima spasitelka Greta na vyděšené, provinilé politiky. ‚O čem sním, když náhodou spím‘, vlezle a stejně mesiášsky tluče do hlavy důchodcům Andrej. Taky mám sen. Aby šli oba do hajzlu,“ podotkl na svém twitterovém účtu Topolánek.

Mně je jí v zásadě líto. Vyvolává ale velmi riskantní a těžce vratné nálady u mladých a pocity provinění u těch starších. Je nástrojem lidí, kteří chtějí změnit, restartovat svět. Ohne sranda. Už vlastně vůbec nejde o klima. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) September 23, 2019

„Mně je jí v zásadě líto. Vyvolává ale velmi riskantní a těžce vratné nálady u mladých a pocity provinění u těch starších. Je nástrojem lidí, kteří chtějí změnit, restartovat svět. Ohne sranda. Už vlastně vůbec nejde o klima,“ dodal pak v diskusi.

Mirek Topolánek BPP

Kandidát na prezidenta v roce 2018

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš se setká s prezidentem Ukrajiny, uvidí se i s Trumpem Odbory budou dnes jednat s ministrem Plagou o platech ve školství Hejtman Půta: 23.září 1938. Československo mobilizuje Greta protáhla obličej, když jí Donald Trump ukradl show. Šíří se VIDEO ze zákulisí OSN

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef