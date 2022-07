Trump o Putinovi: „Udělali bychom dohodu. Ale ani by to nebylo potřeba.“

„Naše země už nevítězí. Nevítězíme ve vzdělávání, nevítězíme obchodně a nevítězí už ani naše armáda,“ pustil se do Bidenovy vlády americký exprezident Donald Trump. Zapotřebí je podle něj „obnovit právo a pořádek“ v amerických ulicích i na hranicích a skoncovat se snižováním rozpočtů policie. Putin by si prý za jeho prezidentování zabíjet na Ukrajině nedovolil. „Viděl, co se stalo v Afghánistánu, a pomyslel si: ‚Tohle je naše šance‘,“ míní. Trumpovi vadí, že Americe nepomáhají víc její spojenci. „Proč to vždycky musíme řešit my? Dali jsme Ukrajině 60 miliard dolarů, a kolik dala Evropa? Pět? Šest?“ zaznělo.

reklama

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 3% do konce rusko-ukrajinské krize 1% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 7808 lidí označil hned úvodem za „skvělé“ rozhodnutí Nejvyšší soudu Spojených států, zrušit rozhodnutí procesu označovaného jako Roeová versus Wade z roku 1973. Právě tento verdikt stál za celostátním právem Američanek na potrat.



Zrušení téměř 50 let starého zákonu znamená, že již nebudou mít ženy právo na interrupci zhruba do 23. týdne těhotenství automaticky, ale bude záležet na jednotlivých státech, zdali právo na potrat ponechá a v jaké podobě. Neznamená to tak sice, že budou interrupce automaticky považované za nelegální, ale podle amerických médií se dá nyní očekávat, že možná až polovina amerických států interrupce zakáže. „To bylo velké vítězství,“ míní Trump.



Porovnával také současnou situaci s tou za jeho prezidentského období a jmenoval, že tehdy byly v Americe mnohem menší ceny benzínu či se snižovaly ve velkém daně. „Radikální demokraté se snaží zavést jedno z největších zvednutí daní v americké historii. Potřebují zaplatit za nový zelený úděl,“ naznačil, proč tak podle něj chtějí demokraté učinit.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

„Můžete se obávat nukleárního oteplení, ale globálního oteplování bych se fakt neobával,“ řekl Trump dále s tím, že prý „máme větší problémy“ než to, že se hladiny oceánů zvednou o pár centimetrů.



Tvrdil, že za jeho prezidentování nebyla „žádná inflace“, čímž zřejmě myslel, že růst cenové hladiny se držel blíže inflačnímu cílování. „A za Bidena je nejhorší inflace za 40 let a ještě to vyletí mnohem výš,“ pokračoval Trump s tím, že jen inflace „stojí“ americké rodiny mnohem víc než jakékoli dřívější zvyšování daní.



„A předtím, než přišla nákaza z Číny, jsme měli taková čísla, která nikdo předtím neviděl,“ podotkl k ekonomické situaci v USA.



Právě k „nákaze z Číny“ padlo také několik slov. Trump řekl, že mnohem více lidí na covid-19 zemřelo až za úřadování Bidena. Narážel i na to, že v USA se povedlo vyvinout proti covidu-19 vakcínu již za několik měsíců, ale odmítl o ní napřímo mluvit.

Fotogalerie: - Čínský raut

„Nebudu to slovo říkat, ale zvládli jsme ‚to‘ za devět měsíců, i když ‚to‘ mělo trvat pět až dvanáct let. Nikdo jiný by to takhle nezvládl… Ale nebudu ‚to‘ zmiňovat tady mezi svými lidmi,“ mluvil Trump dosti vyhýbavě o úspěších své administrativy při vývoji vakcín proti covidu-19.



Zdůraznil, že se snažil o posílení americké armády, a to včetně těch nukleárních prostředků. A připomněl, že založil jednotky, které mají být schopné za USA bojovat ve vesmíru, který až do nedávna patřil mezi oblast, o niž se stará tamní letectvo.



Se silnou armádou USA však prý nastal konec hned s Bidenovým vkročením do úřadu. „Jakmile se stalo, to co se stalo v Afghánistánu… to byl konec. To bylo největší zostuzení armády USA v historii,“ míní někdejší prezident USA.



Hovořil též o množství zbraní a techniky, kterou Američané v Afghánistánu při svém rychlém úprku zanechali. „Z Afghánistánu se stali teď největší dealeři zbraní na světě,“ zaznělo. „Zůstalo tam sedmdesát tisíc vozidel,“ nestačil se Trump divit, že mnoho z nich bylo extrémně nákladných. „Teď mají nejlepší noční vidění, tanky, helikoptéry, letadla…“ jmenoval. „Jednu helikoptéru dali Rusku, druhou Číně… tohle bylo to největší zostuzení, které jsme kdy zažili,“ netajil se Trump.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

Z jeho projevu je patrné, že problémy s energetikou nyní řeší nejen Evropa. „Ještě před rokem a půl jsme byli energeticky nezávislí. Teď se musí žádat Saúdská Arábie o to, aby nám poslala ropu… Víte, kam proudí tisíce barelů ropy týdně? Do Číny! A strategické zásoby se ztenčily na nízké úrovně,“ stěžuje si americký exprezident s tím, že USA jsou „systematicky ničeny“.



Místo odebírání pravomocí a peněž americké policii by se dle Trumpa nyní měly nabrat „až tisíce“ nových policistů. „Až obnovíme právo a pořádek na našich hranicích, musíme také obnovit právo a pořádek v našich ulicích,“ vyzval s poukazem na rostoucí množství vražd v Americe. „Vraťte policistům zpět jejich respekt, oni vědí, co dělají. Nechte je to dělat,“ vymezil se proti úvahám o „zrušení policie“.



„Místo toho, abychom brali zbraně běžným Američanům, bychom se měli postarat o to, aby k nim neměli přístup kriminálníci,“ apeluje.

Fotogalerie: - Rusové proti Putinovi

Podle Trumpa mají USA „fenomenální armádu“, ale dnes již „nevítězí“ tak, jak tomu bylo dle něho zvykem za jeho období, kdy se mu „podařilo vymazat ISIS“.



Ostatní země podle exprezidenta s islámským státem nechtěly bojovat. „Proč Írán nebojoval proti ISIS? Proč Rusko nebojovalo proti ISIS? Proč proti němu nebojovaly další země? … Proč jsme byli jediní, kteří bojovali proti islámskému státu? Proč to vždycky musíme být my (Američané), kdo to musíme řešit? … Je to jako teď s Ukrajinou. Dali jsme jí 60 miliard dolarů, a kolik dala Evropa? Pět? Šest?“ spustil a připomněl, že právě Američané „se postarali o zničení islamistů i vůdce ISIS“.



Bidenovu administrativu Trump kritizuje také kvůli příliš liknavému přístupu k ruské invazi na Ukrajině.

„Jsme národem, který dovoluje devastovat Rusku Ukrajinu, kde Rusové zabíjejí stovky tisíc lidí. A jen se to zhoršuje. Kdyby volby skončily jinak, tak by se to nikdy nestalo,“ ohradil se proti svému nástupci v Bílém domě. „Ti mrtví a zničená města… to by se nikdy nestalo. Udělali bychom dohodu. Ale ani jsme nemuseli žádnou dohodu řešit, k něčemu takovému by prostě nikdy nedošlo. Myslím si, že viděl (Putin, pozn. red.), co se stalo v Afghánistánu, a pomyslel si: ‚Oni nevědí, co dělají. Tohle je naše šance‘,‘“ myslí si Trump, že za něj by si Putin na Ukrajinu nedovolil zaútočit a zabíjet tam a ničit ukrajinská města.

Psali jsme: Nečekaná slova z USA: Debakl. Ukrajina bude vnitrozemský stát. Děste se Trumpa „Volil jsem ho, ale on lže.“ Novinář řekl o Bidenovi pravdu „Nezapomeň pozdravit!“ Pokyny pro dítě, nebo prezidenta USA? Trapas. Biden ukázal, co neměl „Největší průšvih? Že se nás vláda snaží zatáhnout do války,“ kroutí hlavou Štěpánek

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama