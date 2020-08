Trestně stíhaný Robert Šlachta řádil na síti: Dobytkové. Nečas a milenka. Nikam jsme nešlapali

reklama

Anketa Jsme zadlužení a příspěvek 5 tisíc Kč pro důchodce si nemůžeme dovolit, řekla předsedkyně TOP 09 Pekarová. Má pravdu? Má 7% Nemá 93% hlasovalo: 3717 lidí

Šlachta se rozhovořil o tom, že dostává mediálně zabrat ohledně kauz, které ještě jako policista vyšetřoval. „Já to kolikrát i vysvětluju, že ten policista nemůže na začátku ani vědět, jak ta kauza u soudu dopadne, ale já můžu prohlásit za sebe i za svý lidi, že při tom rozhodování o kauzách jsme postupovali podle maxima důkazů a rozhodovali jsme se podle toho, co jsme byli schopni doložit.“ Dodal ještě, že se nikdy nevyhýbal žádným kauzám a nebyl zkorumpovaný.

Zmínil i kritiku, která na něj v současné době doléhá: „Vyčítají mi a četl jsem, že jsem traktorista ušatej a že jsem měl zůstat radši někde na poli.“ A přidal: „Já si to opravdu nemyslím a beru to spíš jako takové kopance od určitých lidí. A na sociálních sítích co jsou někteří dobytkové schopni vyplodit.“

Na dotaz diváka, kam Šlachta politicky míří, odpověděl bývalý policista takto diplomaticky: „Tam, kam budu mířit, to je otázka nějakého měsíce, kam budu mířit a jakým způsobem budu mířit, někteří novináři už psali, že jsem měl být senátor nebo krajský zastupitel, nic takovýho, jak vidíte, pořád objíždím republiku se svojí knihou. Včas se dozvíte.“

Na otázku, jak se chovala při policejním zákroku Jana Nagyová, dnes Nečasová, Šlachta zavzpomínal: „Žádní těžkooděnci u paní Nagyové nebyli,“ vyvracel policista: „Probíhala tam standardní domovní prohlídka. Je pro mě naprosto nepřijatelný tvrzení pana expremiéra Nečase o tom, že by policisté šlapali po postelích, že by se jí dívali do sprchy.“

„Paní Nagyová se při zákroku chovala naprosto slušně. Samozřejmě překvapená byla, ale chovala se neagresivně a nearogantně.“ Šlachta poté ještě několikrát zopakoval, že expremiér Nečas v současnosti nemluví o zákroku pravdu: „Nikdo po nikom nešlapal a byla to standardní prohlídka.“

Na dotaz, zda Šlachta postupoval na politickou objednávku a zda jeho úkolem, společně se státním zástupcem Ištvánem, nebylo jen svrhnout vládu, Šlachta řekl: „Já děkuju za ten dotaz, my jsme nikdy pana Nečase, ani žádnýho politika nezpracovávali. Pana Nečase jsme neodposlouchávali, že bysme ho sledovali, že by se dělala jakákoliv domovní prohlídka. O panu Nečasovi žádná komunikace nikdy nebyla.“ A jen dodal: „Takže když my jsme zatkli úřednici vlády a udělali jsme jí prohlídku a vláda poté padla, tak to přece bylo rozhodnutí politiků a nebylo to rozhodnutí Šlachty.“ Dále pokračoval v monologu s tím, že ho nikdy nikdo neúkoloval.

„A ještě možná k tomu panu expremiérovi Nečasovi, on teď přece stanul před soudem ohledně křivé výpovědi, ale to s námi nemělo nic společného. Pan Nečas svědčil vůči své milence, paní Nagyové a svědčil křivě a lhal. To vám připadá správné?“ zakončil odpověď řečnickou otázkou Šlachta.

Celá kauza Nagyová propukla v roce 2013. Mělo se jednat o podplácení, klientelismus a zneužití vojenského zpravodajství ke sledování některých osob včetně manželky premiéra Radky Nečasové.

