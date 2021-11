Tušíme, že asi nejste očkován. Igora Chauna pořádně vytočila moderátorka. A lidé začali naštvaně volat. Brutální reakce

Jeden ze studentských vůdců během sametové revoluce 1989, režisér Igor Chaun, známý také jako propagátor ezoteriky a duchovních hodnot, byl hostem v Press klubu na Frekvenci 1, kde hlavním tématem byla pandemie covidu-19. Lidé si prý neuvědomují, že jsou obelháváni a dochází ke zneužití nemoci. Diskuse vygradovala do nekomfortní úrovně, když došlo na divácké dotazy ohledně očkování – moderátorka Helena Šulcová musela čelit otázkám na tělo za to, že si sama dovolí se hosta ptát na tak intimní věc, jakou je vakcinace.

Debatu otevřelo letošní výročí 17. listopadu, které Chaun dle svých slov oslavil setkáním s přáteli na Albertově, cestou k Národní třídě až na Staroměstské náměstí, cítil prý silné emoce: „Na chvíli se mě zase dotkl ten pocit svobody, o který jsme tehdy usilovali. Tohle bych viděl pozitivně,“ popsal své dojmy. Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 3% Není to v pořádku 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 19283 lidí

Jeho odpověd na otázku, zda žijeme dvaatřicet let po revoluci ve svobodné zemi, však vzhledem k současné covidové době, nezněla nikterak jednoznačně: „Eh... podívejte se... v zásadě ano, ale já patřím k lidem, kteří velmi bedlivě sledují, co se teď děje. Já nechápu nejen to, že dochází rok a půl k omezování občanských svobod, práv a k cenzuře, ale ještě bolestněji vnímám, kolik lidí to přijímá,“ vyjádřil znepokojení nad tím, že lidé nevidí, že „jsme obelhávaní“.

Moderátorka poznamenala, že jde ale o vládní nařízení, nato Chaun promptně upozornil, že však výše jsou postavené zákony a ústava, které jdou proti současným opatřením.

Například to, co se nyní děje v Rakousku v rámci povinného očkování, považuje Chaun za zneužití nemoci: „Já jsem nabroušený, když čtu, co se Rakousko chystá zavést od února, já to považuji za zneužití té nemoci. Pevně veřím, že to ale nenastane, nastal tam také silný odpor. Láme se tu chleba obrovským způsobem. Jedná se o peníze, je to obrovská příležitost pro lidi u moci,“ řekl s tím, že je na čase začít se prát o naše občanská práva.

Apeloval na své spoluobčany, aby nepropadali panice: „Popřál bych jim, aby si nebrali to strašení, ten neuvěřitelný mediální tlak, který je na nás vyvíjen. Aby si zachovali zdravý rozum a klid, mimo jiné i to je podmínka zdraví,“ připomněl, jak na fyzické zdraví působí tzv. psychická pohoda. „Nezpochyňuji tu nemoc, já sám ji teď mám, ale jak vidíte, držím si dobrou naládu,“ pousmál se.

„Chci upozornit, že ta nemoc je evidentně něco, co prostě musí tou populací projít. Musíme si na to zvyknout, naučit se s tím žít. A dávat si bedlivě pozor, kdo má tendenci to zneužít, aby nás... nebudu říkat zotročili, ale neznesvobodnili. Covid je dnes víc víra, než nemoc,“ pokračoval a upozornil, že vše, co bylo před rokem označováno za neuvěřitelné konspirační teorie, se naplňuje. Nerozumí tomu, proč není dopřáváno sluchu odborníkům, třeba molekulární genetičce Soně Pekové a dalším, kteří upozorňují na pochybení celého postupu.

Moderátorka však kontrovala, že přeplněné nemocnice ukazují, že situace je vážná. Chaun ale trvá na tom, že v nemocnici jsou převážně pacienti, kteří tam ani být nemají. „Znám mnoho případů z mého okruhu. Třeba jedna matka, když zjistila, že její šestnáctiletá dcera je pozitivní, okamžitě ji poslala do nemocnice, jen aby se od ní nenakazila.

Celá země, všichni občani, jsou vlastně likvidováni na základě čísel pěti – deseti odborníků, kteří už rok a půl děsí veřejnost. Já bych navrhl zřízení nezavislé komise, která by zjistila, kdo v nemocnicích je opravdu s těžkým průběhem covidu, a kdo je tam jenom kvůli panickému ataku, i to je realita,“ doplnil.

Šulcová pak Chauna šokovala, když se jej zeptala, zda je stále nenaočkovaný a skutečně jej k tomuto kroku nic nepřesvědčilo: „Uvědomujete si míru intimity otázky, kterou jste mi položila?“ zeptal se se vší vážností. Moderátorka se sotva nadechla a Chaun pokračoval: „Jedna lékařka byla v restauraci, kde se jí zeptali, zda je očkovaná a ona tomu personálu řekla: ‚Máte syfilis?‘ Uvědomujete si, že tu bylo něco jako GDPR, že se mě ptáte na údaj z mé zdravotní karty?“ tázal se. Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 37% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 57% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32447 lidí

Moderátorka šla do otáček: „Já třeba nemám problém s tím, když se mě někdo zeptá, jestli jsem nebo nejsem očkovaná,“ hájila se, že nikdo z hostů nikdy takhle nereagoval. „Má odpověď byla manifestační, abych připomněl, že tato otázka není v pořádku. Ve veřejném vysílání je tato otázka totální posun vnímání osobních svobod, osobní intimity,“ zdůraznil.

„Vy nechcete říct ano, nebo ne, ale my tušíme, že asi nejste,“ přilila olej do ohně Šulcová. „Ale já se vás neptám na stav vašich orgánů ve veřejném vysílání, to je úplně to samé. Vzpomeňte si, prosím, jak nám tu ještě nedávno blbli hlavy s GDPR a najednou se vás číšník má ptát na očkování. Co jsme to jen udělali se svým soukromím a svýma svobodama?“ snažil se vysvětlil vážnost situace Chaun, který se obecně netají odmítavým postojem k očkování proti nemoci covid-19.

„To považujete za velký problém 32 let po revoluci?“ pozastavovala se moderátorka nad tím, že Chaun má pocit, že kvůli tomu jsou omezována jeho práva a svobody. „Odpovím jinak: Ta nařízení, co dělají a chystají, to dělají už rok a půl, pomohlo to? Bavíme se o dalším lockdwonu, ale kdo se baví, zda ten předešlý pomohl?“ snažil se Chaun trpělivě navést Šulcovou na svou myšlenku.

„Pomohlo první, druhé, třetí očkování? Je jich míň v nemocnici? Švédsko restrikce uvolnilo a mají poloviční počet mrtvých než my. Kde jsou vyhodnocení, srozumitelné studie, kdo spolupracuje se špičkovými analytiky, jako je pan First?“ snažil se o jisté prozření.

Následně celou situaci shrnul slovy. „Ta problematika je vážná a je zapotřebí, aby se o to každý zajímal, našel si svou osobní cestu, ale nepodlehl té panice. Titulky některých médií jsou téměř až vražedné, ten tlak na občana je zdravotně závadný už ze své podstaty.“

Na řadu přišly divácké dotazy, které to moderátorce Šulcové v rozhovoru pořadně osolily

Žena, které se dovolala nejdříve Chaunovi, poděkovala za jeho slova s tím, že jeho názory sdílí a experimentální vakcínu odmítá. Zajímala se, zda nás podle něj nakonec k povinnému očkování donutí. Chaun optimisticky reagoval: „Já prostě nevěřím, že se to může stát a i kdyby ano, věřím, že to přejde.“

Druhou divačkou, která se dovolala, byla zdravotní sestra, i ona ocenila Chaunovy názory a svou velmi intimní otázku nasměrovala raději na moderátorku. „Vás bych se chtěla zeptat na osobní otázku, která se týká vašeho zdravotního stavu: Byla jste někdy na potratu?“ vypálila zostra. „Nebyla jsem na potratu,“ nezaváhala Šulcová a žena k tomu dodala: „Je to stejná otázka, jako když se mě zeptá číšník v restauraci, zda jsem očkovaná,“ připomněla jí i ona, že používá nevhodné dotazy. Šulcová se snažila být pohotová a naopak jí za takovou otázku dokonce poděkovala.

V samotném závěru Chaun prozradil, co čeká od nové vlády, je to prý nový vítr a naděje do politiky. „Myslím, že tentokrát tam nejsou ryzí gauneři a prospěcháři. Možná se ukáže, že jsou trochu neumětelové, patlalové, ale to, čeho jsme byli svědky osm let v případě vlády pana Babiše, považuji za nejtemnější a nejsmutnější kapitolu polistopadového vývoje a bude dlouho trvat, než se tato chobotnice vytrhá z naší společnosti, aby mohla zase prosperovat a normálně fungovat,“ dodal Chaun.

