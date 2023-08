Trapas policie. Vyfotili její heslo a začali se smát

Policie ČR se na sociální síti snažila pochlubit novým měřicím přístrojem, který by měl usnadnit dokumentaci dopravních nehod a tím zkrátit dobu dopravních omezení. Na fotkách přístroje však omylem zveřejnili i své přístupové údaje do systému. Kvůli tomu uživatelé sociální sítě příslušníkům Policie ČR doporučují absolvovat přednášku o počítačové bezpečnosti.

Policie ČR ve čtvrtek na sociální síti X zveřejnila příspěvek, v němž veřejnosti ukazuje nové měřící stanice pro přesnější dokumentaci dopravních nehod. Sedm jich dle Policie ČR již používají například policisté v Královéhradeckém kraji. Nové měřicí stanice by měly výrazně zkrátit dobu dopravních omezení v místech nehod.

K příspěvku Policie ČR sdílela i čtyři fotografie, na nichž byl měřící přístroj používán. Na jedné z fotografií je vyfocen policista nahlížející do počítače. Netrvalo dlouho a uživatelé sociální sítě si všimli cedulky v pravém dolním rohu počítače, na které byly napsané přihlašovací údaje do systému.

Fotografie je velice kvalitní, to jednoduché heslo na ní lze bezpečně přečíst – podle expertů se nejedná o příliš silné zabezpečení.

Sedm nových měřících stanic pro přesnější a rychlejší zadokumentování dopravních nehod už pomáhá policistům v Královéhradeckém kraji. Výrazně se díky nim zkrátí doba dopravního omezení v místě nehody. Byly pořízeny díky dotaci od @hkregion. #policiehkk https://t.co/ccqaH1XqEc pic.twitter.com/aIodSyvvs3 — Policie ČR (@PolicieCZ) August 30, 2023

Vysmáté reakce od uživatelů sociální sítě na sebe nenechaly dlouho čekat. Policii ČR byla doporučena přednáška o počítačové bezpečnosti a o práci s hesly od Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. „No nevím, nechtělo by to nějakou základní přednášku o počítačové bezpečnosti a práci s hesly, co třeba NÚKIB?“ navrhl jeden z uživatelů.

No nevím, nechtělo by to nějakou základní přednášku o počítačové bezpečnosti a práci s hesly, co třeba @NUKIB_CZ ? — David Beránek (@davidberanek) August 31, 2023

„Koukám, že na školení o bezpečnosti práce s pc kolegové chyběli…“ poznamenal další.

Koukám, že na školení o bezpečnosti práce s pc kolegové chyběli... — bloncka z prahy?????? (@PRGblondie) August 31, 2023

Jiný z uživatelů se smál jednoduchosti hesla: „Heslo Policie123 do notebooku je složité, a tak je třeba jej mít na nálepce hned vedle displeje.“

heslo Policie123 do notebooku je složité, a tak je třeba jej mít na nálepce vedle displeje ?????? — Jiří Vedral (@jirivedral) August 31, 2023

„Primitivní heslo, ještě k tomu napsané na počítači a dokonce zveřejněné na internetu. Tady je špatně úplně všechno,“ shrnul trefně situaci další uživatel sítě X.

Primitivni heslo, jeste k tomu napsane na pocitaci a dokonce zverejnene na internetu. Tady je spatne uplne vsechno — DelfiCz (@delfi_cz) August 31, 2023

Policie ČR na tyto reakce zareagovala a vzkázala, že heslo bylo pouze provizorní a bezpečnost systémů užívaných Policií ČR nikdy nebyla v ohrožení: „Souhlasíme s tím, že tímto nevstoupíme do učebnic kybernetické prevence, ale heslo bylo nastaveno pouze dočasně pro účely prezentační akce na místě simulované dopravní nehody, a to proto, že se akce účastnili policisté z různých útvarů, kteří potřebovali v danou chvíli využít jednotný přístup do informačních systémů. Důležité je, že v žádném případě nebyla ohrožena kyberbezpečnost našich systémů.“

2/2 jednotný přístup do informačních systémů. Důležité je, že v žádném případě nebyla ohrožena kyber bezpečnost našich systémů. — Policie ČR (@PolicieCZ) August 31, 2023

