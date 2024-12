Trump chystá rozbušku kolem očkování dětí. Jde za Kennedym

V listopadu zvolený americký prezident Donald Trump byl dnes jmenován osobností roku časopisu Time. Při této příležitosti poskytl Trump časopisu, který o něm píše coby o nejmocnějším muži světa, 65minutový rozhovor. Titul osobnost roku časopisu Time dnes Trump získal již podruhé. Poprvé mu byl udělen v roce 2016, v roce jeho prvního volebního vítězství v prezidentských volbách.

V rozhovoru pro Time se nově zvolený prezident vyjádřil k otázce ukončení programů očkování dětí. Uvedl, že bude diskutovat s Robertem F. Kennedym mladším, jenž je kandidátem na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb, o možnostech změn v očkovacích programech. Robert F. Kennedy mladší je dlouholetým kritikem očkování a byl opakovaně obviněn ze šíření dezinformací o vakcínách. Kennedy též v minulosti kritizoval státní opatření během pandemie covid-19.

Trump naznačil, že některé vakcíny by mohly být potenciálně nebezpečné nebo méně prospěšné, a pokud by k tomuto závěru došli, jeho administrativa by mohla přistoupit k jejich omezení. „Budeme mít velkou diskusi. Míra autismu je na úrovni, o které nikdo nikdy nevěřil, že je možná. Když se podíváte na věci, které se dějí, je tu něco, co to způsobuje,“ odpověděl Trump na otázku, zda by podepsal, kdyby se Kennedy rozhodl ukončit programy očkování dětí. Že by očkování mohlo mít v důsledku souvislost s četností výskytu autismu u dětí, naznačil již v minulosti.

I přes tyto výroky Trump v minulosti tvrdil, že je „zcela pro očkování“, ale navrhoval upravit harmonogram podávání vakcín, informovala agentura Reuters.

Bývalý komisař FDA Scott Gottlieb nicméně v nedávném rozhovoru pro CNBC varoval že snížení proočkovanosti by mohlo vést k návratu epidemií nemocí, jako jsou např. spalničky.

Psali jsme: „Americké rakety na Rusko? Velké ne.“ Oceněný Trump dupl. U Rusů hlavní zpráva Zdechovský: Vybudovali jsme svobodu a demokracii, komunisté ji ohrožují Jan Fiala: Nečekejme žádné zklidnění, spíše naopak Dávejte víc. Polákům vadí, že zbytek Evropy nebere obranu vážně. U Němců narazili