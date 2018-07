Trump chce jednat s Putinem sám. Kundra z Respektu už zná výsledek

Prezident Spojených států by na nadcházejícím summitu v Helsinkách rád jednal pouze ve dvou, bez jakýchkoli dalších svědků. Ruský prezident Vladimir Putin je podle svého mluvčího Dmitrije Peskova s návrhem spokojen.

Peskov zároveň oznámil, že Putin nemá zájem setkat se s americkými zákonodárci, kteří tento týden navštíví Rusko.

Prezidenti by spolu měli hovořit o situaci na Ukrajině, v Sýrii i v KLDR. Agentura Reuters připomíná, že jednání státníků „na čtyři oči“ nejsou neobvyklá. Když spolu v roce 1985 podobně jednali americký prezident Ronald Reagan a Michail Gorbačov, domluvili mimo jiné výměnu středoškolských studentů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.

CNN dodává, že spojenci USA a Trumpovi oponenti ve Spojených státech mají obavy z toho, co by mezi oběma státníky mohlo zaznít. Kromě nich a případně překladatelů už by to nikdo jiný neslyšel.

Obavy vyjádřil i novinář Ondřej Kundra. Má dojem, že bývaký agent KGB a dlouholetý prezident Putin může „slupnout nezkušeného Trumpa jako malinu“.

