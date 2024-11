Trumpova slova se plní. New York zavírá útulky pro migranty, aktivisté řádí

Newyorští radní tlačí na úředníky newyorského starosty demokrata Erica Adamse ohledně omezení pobytu migrantů v útulcích.

Ve městě již byly uzavřeny dva hotely přeměněné na azylové domy pro migranty – hotel Merit na Manhattanu a Quality Inn JFK v Queensu – a dalších deset azylových zařízení po celém státě je určeno k uzavření do 31. prosince, sdělil úřad newyorského starosty Erica Adamse pro Fox News.

Těchto deset útulků se nachází v okresech Albany, Dutchess, Erie, Orange a Westchester a město je uvedlo do provozu, když mu došly prostory, neboť krize nabyla tak velkého rozsahu.

Skupina levicových demonstrantů v úterý narušila zasedání newyorské městské rady a vyzvala město, aby zastavilo vystěhovávání migrantů z útulků financovaných daňovými poplatníky.

