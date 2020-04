Toto musí teď vláda udělat, aby udržela současná opatření, radil z ČT bývalý ústavní soudce

Pražský městský soud zrušil některá omezující vládní opatření v boji s koronavirem. Konkrétně omezení pohybu a uzavření prodejen. Kabinet usilovně celý čtvrtek přemýšlí, jak se zachová. Zda šlo o formální chybu, nebo o zásah do práv lidí, o tom v pořadu Interview ČT24 promluvil právník, historik a bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Vláda podle něj „kličkovala“ a nevyužila možnosti, které měla. „Šlo o chybu, která nemohla zůstat bez právních důsledků, které pak přijdou v rovině odškodnění,“ uvedl a zmínil, co by vláda musela udělat, aby tato opatření nějakým způsobem dál udržela.

„Upřímně, předjímal jsem, že by to takto mohlo dopadnout. Už delší dobu se k tomu právníci včetně mě vyjadřovali. Vláda svým způsobem zakličkovala a udělala to, že namísto podle krizového zákona tak přenesla rozhodnutí na ministerstvo zdravotnictví, které rozhodovalo podle zákona o veřejném zdraví. A to dokonce za situace, kdy už byla vydána nějaká rozhodnutí podle krizového zákona,“ sdělil právník. Nemyslí si, že by se dneškem přepsala právní historie.

Někteří se, podle Balíka, mylně vyjadřují, že by snad soud tímto rozhodnutím ohrozil zdraví; jde prý o ekonomiku. „Ve skutečnosti se to rozhodnutí přenáší pouze do roviny ekonomické. Tady bude hrát roli to, jakou formou bude poskytnuto odškodnění v souvislosti s tímto opatřením,“ vysvětloval dále právník.

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6658 lidí

„Zcela evidentně to nebylo tak, že by vláda neměla jinou možnost a proto pověřila ministra zdravotnictví, aby učinil toto mimořádné opatření. Kdyby postupovali tak, jak to udělali na začátku a drželi se krizového zákona... Nebylo to tak, že by neměla žádný instrument,“ uvedl Balík.

„Instrument vláda tedy měla, a nevyužila ho. Jde o chybu, která nemohla zůstat bez právních důsledků. Ty pak přijdou v rovině právě toho odškodnění,“ zopakoval s tím, že si proto nemyslí, že by šlo pouze o formalismus zatěžující už nyní tak přetížené soudy v době koronaviru.

Jestli vláda bude chtít nějakým způsobem variantu těchto opatření uchovat, nezbyde jí, podle Balíka, nic jiného, než požádat o možnost prodloužení nouzového stavu. „Pak to bude moci řešit postupem, který dává možnost využít krizový zákon,“ upřesnil právník.

