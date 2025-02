Trump agentem Krasnovem, jeho Zelníčková s masajským bubeníkem, lysohlávky a idiot Reagan. Ze slovenského Mr. Green Deala se stává schopný scenárista absurdních dramat

„Je třeba se zamyslet nad hranicemi absurdity. Někde jsem viděl titulek Trump je ruský nebo sovětský agent. Myslel jsem si, že měl někdo nepodařenou párty ve Cvernovke (Cvernovka je lidový název továrny na nitě v Bratislavě, ale zde je myšleno kreativní a kulturní centrum Nová Cvernovka ve stejném městě, pozn. red.) a že jim tam prodali špatný matroš. Moc jsem tomu tedy nevěnoval pozornost, ale nyní mi to někde vyskočilo, tak jsem se tím zabýval. To dokážou vymyslet jen blbci,“ říká v posledním ze svých pravidelných komentářů z jedoucího auta slovenský politický analytik Ján Baránek. Nyní tak činí velmi často a pár lahůdek jsme pro vás vybrali, byť kvůli srozumitelnosti trochu poupravili.

Sovětský agent Trump, narcistický neonacista Musk

Jak Baránek říká, tyhle věci v něm spouštějí „samonasírací“ mechanismus. Uvádí příklad soudce Nejvyššího soudu Spojených států Bretta Kavanaugha navrženého kdysi Trumpem, že si jeho spolužačka ze střední školy po desítkách let vzpomněla, že ji na jednom večírku žádal, aby s ním šla do pokoje. „Ta dívka čisté duše s ním šla na pokoj, kde utrpěla trauma. Takové trauma, že se z něj donedávna vzpamatovávala. On ji neznásilnil, ani jí nečetl poezii, protože četba básní uvolňuje fyzické napětí, ale on se jí nejspíš ani nedotkl. Ale v té Americe, kde se svobodně procházel Jeffrey Epstein, kde se neobchoduje s dětmi, se z toho stal velký skandál. Proč to říkám. Protože nyní si někdo vzpomene, že byl Trump sovětský agent. Dokonce měl i pěkné umělecké jméno Krasnov, což evokuje pocit, že je obyčejné sebestředné hovado a narcis. Ostatně přesně to odhadli v Deníku N, kde periferním viděním zjistili, že je Elon Musk narcistický neonacista, a něco podobného se děje i s Trumpem,“ zamýšlí se ironicky.

A jak prý Trumpa soudruzi z SSSR nalákali? „Vzal si za manželku Češku Ivanu Zelníčkovou a tehdy se dostal pod drobnohled StB, což je nezpochybnitelný důkaz toho, že je Trump agent Krasnov. My, co jsme znali poměry v bývalém Československu, je nám jasné, že kdyby si Zelníčková brala za manžela masajského bubeníka, tak by byl i on pod drobnohledem StB. Vše, co si totiž tehdy chtělo vzít za manželku Zelníčkovou a nebylo ze sovětské sféry vlivu, se automaticky dostalo pod drobnohled StB,“ rozvádí své úsměvné myšlenkové pochody Baránek. V jeho případě je to nicméně výsměch intelektuálnímu absurdistánu některých médií, jako jsou třeba britský deník The Guardian, jehož autoři prý nepřiměřeně konzumují lysohlávky a od nichž to všichni opisují. Opírají se o tvrzení bývalého agenta KGB Jurije Švece a bývalého šéfa kazašské tajné služby.

Špatný lichotník Zelenskyj a paralympionička Harrisová

„Trump, když byl v SSSR, kde chtěl něco stavět, tak mu tam zákeřní agenti KGB začali lichotit. Všichni víme, že je Trump neimunní vůči lichotkám, a když mu zalichotíte, tak je schopný vám poslat miliardu dolarů anebo z vás udělat ministra, jako to udělal z Muska nebo z Roberta F. Kennedyho Jr. Když mu málo lichotíte, tak prohrajete válku, což je příklad Zelenského. Je zoufalé a tragické, že se takový člověk stal prezidentem USA. A v Sovětském svazu ho tak ulichotili, že za Gorbačova podepsal spolupráci. V Rusku Krasnov, v Americe stále Trump. Vrátil se do Ameriky a představte si, že ten idiot Ronald Reagan se všemi jeho tajnými službami, které monitorovaly Trumpovu cestu do Moskvy, na to nepřišel,“ směje se v duchu dál a dodává: „Abyste si nemysleli, že je Baránek idiot anebo už mu úplně přeskočilo, stále následuji logiku The Guardian a všech těch, co to s velkou slávou převzali jako ohnivý meč proti Trumpovi.“ Podle něj byl souboj Trumpa s Harrisovou souboj olympionika s paralympioničkou.

Ostatně, jak dál řekl Baránek, tak ten „narcistický neonacista Musk“ na základně Fort Knox, kde by se měl kromě armády nacházet též opevněný sklad bankovního zlata, žádné zlato nenašel. „No a ten šílený Trump to jde prověřovat. Zrušil bezpečnostní prověrky a jde to prověřovat. Také jsme se s velkou radostí dozvěděli, že se George Soros rychle stahuje z USA do Evropy. Určitě ne do Maďarska, kde se narodil, ale někam nejspíš do přívětivého Londýna, kde ho určitě Keir Starmer přivítá s otevřenou náručí. Ten také ztratil soudnost a chybějí mu jen klotové rukávy, abyste měli prototyp ideálního úředníka. Je to s ním složitější, protože je podezřelý z krytí pedofilie a pákistánských gangů, které kryl, když byl prokurátorem.“

Je třeba dodat, že Ján Baránek kouří obyčejné cigarety, a to dost často. Je to ironický komentátor současnosti se vším všudy. Málo se směje, ale podle jeho líčení „absurdních dramat“ má černý humor v sobě, protože už také leccos zažil. Život od slovenského disidenta přes vítaného komentátora v hlavních tamních médiích až po nenáviděného „dezoláta“ odsouzeného na okraj té „správné a demokratické společnosti“. Baránek se díky svému vytrvalému boji proti Green Dealu u našich východních bratrů stal Mr. Green Dealem a založil a vede stranu Zdravý rozum. Ke konci příspěvku říká, že: „Evropě vládnou šílenci, nevzdělanci, amatéři a lidé, kterým chybějí klotové rukávy. A to jsou dnes vládcové Evropy. Navíc nikým nevolení!“