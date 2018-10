Toto nemohu přežít! Václav Klaus st. vyřkl věc, za kterou prý mohou Havel a Masaryk

„Myslím, že je potřeba, abychom ten svátek ocenili a oslavili,“ řekl Klaus s dovětkem, že pro něj byly vždy oslavy 28. října velmi významným dnem i v době, kdy vykonával úřad prezidenta. Podle Klause je důvod slavit a mít radost z toho, co se podařilo. Žijeme prý v nejbohatší době našich dějin. „Náš stát nikdo neohrožuje, nemáme sebemenší pře se svými sousedy,“ pokračoval exprezident a vyzval občany, aby si radost z výročí nenechali ukrást.

Anketa Máte rádi Jarka Nohavicu? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 9793 lidí

„Člověk má hlavně očekávat maximum od sebe a svého okolí a nemá s nataženou rukou žádat stát, aby pro něj něco udělal. Ale potřebujeme, aby ten stát byl funkční, aby zajišťoval elementární klid a bezpečí,“ odpověděl Klaus na dotaz, co čeká od státu. „Dárečky“, které lidé dostávali od státu v době komunismu, považuje Klaus za chatrné a falešné.

Václav Klaus vyjádřil přání, aby současné generace dokázaly předat republiku generacím příštím. Varoval před tím, aby se republika stala nevýznamnou součástí nadnárodních organizací. Spojování společnosti je podle něj pouhou frází. „Prezident se musí pokoušet nerozdělovat společnost, ale nemůže být jen korouhvičkou ve větru, která kývne na to, co si zrovna 51 procent lidí v průzkumech myslí. Prezident musí mít své názory, foukat proti větru, a tím získává přátele i nepřátele. Všichni tři polistopadoví prezidenti v něčem společnost rozdělovali a v něčem spojovali,“ řekl Klaus a odmítl hodnotit své kolegy Václava Havla a Miloše Zemana.

V roce 2003 v inauguračním projevu Václav Klaus prohlásil, že je třeba vnést větší důvěru v politický proces v zemi. I dnes souhlasí s tím, že jde o zcela klíčovou věc. Důvěra se podle něj zároveň v dnešní době ztrácí, politické strany ji ztratily úplně a vznikají místo nich krátkodobá a účelová hnutí, se kterými se lze jen těžko identifikovat. Dnešní politické strany jsou prý těžko ideově identifikovatelné. „Jsem smuten z toho, co dnešní politické strany dělají. Útok na politické strany je dnes veden v celém západním světě. U nás jsme do vínku dostali v našem prvním polistopadovém prezidentovi člověka, který politické strany neměl rád, stejně jako Masaryk. Útok na to stranictví je velmi silný,“ postěžoval si Klaus a zároveň dodal, že je smutný z nárůstu lokálních hnutí, která podle něj nejsou politickými stranami. „Toto nemohu přežít,“ řekl doslova.

„Rozdělovat svět na idealisty a pragmatické realpolitiky je minulostní věta, kterou, doufejme, Masarykovi nepřičítají. On se na politické strany díval velmi nevraživě. Gloriola, kterou získal jako ‚tatíček národa‘ po třech stoletích habsburské monarchie, mu umožňovala to, co by jiným nebylo dovoleno,“ řekl Klaus o Masarykovi a jeho éře. Vznik naší republiky v roce 1918 vnímá Klaus v historickém kontextu jako velmi výjimečnou věc, stát nebyl homogenní a byl velmi křehký, k jeho vzniku dopomohlo oslabování okolních mocností.

Anketa Jste hrdí na Českou republiku? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 330 lidí

Je Václav Klaus spokojený s úrovní oslav jubilea? „Myslím, že těch oslav jsou nekonečná množství, jsou jich stovky, ne-li tisíce, všude v nejrůznějších městečkách a vesnicích. Lidé to vzali vážně. Myslím, že není důvod si stěžovat. Já vidím něco jiného, nejsem si jist, že tyto oslavy slaví lidé s dostatečným vědomím všech souvislostí a hrozeb současnosti, a to mě trošku trápí. Myslím, že bychom ty oslavy měli využít k hlubšímu zamyšlení nad budoucností té entity, která se pořád jmenuje Česká republika,“ zauvažoval Václav Klaus. Hrozba podle Klause spočívá v tom, že se Česko stává jen provincií Evropské unie.

„Hlavním zájmem je to, abychom měli svou politiku, abychom my sami prosazovali své skutečné zájmy. Dobře víte, že spousta pravomocí kdysi suverénního státu byla v posledních letech přesunuta z Prahy do Bruselu. Mluvit dnes o suverenitě České republiky je do jisté míry nadsázka. Drtivá většina zákonů nevzniká u nás, přicházejí jako direktivy z Evropské unie. Ta míra samostatnosti naší země už dnes v tom roce 2018 je výrazně omezena a snížena,“ řekl Klaus blíže k hrozbě oslabování suverenity.

Alternativu k Evropské unii Klaus nevidí. „Myslím si, že Evropa v tomto směru vyhořela, je přestárlá, dýchavičná, stojící na místě vůči zbytku světa. Taková Evropa je. O tom, že evropské státy spolu musejí spolupracovat, to v každém případě ano. Stačila by spolupráce evropských států. Nemusí jít o unifikaci, sjednocení glajchšaltizace Evropy do jednoho superstátu, řízeného z evropského centra,“ usoudil exprezident. Kdyby bylo na něm, poskládal by Evropu jinak.

Poté se vrátil ke vzpomínkám na rozdělení Československa. „Já jsem opravdu nebyl žádným příznivcem rozdělení, ale když jsem se potkal se slovenskými zástupci, pochopil jsem, že to rozdělení je nevyhnutelné. To Slovensko chtělo být, poprvé ve svých dějinách, samotné a nebýt součástí Uher, či Československa. To Slovensko chtělo být samotné a myslím si, že to zvládá,“ pochválil Slováky Klaus.

Václav Klaus se domnívá, že budovat dnes českou armádu jakožto armádu pro zahraniční mise je závažná chyba. „Armáda má být především pro doma. My jsme to celé obrátili na hlavu, máme armádu kvůli misím, a ne aby hájila naše specifické, unikátní území. Že se mise v Afghánistánu nedaří, to si myslím, že ví každý rozumný člověk, pouze ne každý ministr obrany či zahraničí je ochoten to takto silně říci do televize. Pořád se tam masově vraždí a pořád jsou tam zabíjeni vojáci,“ řekl.

Ekonomicky se Česku daří. Proč si to část společnosti nemyslí? „Nespokojenost je konstantou lidského chování. Kdybychom měli dvojnásobek, tak část bude zase nespokojená. Někteří mají více a někteří méně, to je hlavní důvod nespokojenosti,“ uvedl Klaus s tím, že v rámci EU stále stoupáme. Do dvou let se podle něj dotáhneme na průměr Evropské unie. Připomněl, že máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě. „Není pravda, že je spousta lidí odříznuta od té šance podílet se na výsledcích, které ekonomika přináší,“ dodal Klaus. Procento nespokojených je podle něj jistou konstantou lidské rasy.

„Dnes je přece něco naprosto nového – fenomén masové migrace do Evropy. Země východní Evropy po dlouhá desetiletí žily za železnou oponou, ta lidem bránila chodit ven, ale také bránila různým teroristickým živlům, aby se dostávaly na naše území,“ řekl Klaus s tím, že migraci považuje za nejzásadnější problém dnešní doby. Přehlížení tohoto problému západními elitami považuje za dětinské, nepřijatelné a vyjádřil názor, že je proti tomu nutné bojovat.

Václav Klaus považuje dnešní stav, kdy se neustále konají nějaké volby, za jejich degradaci. „Díky velkému počtu voleb se dostáváme do stavu, že se v mnoha věcech nic nedělá. To je tragédie. Potřebovali bychom určité rozpětí mezi volbami,“ navrhuje Klaus.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak