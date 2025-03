Trump otočil kormidlem, ale Brusel se brání. Varování ohledně Green Dealu

Břicháček v přednášce pro spolek Svatopluk hodnotil aktuální vývoj grýndýlové politiky s tím, že se pomalu obrací společenské nálady v Evropě proti Green Dealu a jeho nereálným a zničujícím cílům. Vše začalo za prvního funkčního období předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6626 lidí

„To probíhala jakási zakladatelská fáze Green Dealu, mohli jsme sledovat jeho soustavný rozmach, který nebyl téměř ničím rušený. Postupně byl přijat rozsáhlý soubor opatření, jako balíček fitfor55 nebo evropský klimatický zákon, které předurčují unijní zelenou politiku na desetiletí dopředu,“ vysvětlil Břicháček.

„Nyní tu máme druhé období Ursuly von der Leyen a tu aktuální fázi můžeme nazvat jako implementační. Vlastně až nyní na nás začne doléhat většina těch dříve přijatých opatření, protože jejich účinnost přichází vesměs až s delším odstupem a bylo to rozfázováno do několika etap. Takže teď půjde opravdu do tuhého, pokud nenastane nějaký politický obrat,“ varuje Břicháček.

Na politický obrat ale už je podle něj naštěstí zaděláno, jak ukázal rok 2024 a měnící se nálady ve společnosti, které vyústily ve volbách do Evropského parlamentu, kde významně posílili odpůrci Green Dealu. „Bohužel to ale stále bylo málo na to, aby to s Green Dealem nějak zahýbalo. Koalice hlavního proudu si tak zachovala většinu a nová Evropská komise není o nic méně zelená než ta předchozí,“ posteskl si Břicháček.

Objevuje se ale stále více důvodů pro revizi Green Dealu, byla například zveřejněna Dragiho zpráva o klesající konkurenceschopnosti evropských podniků, a do toho přišly alarmující informace o rostoucích potížích evropského automobilového průmyslu. Různé hospodářské prognózy z poslední doby jsou navíc velmi chmurné, predikují vyšší inflaci a malý ekonomický růst.

„Zásadním milníkem byl návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, kdy přišel obrat americké klimatické politiky. On hned oznámil konec americké verze Green Dealu a následně odstoupil od pařížské klimatické dohody. To je pro EU tvrdá ráda, protože najednou zůstává v rámci Západu v zásadě osamocena ve svých zelených snahách, a i kdyby EU ihned naráz zastavila veškeré své emise, tak by to vyřešilo asi 6 % světových emisí,“ poznamenal Břicháček.

K tomu všemu zaznívá hlasitá kritika už i od stále většího počtu členských států EU, nejhlasitěji od Itálie, Polska, Maďarska, ale i Česka. „Tady se Fialova vláda předhání s opozicí, kdo za schválení Green Dealu vlastně může, a nikdo se k tomu nehlásí,“ všímá si právník.

„Takže obecně je vidět, že ty nálady se mění a dokonce slýcháme, že Green Deal je mrtvý. Ale tady bych varoval, a Green Deal bych ještě nepovažoval za odepsaný. Ty desítky předpisů EU tady jsou a budou tady, dokud nebudou zrušeny, a to vyžaduje změny v rozložení sil v EU a změnu myšlení europoslanců. To nebude snadné, protože Brusel jede dál ve vyjetých kolejích, jako kdyby se nic nestalo,“ nechápe Břicháček.

Evropská komise se snaží vytvořit zdání, že bude aktivně řešit problém s konkurenceschopností evropských podniků, a to bez ústupků v oblasti klimatu. „Komise tvrdí, že prosperitu a úspěch EU v globální soutěži lze dosáhnout i při plnohodnotném pokračování dekarbonizace. Myslí si, že se k tomu ‚prodotujeme‘ a zachrání nás masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Ale já jsem už při zveřejnění Dragiho zprávy říkal, že unie se nemůže ke konkurenceschopnosti nějak prodotovat. Dokud neopustí Green Deal a celý nynější politický a ekonomický model, tak do té doby bude jen klesat dolů a nic jí nezachrání,“ má jasno Břicháček.

Stále více se ale naštěstí ukazuje, že grýndýlová politika bude muset projít radikálními změnami, protože tlak proti ní se stupňuje. „Pokud bych to měl shrnout, tak se stále zřetelněji ukazuje, že Green Deal naráží na své limity a že po dlouhé triumfální jízdě se jeho příznivci dostávají do defenzivy. Nálada v jednotlivých státech se mění a výhledově to donutí Brusel k přehodnocení Green Dealu,“ predikuje Břicháček.