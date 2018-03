Třeste se, neziskovky. Proč? Ministryně financí chystá kontrolu. Své vám poví i Václav Klaus mladší

„Co říkáte na tzv. lustrační zákon? Podle mého názoru je to právní zmetek, zakotvující kolektivní vinu. Vždyť víme vlastně, jaké lidi postihl, co tito dělali a hlavně čím se provinili? Nepodepsal jej ani V. Havel, na jehož odkaz se hlavně obracejí pravicoví politici. Kritizuje jej např. i Rada Evropy, velmi důrazně jej kritizoval i Pavel Rychetský, Zdeněk Jičínský, Petr Uhl, Jiří Dienstbier apod. Měl platit přeci jen 5 let. Vidíte sama, co způsobuje např. v nynější politice,“ poznamenává tazatel.

„Plně chápu důvody, které zákonodárce vedly k přijetí lustračních zákonů. Bylo to mimořádné opatření, které mělo naší společnosti pomoci vyrovnat se s totalitní minulostí a zároveň ochránit rodící se demokracii před návratem předlistopadových poměrů. Ale asi jen málokdo v té době čekal, že budou platit i ještě téměř tři dekády po sametové revoluci,“ odvětila Schillerová s tím, že se domnívá, že tento nástroj se po tak dlouhé době z větší části už přežil.

Další dotaz pak směřoval k neziskovým organizacím. „Budete omezovat příspěvky na neziskovky? Zvláště ty politické využívají státní rozpočet velmi zvláštním způsobem. Nevím, proč bych měla ze svých daní platit tato individua,“ píše tazatel.

„V nejbližší době provedeme důkladnou analýzu hospodaření neziskových organizací, na jejímž základě se budeme moci rozhodnout, zda je skutečně potřeba systém financování neziskového sektoru nějakým způsobem měnit. Již dnes ale hospodaření neziskovek podléhá důsledné kontrole v rámci každoročního finančního vypořádání,“ odvětila Schillerová.

Zdůraznila však také to, že převážná část neziskovek skutečně poskytuje společnosti neocenitelnou službu. „Mám na mysli třeba organizace pečující o starší občany nebo lidi se zdravotním postižením. Mezi neziskovky patří i vesnické spolky, které přispívají ke zlepšení kvality života na venkově. Nezapomínejme také na to, že spousta neziskovek se nespoléhá jen na peníze ze státního rozpočtu, ale je schopna si zajistit financování i z příspěvků a sponzorských darů. Právě tohle je důkazem, že jejich práce má svůj smysl,“ sdělila.

K neziskový organizacím se na svém facebookovém profilu vyjádřil také poslanec za ODS Václav Klaus mladší. Dostal totiž otázku od jednoho z rodičů.

Z pošty na facebooku: „Dobrý den, mám dotaz ohledně svého nezletilého syna. Je povinen, v rámci školní docházky, navštívit akci neziskové organizace Člověk v tísni? Jedná se o projekt, který má název ‚Fake news‘. Osobně se mi vystoupení neziskových organizací nelíbí a již vůbec nechci, aby takovouto jednostrannou propagandu podstupoval můj 11 syn v rámci školy. Mohu jej tedy legálně omluvit s výše uvedeným odůvodněním. Pochopitelně nechci synovi dělat ve škole problémy, ale domnívám se, že na takovéto projekty by se mělo chodit dobrovolně a ne v rámci povinné školní docházky. Děkuji za odpověď,“ seznámil Klaus s otázkou.

A jaká byla odpověď: „Jistěže máte právo odmítnout. Ale připravte se, že na Vás může nějaký učitel–aktivista vystartovat,“ napsal Klaus.

"Dobrý den, mám dotaz ohledně svého nezletilého syna. Je povinen, v rámci školní docházky, navštívit akci neziskové organizace Člověk v tísni? Jedná se o projekt, který má název "Fake news". Osobně se mi vystoupení neziskových organizací nelíbí a již vůbec nechci, aby takovouto jednostrannou propagandu podstupoval můj 11 syn v rámci školy. Mohu jej tedy legálně omluvit s výše uvedeným odůvodněním. Pochopitelně nechci synovi dělat ve škole problémy, ale domnívám se, že na takovéto projekty by se mělo chodit dobrovolně a ne v rámci povinné školní docházky. Děkuji za odpověď."

"Jistěže máte právo odmítnout. Ale připravte se, že na Vás může nějaký učitel-aktivista vystartovat."

