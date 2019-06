Tumáš, Jandáku, Žantovský a Kňourku! Newsroom ČT znovu fackoval ty, které nemá rád. Pomohl Jindřich Šídlo

17.06.2019 13:15

Ve včerejším Newsroomu ČT se řešilo, zda by se na volbě členů mediálních rad měli podílet i senátoři. Propíraly se kauzy Vítězslava Jandáka, Tomáše Kňourka i Petra Žantovského. Hlídací pes, Syndikát novinářů, Mezinárodní tiskový institut, Jindřich Šídlo, tito všichni měli, co říct ke způsobu volení rad. A důvod? Hrozí, že do rady ČTK bude zvolen Michal Semín. Jako příklad pak bylo dáváno Německo...