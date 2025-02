Topolánek korunoval své vystoupení v ČT jinak, než mnozí chtěli

V Událostech, komentářích týdne na ČT se řešilo mnohé. Mimo jiné i změna klimatu, o kterou se dost vášnivě přeli bývalý premiér Mirek Topolánek a „greenfluencerka“ Rozárie Haškovcová. Studentka politologie se speciálním zaměřením na ekologii vysvětlovala, jak například podle atribučních studií byly loňské povodně o 7 % horší kvůli změně klimatu. Tvrdila, že se zvýšenou teplotou budou častější výkyvy počasí. „Může to být tornádo, může to být povodeň, mohou to být extrémní srážky, extrémní sucho, to jsou všechno věci…“ vysvětlovala a byla přerušena Topolánkem, který se se založenýma rukama zeptal: „Jaké navrhujete řešení, Rozárko?“

Hned ten večer řešil kauzu advokát Tomáš Nahodil. „Kdyby dnes žil Jiří Stanislav Guth-Jarkovský a díval se na dnešní Události, komentáře týdne na ČT, jistě by si byl položil otázku, odkud se bere ten fenomén oslovovat druhé, navíc ženy muži, v televizním vysílání křestními jmény...?“ mínil. „Křestní jména a vykání myslím nikomu nevadí, ale ta zdrobnělina ‚Rozárko‘ není vhodná, tím ji prostě už shazuje,“ ozvala se novinářka Veronika Jonášová.

Křestní jména a vykání myslím nikomu nevadí, ale ta zdrobnělina "Rozárko" není vhodná, tím ji prostě už shazuje. Je to bizár :) — Veronika Jonášová (@VeronikaJonov2) February 3, 2025

Ke „kauze“, která se okolo oslovení Rozárko rozvinula, se včera vyjádřil i její původce, totiž Mirek Topolánek. Vysvětlil, že se tak jmenovala jeho babička, že je Rozárie Haškovcová o 50 let mladší než on a hlavně, že se oslovení řešilo. „Před pořadem jsme to dlouze řešili s moderátorkou. Chtěla model Rozálie, Lucie, pan Topolánek. To jsem odmítl. Václav, Lucie, Petros a Rozálie,“ sdělil Topolánek.

OK. Na margo "Rozárky"...



1. Jmenovala se tak babička. Mám rád to jméno.

2. Je asi o 50 let mladší. Rozárka.

3. Před pořadem jsme to dlouze řešili s moderátorkou. Chtěla model Rozálie, Lucie, pan Topolánek. To jsem odmítl. Václav, Lucie, Petros a Rozálie.



Co tam máte dál? ?? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 3, 2025

Posléze se začal přít s bývalou moderátorkou Událostí, komentářů, Světlanou Witowskou, která mínila, že kdyby se někomu nelíbilo, jak ho oslovuje v živém vysílání a ohradil by se, tak se „normálně omluví“. „Světlano, kdyby Vás někdo lživě osočil z něčeho, co se nestalo, tak ‚neomluva‘ je vrcholem empatie a slušnosti. Mimochodem, že se zrovna Vy ozýváte... Pusťte si ze záznamu sama sebe v úvodním natáčení tohoto formátu a obratem se omluvíte všem koncesionářům... A neurážejte se,“ vzkázal Topolánek.

„Já se neurážím. Zadání bylo - veřejnoprávní hospoda. A snad jsem nikoho ve studiu neurazila. Pány jsem oslovovala jejich příjmením, pokud si vzpomínám,“ reagovala moderátorka. „Aha. Máte to pořád stejné. Forma nad obsahem. A Vaše účast na tomto shitstormu to dokládá. Ta slečna greenfluencerka byla zábavná jak čerstvě vykopaný hrob. Brala to jak zkoušku a sypala ze sebe fráze a naučené repliky. Bylo mi jí líto...“ zmínil Topolánek svůj přístup k „Rozárce“.

Světlano, kdyby Vás někdo lživě osočil z něčeho, co se nestalo, tak "neomluva" je vrcholem empatie a slušnosti.



BTW, že se zrovna Vy ozýváte... Pusťte si ze záznamu sama sebe v úvodním natáčení tohoto formátu a obratem se omluvíte všem koncesionářům... ??



A neurážejte se ?? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 3, 2025

Aha. Máte to pořád stejné. Forma nad obsahem. A Vaše účast na tomto shitstormu to dokládá.



Ta slečna greenfluencerka byla zábavná jak čerstvě vykopaný hrob. Brala to jak zkoušku a sypala ze sebe fráze a naučené repliky. Bylo mi jí líto... ?? — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 3, 2025

Svou trošku do mlýna ale začali přidávat další politici. „No jestli Vám můžu v diskuzi říkat ‚Mirečku‘ a očekávat od Vás ‚Venoušku‘…“ ozval se senátor Láska. „Podle nálezu ÚS musí osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Což v tomto případě platí pro obě strany a víc bych se v tom nepatlal, protože se nikomu nic nestalo,“ vzkázal taktéž senátor Jiří Čunek.

No jestli Vám můžu v diskuzi říkat “Mirečku” a očekávat od Vás “Venoušku”… — Václav Láska (@VaclavLaska) February 3, 2025

Podle nálezu ÚS musí osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Což v tomto případě platí pro obě strany a víc bych se v tom nepatlal, protože se nikomu nic nestalo??‍>? — Jiří Čunek (@CunekJiri) February 3, 2025

