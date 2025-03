Trump na tiskovce školil reportéra: Žena je člověk, který může mít dítě

30.03.2025 20:33 | Monitoring

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference jasně definoval svůj postoj k otázce, co je žena a proč by transgender ženy neměly soutěžit v ženských sportech. „Četl jsem, že 94 % lidí s tím nesouhlasí. A přesto tu máme politiky, kteří to podporují. Demokratický kongresman nedávno veřejně obhajoval, aby muži mohli soutěžit v ženských sportech. Ale já to vítám, pokud v tom budou pokračovat, už nikdy nevyhrají volby.“