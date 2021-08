Tragédie, viděl jsem to na vlastní oči. A NATO selhalo. Marhoul tvrdě o Afgháncích. Dobře ví, o čem mluví

Režisér a emeritní major v aktivních zálohách armády České republiky Václav Marhoul v minulosti vyrazil s divadlem Sklep za českými vojáky do Afghánistánu, nějakou dobu tam pobýval a teď se rozhodl lidem vyložit, kde vidí hlavní problém celého Afghánistánu. Afghánistán jako stát podle jeho názoru vlastně nikdy neexistoval. To jen lidé na Západě si podle režiséra namlouvají, že nějak fungoval. Pořádně za uši od Marhoula dostal i český premiér Andrej Babiš (ANO).

„Já jsem se v tom dost angažoval, stal se ze mě občanský aktivista. Byl jsem osloven tou organizací Vlčí máky, která se do toho nějakým způsobem dostala a snažila se ty lidi dostat ven. Pro mě to bylo i osobní, protože já jsem některé z těch tlumočníků znal osobně,“ zdůraznil v rozhovoru pro Reflex.cz s tím, že ho velmi iritovala představa, že by se těmto lidem nebo jejich rodinám mohlo něco stát. Je proto rád, že všichni, které znal, jsou teď v České republice.

Základní problém Afghánistánu jako státu leží podle něj v tom, že vlastně nikdy neexistoval. Na jeho území vedle sebe žijí 4 dominantní národnosti - Hazárové, Uzbekové, Tadžici a především Paštůnové, a pak asi 15 dalších menšin. „A tyhlety 4 národy, ty si vlastně nemají vůbec co říct, po pravdě řečeno. Každý z nich má úplně jinou kulturu a úplně jiný způsob myšlení. A ta afghánská armáda, o které se předpokládalo, že bude bránit Afghánistán, tak když to hodně zjednoduším, tak opravdu věřte tomu, že Tádžik opravdu nemá jakoukoliv potřebu a nechápe smysl toho, proč by měl bojovat někde na paštůnském území za Paštůny,“ vysvětloval Marhoul.

Hazárové budou podle Marhoula vždy bojovat za Hazáry, Tádžici za Tádžiky a tak dále, ale nevidí důvod proč bojovat za Afghánistán jako celek.

A to byla podle režiséra jen jedna z věcí, která předznamenávala pád Afghánistánu.

„Já jsem viděl výcvik té regulérní afghánské armády a mně těch kluků bylo opravdu líto. Já jsem pochopil, že z nich nikdy vojáci nebudou. To prostě byla opravdu absolutní tragédie. Oni nebyli schopni ani jednotně pochodovat. Já se do toho nechci zaplétat, ale ona se nacvičovala třeba prohlídka auta a oni nebyli schopní jednou rukou otevřít dveře a druhou rukou tasit pistoli. Buď tasili pistoli a zapomněli otevřít dveře, nebo otevřeli dveře a zapomněli tasit pistoli. To jsem viděl na vlastní oči,“ přidal Marhoul další důvod nedávného bleskového postupu Tálibánu k hlavnímu městu Kábulu.

Čestnou výjimkou afghánské armády byly prý speciální síly, které cvičily i s Čechy a s Američany, jenže tito špičkově vycvičení vojáci stáli podle Marhoula osamocení jako kůl v plotě a neměli ani podporu zbytku armády, neměli ani podporu vlády a neměli k dispozici logistické prostředky, s nimiž by mohli proti Tálibánu účinně zasáhnout.

„Další problém té centrální vlády byl ten, že byla neuvěřitelně zkorumpovaná. Absolutně zkorumpovaná. Česká korupce by si musela vzít štafle, aby tý afghánský políbila zadek, s prominutím,“ pokračoval Marhoul.

Západ se jen tvářil, že je vláda schopná udržet kontrolu nad provinciemi.

A jako by tohle nestačilo, opravdu velkou chybu podle Marhoula udělal dnes již bývalý prezident USA Donald Trump, když k jednáním o Afghánistánu pozval jen Tálibán, ale nikoli afghánskou vládu v Kábulu. To v místních lidech jen utvrdilo pocit, že ve vládních budovách sedí toliko americké loutky, pro které není třeba hnout ani prstem.

A když už byl Marhoul ve výčtu západních chyb, pustil se velmi ostře i do vlády Andreje Babiše (ANO).

„Když prezident USA (Joe) Biden rozhodl, že se to nějakým způsobem aspoň o ty tři měsíce posune, tak česká vláda nepřejímala tuhle situaci, jako vždycky ji nepředjímala, nepředjímala ji s covidem, nepředjímala ani tuhle krizovou situaci, ačkoli bylo jasný, že se to zhroutí a že sem ty lidi budeme muset dostat,“ zdůraznil.

„Pan premiér Babiš je opravdu populista a on jede stejně jako ostatní politici na této vlně a to je vlna protiemigrantská. To je vlastně vlna proti všem cizákům, proti všem čmoudům, jak se říká mezi lidma. Takže on se samozřejmě jako populista tím, jak ten jeho PR tým a ti jeho poradci vnímají tu náladu ve společnosti. Jeho největším protivníkem je samozřejmě Tomio Okamura (SPD), který absolutně nefalšovaně a natvrdo stojí proti všem těm lidem. Stojí proti jakékoli pomoci. Je proti tomu vyjádřit nějaký pocit empatie. On všechny hází do jednoho pytle. Dopouští se kolektivní viny. To je jeden z největších zločinů lidstva. Říká se mu kolektivní vina. Podle pana Okamury a jeho kolegů nenajdete nikde dobré lidi. To má až ty konotace s fašismem, bych řekl," pálil ostrými slovními náboji Marhoul.

Pokud v Afghánistánu někdo selhal, tak to bylo NATO jako celek, tedy i Česká republika jako členský stát NATO, ale to podle Marhoula neznamená, že bychom měli z NATO vycouvat, jak naznačují někteří politici. Režisér má za to, že správnou cestou je prohloubení spolupráce v rámci NATO. Češi navíc ukazují, že nejsou schopni správnými nákupy modernizovat českou armádu.

Nijak optimistický není ani při pohledu na blížící se sněmovní volby. Režisér je přesvědčen, že prezident Zeman bude u moci zuby nehty držet Andreje Babiše, takže Českou republiku čekají další čtyři roky zmaru.

„Lidi si myslí, že to Zeman nemá v hlavě v pořádku, ale to opravdu není pravda. On velmi dobře ví, co říká a proč to říká. Je to manipulátor, ješita a opravdu velmi zlej člověk,“ pravil Marhoul.

Když se začal zajímat o to, proč lidé volí Babiše nebo Zemana, tak zatímco u Babiše je to trochu složitější, se Zemanem je to poměrně jednoduché. „Ty lidi vám většinou řeknou ‚on je jako my, on mluví sprostě, on kouří a chlastá, on je prostě náš‘. A v tom to všechno je,“ popsal situaci Marhoul.

Režisér je přesvědčen, že ve skutečnosti jsou Zemanovi jeho spoluobčané naprosto ukradení.

Prezident Zeman a premiér Babiš jen děsili lidi tím, že se do Česka vřítí hordy Bůh ví koho a budou znásilňovat české ženy a vypalovat kostely. Jenže tenhle scénář se nenaplnil.

