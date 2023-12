Tvrdé oznámení Policie ČR k vraždě v Klánovicích

reklama

Před několika desítkami hodin v Klánovickém lese na východním okraji Prahy... Kdosi zde zavraždil dva lidi. Jednou obětí vraha bylo i malé dítě. Pachatel či pachatelka po hrůzném činu utekli a policie po zločinci pátrá.

A jak jde čas, na sociálních sítích se začínají šířit spekulace, kdo by mohl být oním vrahem a jak si vede policie. Jedna ze spekulativních úvah říká, že policisté totožnost pachatele ve skutečnosti znají, ale pro veřejnost hrají divadlo s intenzivním hledáním stop v Klánovickém lese. V tomto duchu se vyjádřil Aleš Svoboda z Mělníka, který na sociální síti Facebook napsal, že police totožnost vraha zná. Citoval přitom z údajného rozhovoru s jedním ze strážců zákona.

„Jsme tu úplně k hov**. Máme prohledávat les, čím dál větší území a hledat vražednou zbraň, nebo pachatele. Je to ale jen mediální show. To si jako myslí, že tu bude schovaný tři, čtyři dny někde na stromě, nebo ve křoví? ... Plníme rozkazy, a tak hledáme. Totožnost podezřelého je známa, nechápeme proč se nezveřejní. Musí se zapojit veřejnost. Veřejnost musí být i informována, ale všechno je opačně. Náš pán Velkomožný (asi má na mysli Rakušana) raději řeší vylepování plakátů někde u Českého Brodu, fotí se na vánočních trzích a my tu ze sebe děláme blbce,“ napsal Aleš Svoboda na sociální síti.

Dodal, že pachatelem by údajně mohl být cizinec, který je dávno za hranicemi. Prohlásil také, že případ bedlivě sleduje a na rozdíl od policie předává informace veřejnosti.

„Jak už některé České servery informovaly, mělo by se jednat o cizince. Mezi podezřelé nepatří údajně nikdo z rodiny či známých zavražděných. Objevují se různé spekulace, ale nejčastěji se zmiňuje teorie o náhodné hádce, vraždy v afektu (zavražděný neměl finanční problémy, byl oblíbený). Na Seznam.CZ vyšel článek od psychologa, který tvrdí, že vrah mohl být ovlivněn válečným konfliktem, tudíž jednal v nepříčetnosti. Impulzem mohla být prý jen nepatrná poznámka na jeho státní příslušnost. Tak si to shrňme: Policie asi ví, kdo to byl, ale neřekne to. Policie asi ví, že je pachatel už dávno ‚někde za kopečkama‘, ale pro média nechá uspořádat obří akci. A tak si tu žijeme. Případ bedlivě sledujeme a na rozdíl od policie, jakmile máme nějaké nové informace, předáváme,“ uvedl Aleš Svoboda.

A policie ČR se proti této úvaze důrazně ohradila. Nikoli na facebooku, ale na sociální síti X.

„Opravdu si někdo myslí, že policie zná totožnost pachatele a nevyužije tak účinnou zbraň, jako je medializace jeho podoby? Tyto a jim podobné příspěvky nelze označit jinak, než jako dezinformace. Obdobných expertů, kteří disponují ‚zaručenými‘ informacemi od ‚ověřených‘, zpravidla anonymních zdrojů, můžeme nalézt desítky,“ upozornili policisté.

Nakonec zaznělo, že strážci zákona jakoukoli pomoc veřejnosti uvítají.

„A tedy dnes se k věci opakovaně vyjádřila jak Policie ČR, tak také Městské státní zastupitelství. Po pachateli policie pátrá a jeho totožnost je dosud neznámá. Pokud kdokoliv disponuje relevantními informacemi, policie je jistě uvítá.“

Psali jsme: Představy o Ukrajině. Fico je na XTV rozbil. „Nadále platí, už ani náboj“ Korunní svědek chtěl za peníze změnit výpověď. Policie ho ale zadržela den předtím, než měla spadnout klec Litoměřice: Policisté upozorňovali seniory na lákadla pro zloděje Zvládneme to po osmi letech: Migranti napadají Santa Clause a za vánoční stromek trestní stíhání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE