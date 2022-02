U Jana Čulíka: Fialova vláda nás neposunuje na Západ. Mají dogma škrtat a škrtat

reklama

„Fialova vláda nás neposunuje na Západ svou ekonomickou politikou, ale do Bulharska,“ řekl podle Čulíka v minulosti Biler. „To nemyslíte vážně, nebo ano?“ zeptal se v té souvislosti Čulík Bilera. „Nevím, jestli já, ale zdá se, že to myslí vážně Fialova vláda. Samozřejmě to nemyslím nijak zle vůči Bulharsku... Tady jde spíš o to, že celou předvolební kampaň i poté, co volby skončily, tak se především Fiala a koalice Spolu zaklínali Západem, kam prý patříme, takže si vyloženě koledují o to, že je budeme poměřovat těmito měřítky, která si sami stanovili. A v tom vlastně selhávají skoro ve všech krocích, které zatím udělali, za ten měsíc, nebo necelé dva měsíce, co jsou reálně u vlády,“ poznamenal Biler.

Biler se následně vyjádřil i k tomu, proč se neustále škrtá ve státním rozpočtu. „Přijde mi, že naši politici nejsou pragmatičtí a rozumní, že se nepodívají, jaká je situace v zemi a co by ta země ke konci pandemie potřebovala,“ podotkl nejprve Čulík.

„Česká pravice žije v nějakém dogmatu: Musíme škrtat a šetřit, bez ohledu na to, jaká je realita. Naposledy byla pravice u moci před deseti lety, to bylo krátce po světové ekonomické krizi. A její tehdejší recept byl: Musíme škrtat a šetřit, abychom nedopadli jako Řecko, což jsme se ani omylem neblížili situaci jako Řecko. A dnes panuje obrovská shoda na tom, že právě ty škrty prohloubily reálnou ekonomickou krizi v České republice. Teď jsme o deset let jinde, máme jiný typ krize, která souvisí s pandemií a s globální inflací – a čirou náhodou přichází k moci pravice a opět má jediný recept na to: Škrtat a šetřit. A znovu to nedává smysl, neodpovídá to třeba, jak reagují státy okolo v Evropě,“ míní Biler.

Pak se Bilar rozhovořil o tom, jaké kroky Fialova vláda dělá podle něj špatně. „Ta vláda je v tuto chvíli u moci reálně měsíc a půl a uvedla se dvěma opravdu špatnými kroky: Tím prvním je dohoda o polském Turówu. Vlastně prodala vodu výměnou za peníze. A tím druhým je tahle reakce na globální inflaci, kterou se snaží vláda řešit reálně, respektive se snaží maskovat to, že ta inflace nemá globální příčiny, jako je nárůst obecně cen energií, zhroucení dodavatelských řetězců a celkový růst vlastně cen surovin po celém světě. To vláda jakoby ignoruje a snaží se tvrdit, že za to vlastně může český zbytnělý rozpočet nebo vysoké platy českých státních úředníků. Nic z toho nedává smysl,“ poznamenal Biler.

