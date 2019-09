Toto řekl Babiš Orbánovi. To budete koukat. A už vzbudil ohlasy

Demografové již delší čas upozorňují na to, že Evropa vymírá. Populace tohoto kontinentu stárne a rodí se méně dětí, než by stačilo k prosté reprodukci populace. Někteří vidí řešení v přílivu migrantů na starý kontinent. Babiš však v maďarské Budapešti nabídl řešení jiné. Podle někdejšího politika za ODS a TOP 09 Františka Laudáta Babiš v Maďarsku jen blouznil. Zato hradní mluvčí Jiří Ovčáček premiérovi zatleskal.

Dobrý stát se podle českého premiéra Andreje Babiše pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje a tento růst není nahrazen migrací ze zahraničí. Babiš to uvedl v projevu na konferenci o demografii v Budapešti, kde se zároveň vyslovil pro podporu zejména rodin s alespoň třemi dětmi.

„Čísla mluví jasně, že vymíráme. I když se dramaticky prodlužuje délka života, dlouhodobá projekce vývoje české populace není dobrá. Dobrý stát se pozná podle toho, že jeho obyvatelé nemají obavu o svou budoucnost. Dobrý stát se pozná tak, že počet jeho obyvatel stoupá a přírůstek není nahrazen migrací ze zahraničí,“ uvedl předseda české vlády. Babiš. Jeho slova přinesla ČTK.

Demografické změny označil Babiš za časovanou bombu, která se naplno projeví za několik desetiletí. „Máme jedinečnou možnost ukázat, Česká republika a taky všichni dohromady (ze skupiny V4), že střední Evropa je prostorem, kde se dobře žije, je to bezpečný prostor a kde jsou ty nejlepší podmínky pro rodiny s dětmi,“ řekl.

Babiš připomněl, že míra porodnosti v Česku činí 1,7 dítěte na ženu. Je tak nejvyšší ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), nedosahuje ale hranici prosté reprodukce, tedy 2,1 dítěte na ženu.

Podle českého premiéra by si rodiny dovolily jedno či dvě děti i bez různých státních pobídek, protože si potomky nepořizují z důvodu, aby dosáhly na nějakou formu podpory. „Každá podpora rodiny je správná. (...) Nás všechny však čeká mnohem tvrdší oříšek: jak pomoci rodinám, které by chtěly mít tři a více dětí. Třetí dítě znamená větší byt, větší auto, (to) jsou obrovské položky do rodinného rozpočtu,“ řekl Babiš. Dodal, že v Česku není dostatečná nabídka pružných forem práce, jako například zkrácených pracovních úvazků.

Babiš řekl, že téma demografických změn není v současnosti natolik populární jako otázka změny klimatu, ale důsledky nízké porodnosti a stárnutí populace mohou být stejně závažné.

Dvoudenní konferenci o demografii, která skončí v pátek, uspořádala maďarská vláda a kromě politiků na ni přišli i zástupci církví. Maďarský premiér Viktor Orbán v projevu na konferenci řekl, že je třeba zavrhnout tvrzení, podle kterých migrace v globálním měřítku dokáže vyřešit otázku úbytku populace.

Orbán, který dlouhodobě kritizuje migraci a příliv uprchlíků do Evropy, již letos oznámil sérii daňových a finančních benefitů na podporu rodin. Maďarský parlament letos na jaře schválil zákon, jehož součástí je poskytování bezúročné půjčky ve výši deseti milionů forintů (785 000 korun) manželským párům, pokud je ženě nejvýše čtyřicet let.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal za slova o početnějších rodinách Babišovi palec nahoru.

Zato exposlanec František Laudát konstatoval, že Babiš v Budapešti vlastně blouznil, protože každý průměrně vzdělaný člověk ví, že s rostoucí životní úrovní porodnost klesá. Pokud Babiš myslel svá slova vážně, tak to podle Laudáta v podstatě znamená, že chce životní úroveň Čechů snížit někam na úroveň Barmánců. A nelze mu upřít, že na tom pracuje opravdu pilně.

„Babiš blouznil v Budapešti: ‚dobrý stát se pozná podle toho, že jeho populace se zvyšuje bez přispění migrace‘. Za takovou blbost by snad letěl s koulí od tabule žák 6. základní třídy. Snad i podprůměrně sečtělý člověk ví, že s rostoucí životní úrovní porodnosti klesá. Podle Babiše je tedy dobrým státem Barma, Indie, státy severní a střední Afriky atd. Jsou to navíc tak dobré státy, že miliony jejich obyvatel se snaží po vodě i po souší dostat do vysněné Evropy, nebo Severní Ameriky. Ale možná Babiš Česko na úroveň Barmy apod. tady brzo dovede. Bohužel, rostoucí řada indicií tomu nasvědčuje,“ napsal doslova Laudát.

autor: mp