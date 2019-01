Tydýt. Konec světa! Jaromír Soukup „načural do mraveniště“, Praha šílí

List Jaromíra Soukupa. Nově založené hnutí, které se může stát fenoménem jarních voleb do Evropského parlamentu. Jeho zakladatel, hvězda televize Barrandov, se prohlašuje za zcela nový typ politika, na hony vzdálený Kalouskům a Bartošům. Zástupci tradičního politického světa doufají, že je to jenom vtip, třeba Stanislav Polčák okamžitě bil na poplach, že jestli Soukupa zvolíme, bude se nám smát celá Evropa. Z karlínské redakce Bakalova vydavatelství Economia pak zaznívají slova o konci světa...

Zásadní oznámení avizoval Jaromír Soukup dlouho dopředu, ale některým se nepodařilo naladit TV Barrandov. Třeba Petr Honzejk z Hospodářských novin si spletl kanál a slyšel: „A je to tu. Konec světa.“ Soukupův vstup do politiky ale prý pro redaktora Hospodářských novin takovým koncem světa skutečně je.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 81% Nezvažuji 15% Ještě nevím 4% hlasovalo: 2152 lidí

Po Soukupově očekávaném vyhlášení se s komentáři roztrhl pytel. Hnutí List Jaromíra Soukupa, s nímž chce barrandovský moderující ředitel jít do eurovoleb, nenechalo chladným téměř nikoho.

Pravicová komentátorka Karolína Stonjeková, pracující i pro TV Prima, si rovněž myslí, že hlavním postiženým bude SPD. Zdaleka však ne jediným. „Zajímavé je, jak málo lidí chápe, že další pán na holení bude zcela nevyhnutelně ODS.“ Kdyby nebylo Soukupa, volila by prý řada lidí ODS „s odřeným pytlíkem“ jako jedinou aspoň trochu euroskeptickou stranu. I přes všechno, co s ní provedlo Fialovo vedení. „Teď se ovšem žádnej odřenej pytlík pro ODS konat nebude, bude se konat Soukup,“ odhaduje komentátorka. Soukup má podle ní nejen výhodu vlastního média a vlastních peněz, ale i toho, že ví, co chce zklamaný pravicový volič slyšet. A nebude se bát mu to říci.

Politolog Petr Sokol naopak soudí, že vedle Okamury se musí Listu Jaromíra Soukupa obávat zejména levicové KSČM, ČSSD a ANO.

Jakub Horák, synovec Jana Rumla a kampaňový mág České pirátské strany, si všiml Soukupových slov o boji proti oligarchům, který zmínil v souvislosti s programovými zásadami jeho nového hnutí. Horák k tomu poznamenal: „Politickým programem hnutí List je boj neúspěšných oligarchů proti úspěšným oligarchům, to vše v zájmu lidu.“

Stanislav Polčák, zahřívající v Bruselu sesli za TOP 09/STAN, doufá, že je to „další nepovedený pokus o vtip, kterých jsou Soukupovy pořady plné“. Lidé se prý nesmějí vtipům, ale Soukupovi. „Pokud by tento mediální tydýt skutečně kandidoval a uspěl, smála by se celá Evropa. Už ne jemu, ale nám všem,“ obává se Gazdíkův bruselský výsadek.

Redaktoři Šafrova webu Forum24.cz (o jejich šéfovi se Soukup krátce před oznámením kandidatury vyjádřil slovy: „on si říká novinář, ale je to blázen“) začalo bez zřejmé souvislosti připomínat, že v mediálním holdingu Empresa Media drží 49 procent akcií čínská společnost China International Group Corporation Limited. To v očích Šafrových redaktorů nejspíš znamená, že v Soukupovi bude do Evropského parlamentu zvoleno 49 % Číňana.

Ještě více jejich stoupence nejspíš vyděsila prognóza europoslance ODS Jana Zahradila: „Já myslím, že je to generálka na prezidentské volby 2023.“ A tuto věštbu prý Zahradil myslí zcela vážně.

Jana Volfová, veteránka mnoha stranických sekretariátů, si myslí, že Soukupovo oznámení řádně zamotalo hlavu voličům SPD.

Sám Jaromír Soukup již skrze facebook nového hnutí děkoval lidem za „obrovskou podporu“ a je prý vidět, že udělal správné životní rozhodnutí. Dal prý na radu svých bratrů, kteří mu říkali, že by svých podnikatelských i řečnických dovedností měl využít. „A právě proto jsem se vydal na dráhu politika. Avšak ne takového politika ve stylu Kalouska či Bartoše, kteří jen sedí ve Sněmovně, píchají si trávu do očních víček a berou těžký prachy.“

„Představuji vám zcela nový typ politika: Inteligentního muže s řečnickým nadáním a excelentní schopností řešit zapeklité situace a kauzy. Ano, jsem to já,“ dodal.