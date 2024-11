U Harrisové od rána ticho. Neřekli nic, i těm, kteří něco chtěli. Až teď pogratulovala

Republikánský kandidát Donald Trump získal v prezidentských volbách více než potřebných 270 volitelů, stejně jako některá americká média se v projevu na Floridě prohlásil za vítěze voleb. Ve svém středečním projevu také řekl, že Ameriku čeká zlatá éra, a slíbil uzavření hranic.

Viceprezidentka Kamala Harrisová měla původně pronést svůj projev z Howardovy univerzity ve Washingtonu ve středu. Nakonec se ale odmlčela a projev zrušila po výrazných ztrátách v klíčových státech, kde Donald Trump výrazně zvítězil v prezidentských volbách v USA. Podle CNN to oznámila prostřednictvím e-mailu, který zaslala svému volebnímu týmu.

Předseda její kampaně Cedric Richmond následně podporovatelům Harrisové oznámil, že čeká stále na výsledky z některých oblastí. „Budeme pokračovat přes noc v boji, abychom se ujistili, že každý hlas bude započítán. Takže dnes večer neuslyšíte viceprezidentku, ale až zítra. Zítra se sem vrátí,“ uvedl.

Na sociálních sítích za to sklidila Harrisová kritiku, že zradila své voliče, když opustila sídlo kampaně a odložila proslov. Podporovatelé Harrisové podle týdeníku Newsweek opouštěli washingtonskou univerzitu v slzách.

Může ale trvat ještě několik dní, než bude znám oficiální výsledek voleb a dokončí se podrobné sčítání všech hlasů v jednotlivých státech.

V průběhu noci se předpokládalo, že Trump vyhraje v Georgii a Severní Karolíně, čímž by se první stát vymanil z kontroly demokratů. V dalších kritických státech, včetně Wisconsinu, Michiganu, Pensylvánie a Arizony, zůstala Harrisová ve výsledcích pozadu. Tyto státy jsou pro její cestu k vítězství klíčové a vzhledem k tomu, že další volby ve státech vyzněly ve prospěch Trumpa, dostala Harrisové kampaň ránu.

Jacqui Heinrich, moderátorka zpráv a hlavní korespondentka Bílého domu pro Fox News, na sociální síti dnes oznámila, že dva zdroje potvrdily, že kampaň Harrisové je ticho i vůči dárcům, náhradníkům a dalším vlivným osobám i poté, co požádali o reakci.

Two sources confirm that the Harris campaign has been radio silent this morning – they have sent ZERO talking points to surrogates, donors, or influencers.



One source says they got no answer even after reaching out.