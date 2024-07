Trump odsoudil úvod olympiády. A dal slib

Republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump se po pár dnech vyjádřil k ceremoniálu LOH v Paříži. „Považoval jsem to za ostudné,“ řekl Trump v pondělí listu The Ingraham Angle. Zprávu převzal také server televize Fox News.

V podobném duchu se vyjádřil i předseda Sněmovny reprezentantů, dolní komory amerického Kongresu, republikán Mike Johnson.

„Včerejší výsměch Poslední večeři Páně byl šokující a urážlivý pro křesťany po celém světě, kteří sledovali zahajovací ceremoniál olympijských her. Válka proti naší víře a tradičním hodnotám dnes nezná mezí. Ale víme, že pravda a ctnost vždy zvítězí,“ napsal na sociální síti X.

Nakonec přidal citát z Bible.

„To světlo svítí ve tmě a tma ho nepohltila.“

Trump dodal, že kdyby byl prezidentem, až budou v roce 2028 probíhat LOH v Los Angeles, snažil by se zabránit tomu, aby se podobné výjevy objevovaly při zahajovacím ceremoniálu. Na nic, co by se podobalo parodii Poslední večeře Páně, by prý nedošlo.

„Nebudeme mít Poslední večeři Páně tak, jak ji vylíčili minulou noc,“ řekl moderátorce Fox News Lauře Ingrahamové. „Podívejte, jsem tu pro všechny. Jsem velmi otevřený, ale myslím si, že to, co udělali, byla ostuda.“

Thomas Jolly, ředitel zahajovacího ceremoniálu, řekl o víkendu francouzské televizní stanici BFMTV, že při ztvárnění této scény nehledal inspiraci ve slavném obraze.

„Na tomto stole přichází Dionýsos. Je tam, protože je bohem oslav v řecké mytologii. Bůh vína, který je jedním z klenotů Francie. A otec Sequany, bohyně, která je spojena s řekou Seinou, uspořádal pohanskou oslavu spojenou s bohy Olympu. … Nikdy ve mně nenajdete touhu někoho zesměšňovat a očerňovat. Chtěl jsem udělat obřad, který napraví, usmíří a také znovu potvrdí hodnoty naší republiky: svobodu – rovnost – bratrství,“ pokračoval Jolly.

Určitou roli tady mohlo sehrát i to, že se Donald Trump často tváří vážně a příliš se nesměje. Této skutečnosti ostatně využívají i republikáni v předvolební kampani, a tvrdí, že pravděpodobná demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová se směje až příliš. Padají dokonce narážky na to, že její smích je „šílený“. „Její smích je šílený. Je to blázen,“ poznamenal Trump na konto Kamaly Harrisové na mítinku v Michiganu. Na Trumpova slova upozornila CNN.

Tým Kamaly Harrisové naopak popisuje její smích jako přednost oproti nesmějícímu se Donaldu Trumpovi.

Na mítinku v Minnesotě Trump zašel ještě dál a označil Harrisovou za „zlo“.

„Smrtící zničení hranic Ameriky Kamalou Harrisovou je pro ni naprostou a totální diskvalifikací na úřad prezidentky. Nemůžete mít za prezidenta takového člověka,“ řekl Trump. „Žádné osobě, která záměrně vypouští tyto druhy divokých zločinců, aby okrádali naši mládež a naše lidi... nejen mládež, ale i starší lidi, by nikdy neměla být svěřena moc. Ale ona si to neuvědomuje. Je zlá,“ nechal se slyšet Trump podle USA Today.