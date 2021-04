Ty země, co měly kolonie... Karel Poborský o rasismu. A chování k nám

reklama

Volbu hlavy českého fotbalu, kterou moderátor Daniel Takáč označil za složitá vyjednávání provázející obchody „něco za něco“, Poborský sice vnímá jakožto těžkou cestu, „něco za něco“ však on prý odmítá a chce být transparentní. „Voličům se nabízím, jsem připravený pro fotbal pracovat,“ řekl.



Fotbalista míní, že jeho předností je, že nemá spojení s nějakou z vážných fotbalových kauz a také jeho zkušenosti z výkonného výboru či práce s mládeží. Fotogalerie: - Ministerstvo sportu

Na to moderátora zarazilo Poborského lpění na „férovosti“ a obrátil se na něj, zdali myslí, že nyní v českém fotbale férovost není. „Historie nám ukazuje, že post předsedy je relativně riziková záležitost, poslední volební období neskončila pro předsedy úplně dobře… toho jsem připravený se vyvarovat,“ naznačil.



„Ale jestli je fotbal férový, tak tam měli být féroví lidé?“ pokračoval Takáč s tím, že asi zbývala u předchozích voleb funkcionářů „poptávka po férovosti“. Poborský si myslí, že většina fotbalistů u nás je férová a především milují fotbal. „Ta masa je součástí něčeho, co fauluje sebe samo. Každou chvíli vidíme, že v největších patrech jsou lidé, kteří mají problémy s policií… je to selhání jednotlivců…,“ řekl.



Následně ale přiznal, že si myslí, že by se fotbal kupříkladu v minulém roce zatčeného místopředsedy FAČR Romana Berbra zbavoval sám velice těžce, jelikož si měl vybudovat zejména v nejnižších pozicích pravidelné hlasy. Odchod Berbra Poborský označuje za pozitivní věc a jsme prý na dobré cestě k očištění českého fotbalu. Fotogalerie: - Rouškolidé

A došlo i na kauzu kolem Ondřeje Kúdely. Desetizápasový trest pro Kúdelu za údajnou rasistickou poznámku směrem k záložníkovi Rangers Glenu Kamarovi od disciplinární komise UEFA vnímá jako poukázání na to, jak „je Česko pro UEFA malé“. „Jsme pro ně malinký stát někde z východu,“ míní.



Ukázal, že hysterie, která se poté spustila, rezonuje na Západě silněji kvůli jejich odlišnému vnímání, co je rasismus a co nikoli. „Já jsem toho názoru, že my nejsme rasisti, ale my to prostě nemáme zažitý, tyhle země, které měly kolonie, mají naprosto jiné vnímání než my… my si z toho uděláme srandu třeba, ale to by tam nikoho nenapadlo…,“ míní. Poborský se obává, že kauza bude mít dopady i na národní tým v zahraničí.



Stejně tak má velké dopady na český fotbal i restriktivní politika vlády, která po mnoho měsíců zakazuje Čechům sportovat. Velké dopady vládní restrikce zanechaly i na dětech, podle fotbalisty jsou již některé z nich „apatické“ a už nejsou motivovány znovu sportovat. „Budou úbytky. Potřebujeme, aby se otevřela hřiště v nějakém normálním počtu, aby to zase připomínalo fotbal,“ podotýká. Fotogalerie: - Dětem utíká čas!

Apeluje, aby trenéři na všechny navrátivší se hráče z řad dětí, dorostu i dospělých a seniorů přistupovali po odeznění restrikcí pomalu a spíše je motivovali. Varoval, že mnohé čeká po velmi dlouhé vynucené odmlce od sportu velké množství zranění. „Musíme pomalu, ale potřebujeme se už na ta hřiště dostat,“ apeluje.



„Bohužel se sportem zavřely i školy a to málo z tělesné výchovy bude chybět… sportoviště tu jsou zavřená nejdéle z celé Evropy,“ dodává a závěrem hodnotí, že kromě tří až čtyř vrchních týmů „pokulháváme“. Za nejlepší české mužstvo označuje Slavii. Psali jsme: Fotbalová legenda Karel Poborský: Že žijeme v policejním státě? Já se cítím naprosto svobodný. Vzpomeňte si, jak to bylo před rokem 1989... Oběd v Praze za 55 tisíc, sushi v Brně za 13.740 anebo 407 tisíc vybraných v hotovosti za pár měsíců. Odhalili jsme skandální chování fotbalového bosse. Máme výpis platební karty Hejtman Zimola s Karlem Poborským ocenili nejlepší malé fotbalové střelce Vítězové z ODS a TOP 09: Fotbalista Poborský a hokejista Pouzar

