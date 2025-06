Trump mluvil s Putinem. V Čechách některým praská žilka

Šéf Bílého domu Donald Trump uvedl, že jeho pondělní telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem trval více než hodinu a čtvrt. „Právě jsem dokončil telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Hovor trval přibližně hodinu a patnáct minut,“ oznámil na sociální síť X a jeho platformě Truth Social.

Bavili se mimo jiné o útoku ukrajinských dronů na ruská letiště a o dalších incidentech mezi oběma stranami. „Hovořili jsme o útoku Ukrajiny na ruská letadla a také o různých dalších útocích, ke kterým dochází z obou stran,“ pokračoval.

Trump označil rozhovor za dobrý, ale bez okamžitého posunu směrem k míru. „Byl to dobrý rozhovor, ale ne rozhovor, který by vedl k okamžitému míru.“

Putin podle něj velmi důrazně prohlásil, že Rusko bude na útoky reagovat. „Prezident Putin velmi důrazně řekl, že na nedávný útok na letiště bude muset reagovat.“

Psali jsme: Trumpův muž rozstřelil útok Ukrajiny na Rusko. Chce zákrok

Řeč přišla také na Írán a jeho přístup k jaderným zbraním. Trump upozornil, že čas běží. „Hovořili jsme také o Íránu a o tom, že se krátí čas na rozhodnutí Íránu týkající se jaderných zbraní, které musí být učiněno rychle!“

Opět zopakoval, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. „Prezidentu Putinovi jsem řekl, že Írán nemůže mít jadernou zbraň, a domnívám se, že jsme se v tomto shodli.“

Putin prý naznačil, že se může účastnit rozhovorů s Íránem a přispět k rychlejšímu řešení. „Prezident Putin navrhl, že se zúčastní jednání s Íránem a že by snad mohl být nápomocen při rychlém uzavření této záležitosti.“

V závěru Trump varoval, že Írán s rozhodnutím otálí, a USA podle něj potřebují jasnou odpověď brzy. „Domnívám se, že Írán se v této velmi důležité věci rozhoduje pomalu, a my budeme potřebovat definitivní odpověď ve velmi krátké době!“

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Jun 04, 2025, 12:40 PM ET )



I just finished speaking, by telephone, with President Vladimir Putin, of Russia. The call lasted approximately one hour and 15 minutes. We discussed the attack on Russia’s docked airplanes,… pic.twitter.com/SJSdlKMjjm