Ty p*čo, jdi do prd*le, máme tu děti v autech. Volejte blázinec! VIDEO z Brna, s aktivistkou se nepárali

Způsob, jakým však někteří z aktivistů chtěli na problematiku v jihomoravské metropoli upozornit, u jejich spoluobčanů silně narazil. Konkrétně pak u brněnské studentky Danici, která si klekla doprostřed jednoho z brněnských přechodů pro chodce a blokovala auta, v nichž mnohdy cestovali rodiče s dětmi. Hnutí ji v rámci této akce označilo za „hlavní hrdinku s nejtěžším úkolem“.

Po internetu koluje video ukazující, že dívka vzbudila opravdu velký poprask, když se kvůli klimatu rozhodla takto narušit běžný život spoluobčanů. Doslova mraky naštvaných lidí, čekajících kvůli dívce v koloně, vystupovaly ze svých aut a drsně konfrontovaly aktivistku s tím, aby místo opustila. „Mám strach sedieť tu, ale väčšia strach mám z klimatickej krízy,“ držela aktivistka velký kartonový transparent. Z něho někteří usuzovali, že pochází ze Slovenska.

„Choď si do pí*i, na Slovensko, s tím transparentem. Běž si pro policii, my tady stojíme, máme děti v autech. Ty pí*o, jdi do p*dele,“ rozčiloval se čekající Rom. Jiní se dívce snažili domlouvat nejdříve po dobrém. „Tohle k ničemu nebude. Za chvíli někdo přijde,“ vysvětloval jí kolemjdoucí muž s ženou. Jim dívka se zavřenýma očima pouze přikývla a dál strnule klečela. „Tak hodně štěstí,“ zlomili po chvíli domlouvání chodci nad dívkou hůl a odešli.

„Mami, co je tam napsáno?“ ptalo se své matky jedno z dětí ukazující na dívčin transparent. Matka mu následně odpověděla. „No, ona se paní zbláznila, vlezla do silnice, protože je to úplný magor,“ řekla řidička, která také musela čekat, až se dívka umoudří a nechá ji s dětmi pokračovat v cestě. „Nebav se s ní, to je zbytečný, musíme počkat, až přijede policie,“ mávl rukou zřejmě ženy partner.

Padaly i návrhy, že místo policie, by si pro dívku měli přijet spíše z blázince. „Nechcete zavolat raději do blázince? Zavoláme Černovice, není to lepší nápad?“ zmínila žena psychiatrickou léčebnu v Brně. „To je zábava, to je zábava. Odvézt ji tam, ale tak na pět let, aby se probrala, ty vole!“ kvitoval nápad další z řidičů.

Opakovaně na protestující studentku reagoval jeden ze skupinky čekajících Romů. „A teď mi řekni, co z toho máš? Co z toho máš, že blokuješ provoz?“ nechápal, co chce svým činem dokázat. „Ať tam chcípne, když tam tak sedí,“ rozčiloval se.

Po chvíli na místo dorazili strážníci, kterými byla aktivistka vyzvána, aby silnici opustila; ta se po chvíli po dobrém zvedla a přešla spolu se strážníky na chodník, kde situaci společně řešili dál.

To, že stoupenci hnutí Extinction Rebellion volí opravdu kuriózní způsoby, jak protestovat, je již známá věc. V ten samý den se jeden z nich dokonce záměrně přilepil k silnici vteřinovým lepidlem, aby jej z místa jen tak někdo nedostal. K muži museli kromě policistů přijet i hasiči s benzínem, aby jej mohli odlepit. Nutno připomenout, že podobné výjezdy složek integrovaného záchranného systému jsou nákladnou finanční záležitostí.

Protestní akce se kromě Brna konala i v Praze, ale také v Německu, Francii, Belgii, Itálii. Cílem bylo narušit běžný chod společnosti a přinutit kolemjdoucí, aby se zamysleli nad klimatickou změnou.

V plánu je i další velká akce hnutí Extinction Rebellion, plánovaná na 28. června v Praze; na ni hnutí založilo i sbírku. Peníze budou použity na pronájem, vybavení, výrobu materiálů, přepravu apod. Hnutí slibuje, že akce bude podívanou s bohatým doprovodným programem a velkým kulturním zážitkem. „Dozvíš se plno nových informací, o kterých jsi možná neměl ani tušení,“ dodává. Sbírka končí za týden, do dnešního rána přispělo 11 lidí v celkové částce 17 300 korun z požadovaných 150 000 korun.

Na plánovanou akci v Praze po názvem Letní rebelie zve na stránkách hnutí také zmíněná aktivistka Danica a aktivista Vašek. Naznačili, že i zde plánují „něco zablokovat“. Není tedy vyloučené, že se v pražském centru pokusí ovlivnit dopravu například zablokováním průjezdu Severojižní magistrály.

