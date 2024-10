Třetí atentát na Trumpa? Asi ne

Během Trumpova sobotního setkání s voliči v údolí Coachella byl místními policejními složkami zadržen ozbrojený muž. Dle deníku New York Post i dalších médií měl u sebe zbraň, dále falešný novinářský průkaz a také falešný VIP certifikát. Podezřelý se jmenuje Vem Miller, je mu 49 let a je z Las Vegas. Byl zadržen na policejním stanovišti přibližně 800 metrů od vchodu.

Policie prý Millera zadržela, když se chtěl dostat na setkání s falešným novinářským průkazem a když si všimli, že jeho auto není zaregistrováno. Po prohlídce vozu byla nalezena hromádka falešných pasů a řidičských průkazů, brokovnice, nabitá pistole a vysokokapacitní zásobník. Právě kvůli těmto prohřeškům byl Vem Miller zatčen, nicméně byl pak propuštěn na kauci 5 000 dolarů (cca 116 000 Kč).

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 17438 lidí

Tajná služba se následně vyjádřila, že Trump na setkání nebyl ohrožen. „Tajná služba USA vyhodnotila, že incident neměl dopad na ochranné operace a bývalému prezidentovi Trumpovi nehrozilo žádné nebezpečí,“ uvedla společně s FBI. Organizace dodaly, že incident je dále prošetřován. Miller si vyžádal právníka a dle NYP řekl, že to, že je atentátník, je „úplná blbost“. Šerif si ale stále trvá na tom, že jeho podřízení zabránili dalšímu pokusu o atentát. Podle něho je Miller „šílenec“, stejně jako ti, kdo říkají, že celý incident bere moc vážně. Argumentoval tím, že se neví, na co měl Miller všechno to, co měl v kufru auta. Sám Miller dle deníku Guardian vypověděl, že zbraně byly na sebeobranu a že o nich policistům řekl. „Jsem umělec, jsem ten poslední, kdo by používal násilí nebo způsobil někomu újmu,“ prohlásil. Dle svých slov byl překvapen, že byl zadržen.

Dle New York Postu měl Vem Miller celou řadu oplétaček s policií a je členem „suverénních občanů“, tedy lidí, kteří si myslí, že nad nimi vláda nemá žádnou moc. FBI je považuje za protivládní extrémisty, kteří ačkoliv žijí v USA, tak jim nejsou podřízeni. Kromě toho, že dotyční se snaží obcházet jak daně, tak soudy, tak jim jsou trnem v oku právě policejní kontroly na silnicích. Jeden 25letý člen byl dokonce zastřelen, když loni při policejní kontrole odmítal spolupracovat.

Miller sám je registrovaný republikán, má vysokoškolský titul a dva roky zpátky v Nevadě kandidoval do tamního parlamentu. Také údajně vlastní v Kalifornii firmu prodávající kanabinoidy. Na internetu jsou pak videa, kde je Miller na republikánském setkání a stěžuje si, že na místě neberou hotovost. A na jeho sociálních médiích se nacházejí fotky s dalšími konzervativními osobnostmi.

Something isn't adding about this whole third assassination attempt thing. This Vem Miller guy was at the RNC, hanging with many prominent figures, including Don Jr.



It's probably undisputed that he had illegal weapons, but why would he bring fake press passes, knowing very well… pic.twitter.com/F2FZfTJgtl — George (@BehizyTweets) October 13, 2024

Vem Miller, who was caught with multiple illegal firearms and fake press passes just feet away from Trump's Coachella rally in an alleged a*sassination attempt, has already been released on a $5K bail.



What’s more alarming is that Miller was recently seen in close proximity to… pic.twitter.com/ZKyz1NdYg7 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) October 13, 2024

Na Trumpa už byl jeden pokus o atentát spáchán, druhý byl na poslední chvíli zmařen tajnou službou.

Psali jsme: Pavel Tykač: Náš průmysl soutěží s někým, kdo má plyn za sedminu a elektřinu za čtvrtinu Průšvih tak velký, že už nepůjde vyřešit. Agentura popravila Evropskou unii „Nechceme úředníky národní bezpečnosti, kteří jednají jako slepičí sr**ky.“ Trumpův poradce v ráži Tisíce severokorejských vojáků v Rusku cvičí na boj proti Ukrajincům