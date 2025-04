Íránští vojenští velitelé zvažují preventivní úder na společnou americko-britskou základnu na ostrově Chagos v Indickém oceánu, čímž se zřejmě snaží odradit prezidenta Donalda Trumpa od vojenského útoku na Írán, uvedl jako první deník Telegraph.

Tato hrozba je reakcí na ultimátum prezidenta Donalda Trumpa, který vyzval Írán k dohodě o novém jaderném programu a varoval před „bombardováním, jaké nikdy předtím neviděli“, pokud k dohodě nedojde.

Írán proto zvýšil bojovou pohotovost svých raketových jednotek a připravil rakety schopné zasáhnout cíle v dosahu íránských střel včetně základny Diego Garcia. Írán také varoval, že nebude rozlišovat mezi britskými a americkými silami, pokud budou použity k útoku na Írán. V této napjaté situaci Spojené státy rozmístily na základně Diego Garcia bombardéry B-2.

„Stejně jako u každé íránské vojenské hrozby je umění určit, co je vyhrožování a co je skutečné,“ uvedl Behnam Ben Taleblu, odborník na Írán a vedoucí pracovník Nadace na obranu demokracií, v rozhovoru pro Fox News Digital, když byl dotázán na strategii, která stojí za údajnými hrozbami vůči americké základně.

Společnost Fox News Digital nebyla schopna nezávisle potvrdit hrozbu útoku na základnu Diego Garcia, která se nachází asi 2 400 kilometrů jižně od Íránu, ale odborníci na íránskou bezpečnost bijí na poplach, že Teherán má pravděpodobně, pokud ne přímé raketové schopnosti, tak možnosti umístění svých zbraní, které mu umožní zasáhnout strategické zájmy USA ve větší vzdálenosti.

Ruské ministerstvo zahraničí varovalo před katastrofálními důsledky jakéhokoli vojenského zásahu do íránské jaderné infrastruktury. Podle Ruska by takový útok mohl destabilizovat celý Blízký východ a měl by vážné mezinárodní důsledky. Rusko opakovaně zdůrazňuje, že vojenské řešení problému by vedlo k eskalaci napětí, a podporuje diplomatický přístup k řešení konfliktu.

Psali jsme: „Nas*al mě.“ Trump soptil do médií. Schytal to Putin, pak také Írán To jim nedovolíme. Trump se pustil do dalšího světového sporu Trump napsal Íráncům drsný dopis: Buď dohodu, nebo vojenské řešení Rusko a Írán podepsaly novou dohodu. Komplikace pro Trumpa?