Trump, Ukrajina, USA. Přelomová věc, která mnohé vyděsí

Trump už je zpátky a Amerika se vykašlala na Ukrajinu, zní přelomová zpráva významného serveru Politico. Důvod? Německý kancléř Olaf Scholz chce na své návštěvě Bílého domu přitlačit na spojence NATO ohledně vojenské pomoci na Ukrajinu. Podpora USA však zůstává pozastavena domácími politickými spory. Ukrajina se navíc aktuálně potýká s nedostatkem munice. Evropští výrobci zbraní si stěžují na potíže s dostatečně rychlým navýšením kapacity. Představitelé EU slíbili dodání milionu munice do března, Josep Borrell uvedl, že do té doby bude na Ukrajinu poslána jen polovina.

Německý kancléř Olaf Scholz se na své cestě do Spojených států amerických během 8. až 9. února setká s americkým prezidentem Joe Bidenem. Scholz po příjezdu ve čtvrtek večer povečeří s americkými zákonodárci. V pátek bude mít snídani s americkými obchodními manažery, než se v pátek setká s americkým prezidentem Joem Bidenem, aby diskutoval především o Ukrajině, NATO a válce mezi Izraelem a Hamásem.

Scholz se bude snažit vyzdvihnout úsilí Evropy na pomoc Ukrajině v odražení ruské invaze. Podá i aktuální informace o evropské pomoci. Lídři EU se minulý týden dohodli na pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur v období do roku 2027.

„Pro kancléře je důležité, aby všechny státy přispěly svým dílem k podpoře Ukrajině," řekl německý úředník pro Reuters. „Takže v tomto ohledu je důležitá úzká transatlantická koordinace."

Podle serveru Politico však Scholz při své návštěvě zjistí, že „Donald Trump je zpátky a Amerika se na Ukrajinu vykašlala“.

Republikáni v Kongresu stále blokují vojenskou pomoc Ukrajině v hodnotě 60 miliard dolarů, kteří výměnou za její schválení trvají na zvýšení bezpečnosti hranic. Proti vojenské pomoci se vyslovil bývalý prezident Donald Trump, který se uchází o znovuzvolení.

Mezi Američany se čím dál tím víc šíří mínění, že Ukrajině dávají příliš mnoho. Politico mluví o politice USA vůči „nejhorší strategické noční můře“ Evropy na Ukrajině.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu jsou Spojené státy největším poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině. Tato podpora je nyní pozastavena, zda se obnoví, je nejisté. Německo je druhým největším podporovatelem Ukrajiny. Setkání Scholze s Bidenem přichází téměř dva roky od zahájení ruské invaze.

„Jednání mezi Sněmovnou reprezentantů a Senátem o finanční podpoře Ukrajiny je samozřejmě tématem, které sledujeme obzvlášť pozorně," uvedl před Scholzovou cestou představitel německé vlády.

Německý kancléř Scholz má s prezidentem Bidenem dobré vztahy. „Mezi oběma panuje silný a důvěrný vztah,“ uvedl německý úředník. Na této schůzce by mohl Scholz svého vztahu s Bidenem využít a zjistit tak, jak moc je pravděpodobné, že americký Kongres pomoc Ukrajině schválí.

Ironické také je, že na začátku války Německo odmítalo být zataženo do konfliktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a nechtělo proto na Ukrajinu posílat žádné zbraně, dokud tak první neučiní právě Spojené státy.

Nyní jsou role obrácené a Scholz tlačí na spojence NATO, aby poskytli Ukrajině více pomoci.

„Rozčiluje mě neustálá kritika, které Německo čelí, protože vláda údajně nedělá dost a příliš se zdráhá jednat," řekl Scholz v rozhovoru pro německý týdeník Die Zeit. „Udělali jsme víc než kterákoli jiná země EU – mnohem víc. Proto často telefonuji a žádám své protějšky, aby dělali víc."

Ukrajina se potýká s nedostatkem munice, EU svůj slib nedodrží

I kdyby však Německo s dalšími evropskými zeměmi výrazněji zvýšilo své výdaje na Ukrajinu, Evropa aktuálně nemá kapacitu na výrobu munice. Do roku 2025 by se kapacita nicméně měla zvýšit na 2 miliony nábojů.

Ukrajina ve středu 7. února naléhala na Evropskou unii, aby přijala „urychlené kroky“ ke zvýšení dodávek dělostřeleckých granátů.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl, že Evropská unie by měla zmírnit regulaci a podepsat „dlouhodobé smlouvy“ s zbrojními společnostmi, aby podpořila produkci granátů.

„Pokud se vojáka na frontě zeptáte, co teď nejvíc potřebuje, odpovědí budou granáty,“ řekl Kuleba vedle vysokého představitele unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella, který je v Kyjevě na dvoudenní návštěvě, aby zdůraznil podporu EU Ukrajině.

„Protože rozsah války a ruské použití dělostřelectva dosáhly úrovně, na kterou, buďme upřímní, evropský obranný průmysl nebyl připraven,“ dodal ukrajinský ministr zahraničí. Ukrajinští vojenští představitelé uvedli, že čelí akutnímu nedostatku munice a dělostřeleckých granátů, protože ruské síly pokračují s obnovenými útoky na několik oblastí na východě a jihovýchodě země.

Kulebova výzva přichází ve chvíli, kdy si evropští výrobci zbraní stěžují na potíže s dostatečně rychlým navýšením kapacity.

Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba se vyjádřil i ke sporům mezi republikány a demokraty v americkém Kongresu: „Včera večer jsem obdržel nejnovější zprávu z Washingtonu o možných scénářích a některé scénáře připomínají thrillerový příběh. Všechno je velmi zmatené,“ citoval Kulebu server Euractiv.

Evropská unie původně usilovala, aby byl 1 milion granátů dodán na Ukrajinu do března, výrobci nicméně zaostali. Borrell nedávno připustil, že evropský blok nesplní svůj slib poskytnout munici do března. V původním termínu se předpokládá dodání pouze přibližně poloviny počtu. Borrell však opakoval Zelenskému svůj slib, že do roku 2024 na Ukrajinu 1,1 milionu granátů pošle.

Zelenskyj řekl Borrellovi, že EU by měla uznat Ukrajinu jako prioritní destinaci pro vývoz dělostřeleckých granátů a zvýšit jejich produkci v členských státech. „Zastavení vývozu dělostřelecké munice do třetích zemí EU je jediným možným správným řešením vzhledem k aktuálním bezpečnostním výzvám," řekl Zelenskyj na včerejším setkání s Borrellem.

„Plně upřednostňujeme dodávky na Ukrajinu, oddalujeme zušlechťování zásob našich armád a přesměrováváme exporty do třetích zemí, abychom splnili prioritu, kterou Ukrajina pro náš obranný průmysl představuje, navýšili jsme svou kapacitu o 40 % od začátku války,“ řekl Borrell v Kyjevě.

Ukrajina čelí „kritickému“ nedostatku dělostřeleckých granátů, uvádí se v dokumentu, který ministr obrany Rustem Umerov zaslal evropským spojencům Kyjeva a o kterém informoval Bloomberg. Umerov napsal, že ukrajinské síly nejsou schopny vypálit více než 2000 granátů denně, což je asi třetina průměrného denního použití granátů Ruska, uvádí deník The Kyiv Independent.

Zelenskyj poděkoval Borrellovi za pokračující podporu Evropy Ukrajině, která již téměř dva roky bojuje proti ruské invazi v plném rozsahu. „Vždy jste byli s námi v těžkých chvílích. V dobách nesmírných výzev jste vždy podporovali Ukrajinu a Ukrajince v našem boji za život, suverenitu a nezávislost."

O nutnosti neochvějné podpory EU Ukrajině i po dvou letech od začátku konfliktu promluvila na zasedání Evropského parlamentu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznila důležitost vojenské podpory a právě zrychlení dodávek munice na Ukrajinu.

„Evropský obranný průmysl zvýšil svou výrobní kapacitu munice o 40 %. Do příštího měsíce dodáme více než půl milionu dělostřeleckých nábojů. Do konce roku pak více než 1 milion. To však rozhodně nestačí. Musíme nejen urychlit dodávky munice na Ukrajinu. Při pohledu do budoucnosti musíme myslet na obranyschopnost Ukrajiny jako na součást naší vlastní obranyschopnosti,“ řekla Leyenová, projev zakončila prohlášením „Sláva Ukrajině, ať žije Evropa“.

