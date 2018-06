Transgender aktivista Jiří „Marie“ Feryna prý znásilňoval na Klinice. Věc nebyla zametena pod koberec, naopak má zásadní pokračování

Před pár dny obletěl český internet otevřený dopis uskupení SdruŽeny, v němž je řečeno, že se aktivistka Marie Feryna dopustila v Autonomním sociálním centru Klinika znásilnění. Na ženě či ženách. Komunální politik z Prahy 3 Allexander Bellu (ODS) to nechce nechat jen tak.

„Dnes jsem podal trestní oznámení na transgender aktivistu Jiřího Ferynu, známého též jako Marie Feryna, který podle otevřeného dopisu kolektivů SdruŽeny a Prázdné trůny znásilnil u nás na Praze 3 v nelegálně okupovaném objektu tzv. Kliniky dvě ženy. Jelikož mi není známo, že by orgány činné v trestním řízení v této věci již činily, považuji za svou občanskou povinnost je k tomu vyzvat,“ napsal politik v prohlášení, které má server ParlamentníListy.cz k dispozici.

Komunálnímu politikovi se zdá, že různá feministická hnutí se teď kauzu snaží zamést pod koberec. Přijde mu to zvláštní především s ohledem na aféru známou jako MeToo, ve které vystupují ženy z různých koutů světa a upozorňují veřejnost, že je v minulosti znásilnili někteří slavní muži.

„Před společensky nebezpečnými jevy spojenými s tzv. Klinikou varuji již dlouho. Nejnovější události a informace bohužel znovu potvrzují má slova. Věřím, že orgány činné v trestním řízení celou věc důkladně prošetří,“ uzavřel Bellu.

V minulosti na sebe Marie Feryna upoutala pozornost např. požadavkem boje za práva dalších sexuálních menšin, jako jsou např. pedofilové. Aktivistka je toho názoru, že by společnost měla mít větší pochopení. Volala po zrušení sexuálních a rodových norem, které brání pedofilům a jiným sexuálním menšinám v otevřeném projevu jejich tužeb.

Alexander Bellu doslova napsal:

Vážené dámy, vážení pánové,

dnes jsem podal trestní oznámení na transgender aktivistu Jiřího Ferynu, známého též jako Marie Feryna, který dle otevřeného dopisu kolektivů SdruŽeny a Prázdné trůny znásilnil u nás na Praze 3 v nelegálně okupovaném objektu tzv. Kliniky dvě ženy.

Jelikož mi není známo, že by orgány činné v trestním řízení v této věci již činily, považuji za svou občanskou povinnost je k tomu vyzvat.

Znásilnění je jeden z nejhorších a nejodpornějších zločinů, kterého se jeden člověk na druhém může dopustit, a je proto potřeba jej nekompromisně trestat. Naopak mě překvapuje, že se různá aktivistická genderová hnutí, která se předtím mediálně ztotožňovala s vlnou #meetoo, teď snaží celou kauzu zamést pod koberec.

Oběti znásilnění prý nechtějí podat trestní oznámení na pachatele. Jako absolventa psychosociálních studií mě to nepřekvapuje. Oběť má vždy strach bojovat s pachatelem a platí to dvojnásob, když je na ni činěn nátlak, který můžeme vidět v diskusích levicových aktivistů na sociálních sítích. O to více je potřeba obětem znásilnění podat pomocnou ruku.

Před společensky nebezpečnými jevy spojenými s tzv. Klinikou varuji již dlouho. Nejnovější události a informace bohužel znovu potvrzují má slova.

Věřím, že orgány činné v trestním řízení celou věc důkladně prošetří.

S pozdravem

Mgr. Alexander Bellu (ODS)

místostarosta Prahy 3

