Trump nastoupí, pražský velvyslanec Sabet zmizí. Napsal Pavlovi

Nejinak tomu je i v Česku. Prezidentu ČR Petru Pavlovi poslal rezignační dopis Bijan Sabet.

„Jak je standardní praxí, podal jsem dnes panu prezidentovi rezignační dopis,“ napsal Sabet na sociální síti X. Rezignoval k 20. lednu 2025. Ke dni inaugurace Donalda Trumpa. „Důvěru, kterou jste ve mě vložil, abych reprezentoval svůj národ, beru jako velké privilegium,“ sdělil prezidentu Pavlovi.

As is standard practice, I submitted my resignation letter to the President today.

I’ll have more to share later, but for now I’m focused on working with our incredible @USEmbassyPrague team and do all I can to further ???????? friendship and cooperation. pic.twitter.com/4Un0QXiNX7