Trump varuje Putina před masakrem Ukrajinců. Kyjev popírá, že by byli obklíčeni

Rusové dál tlačí na ukrajinské vojáky. Už čtvrtý rok. A na pozadí bojů se vede diplomatický souboj o to, co se stane s ukrajinskými vojáky, kteří v srpnu loňského roku obsadili část ruské Kurské oblasti. Agentura Reuters oznámila, že ruský prezident Vladimir Putin původně plánoval tyto vojáky zničit. Ale prezident USA Donald Trump prý uložil svým lidem, aby se pokusili od toho záměru Putina odradit.

A Putin podle agentury Reuters nakonec souhlasil. Pod podmínkou, že se Ukrajinci vzdají.

„V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že pokud (ukrajinské jednotky) složí zbraně a vzdají se, bude jim zaručen život a slušné zacházení v souladu s mezinárodním právem a zákony Ruské federace,“ řekl Putin.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady, bývalý prezident Dmitrij Medveděv, zveřejnil na sociálních sítích varování, že druhou možností pro ukrajinské vojáky je, že „pokud odmítnou složit zbraně, budou všichni metodicky a nemilosrdně zničeni“.

Ukrajinská strana však odmítá, že by její vojáci v Kurské oblasti čelili obklíčení.

„Jednotky se přeskupily, přesunuly se do výhodnějších obranných linií a plní přidělené úkoly v Kurské oblasti,“ uvedl generální štáb. „Nehrozí žádné obklíčení našich jednotek,“ citoval sdělení generálního štábu server Kyiv Independent. Avšak s dovětkem, že informaci nemůže ověřit. „Naši vojáci odrážejí nepřátelskou ofenzívu a způsobují účinné střelné poškození ze všech typů zbraní,“ tvrdí velení ukrajinských sil.

Bloger Tatarigami, který se na sociální síti X představuje jako někdejší ukrajinský důstojník, tvrdí, že v Kurské oblasti Ukrajincům v tuto chvíli obklíčení nehrozí. „Náš tým dobře rozumí situaci v Kursku. Nejsou zde žádné obklíčené jednotky. Ústup byl obecně organizovaný, ale občas chaotický. Neexistuje žádná hrozba obklíčení a žádný důkaz nenasvědčuje opaku,“ napsal Tatarigami.

Posléze doplnil, že „úplné obklíčení“ znamená obklíčit a izolovat jednotky na všech stranách, zabránit jim v opuštění oblasti nebo zcela znemožnit přísun zásob a posil k obklíčeným jednotkám. Nic takového se podle blogera v Kurské oblasti Ukrajincům neděje.

Our team has a good understanding of the situation in Kursk. There are no encircled troops. The retreat was generally organized but occasionally chaotic. There is no threat of encirclement, and no evidence suggests otherwise. It’s wise to rely on intelligence, not Putin’s word pic.twitter.com/xuodEJQPKP