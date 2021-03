Trochu jiná vzpomínka: Maminku poplivala ČT, dcera to dostala sežrat ve škole. Jen dcera Petra Kellnera se chovala slušně

„Jak jsem dnes již psala, vnímám smrt Petra Kellnera z jiného pohledu. Určitě se toho dnes bude psát mnoho, ale ráda bych jako matka dcery, která si zažila s dětmi pražských zbohatlíků v soukromé škole hodně zlého. Především poté, co nás lháři z České televize pomluvili (a dodnes nebyli schopní doložit jediný důkaz). Slovy mojí dcery o spolužačce, dceři pana Kellnera: ‚Jediná, kdo se vždycky choval slušně a nikomu nedával najevo, že je něco lepšího‘,“ napsala Groene Odkolek.

Groene Odkolek si v souvislosti se svojí kandidaturou do Rady ČT stěžovala na novináře pořadu Reportéři ČT.

Ke Kellnerovi se na svém facebookovém profilu vyjádřil také komunální politik z Plzně, lékař Rolando Arias.

„S Petrem Kellnerem jsem se před lety krátce potkal v rámci projektu vývoje biotechnologických léků pro onkologii. Později z tohoto projektu vzniklo Sotio. Na toto téma jsem tehdy připravil analýzu profitability a opakovaně jednal s jedním z jeho vrcholných manažerů (náš společný kamarád BP milá Michaela Hajková, Jaroslav Horáček). Celý projekt byl z hlediska profesionála krásný z hlediska záměru, ale naprosto šílený z hlediska návratnosti. Bylo zřejmé, že vývoj bude stát miliardy korun, ale úspěšnost se bude v lepším případě pohybovat okolo 10–15 %. Proto jsem analýzu vedl přesně v tomto duchu, krásný, bohulibý záměr, ale naprostá šílenost z hlediska návratnosti (tak to ve vývoji nových léků chodí, a proto nové léky a navíc biotechnologika vyvíjí od základů jen pár subjektů na celém světě). Ze stejných důvodů jsem odmítl nabídku se na tomto projektu účastnit,“ popsal Arias.

„O to větší bylo moje překvapení, když jsem se později setkal se zmíněným top manažerem BP a u příjemného oběda při pohledu na Karlův most a Národní divadlo kamarád povídá: ‚Tak do toho biotechnologika jdeme, Petr dobře ví, jak extrémní je to riziko, ale nahrne do toho ještě víc peněz a zaměstná ještě víc nejlepších profesionálů, protože si prostě myslí, že ta myšlenka je skvělá a že podobné léky by se měli lidé snažit vyvíjet.‘ Dnes jsou tato špičková biotechnologika ve III. fázi klinického zkoušení. Tj. podle všeho budou v dohledné době k dispozici pro léčbu pacientů. Jde o převratnou skupinu léčiv, která od základu mění vyhlídky nemocných s rakovinou. Jako příjemný bonus se jeví i fakt, že v Sotiu pracují špičkoví profíci z oboru, ‚best of the best‘, kteří by jinak pracovali v zahraničí. Naopak, Sotio nalákalo i špičky ze zahraničí. V Česku nemusejí být jen montovny! Podotýkám, že už jen rozhodnutí umístit Sotio v ČR je projevem ryzího vlastenectví a altruismu, protože umístění takového subjektu ve Švýcarsku nebo USA či Jižní Koreji by bylo prostě levnější a snadnější,“ dodává dále.