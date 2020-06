U Xavera: Spadla mi brada. Kalouska jsem pozoroval. A jedno vím jistě, o něm a Bohu

V prvním díle pořadu Podtrženo sečteno po zvolení Xavera Veselého do rady ČT se komentátor Vlastimil Tlustý trefoval do Kalouska za jeho ohlášené úvahy o vystoupení z církve. „Ten člověk se pánaboha nebojí. To jsem si úplně jistej,“ prohlásil pamětník Kalouskových "politických kotrmelců". Ale pak se rozjel na téma chystaného masivního zadlužení. Češi prý budou platit za to, aby se Italům a dalším jižanům dobře žilo a mohli dělat další dluhy.

reklama

Vlastimil Tlustý komentoval slova Jana Hamáčka o 'tajemném muži', který údajně zachránil Česko: „Taková pohádková bytost. Když se nemůžu pochválit sám, tak vědět o někom, kdo to zachránil, tak odlesk té slávy toho tajemného muže dopadne i na toho, o kom vypráví.“ Komentátor dále mínil, že nakonec šlo v koronavirové krizi více o to, kdo bude slavný, než o všechno ostatní. „Tak proč by se k tomu nehledala cesta i přes tajemné muže?“ dodal. Anketa Budou Spojené státy v roce 2030 stále největší světovou mocností? Budou 8% Nebudou 92% hlasovalo: 740 lidí

Vidění toho, kdo se při krizi nejvíce zasloužil, prý prošlo vývojem. „Nejdřív to vypadalo, že všechnu slávu sbírá předseda vlády, pak zabodoval červený svetr, pak letěla nahoru popularita pana místopředsedy Hamáčka, pak tam bylo zjevné, že se trochu handrkují, nejen věcně, ale i o ten odlesk, a dnes to neumím vyhodnotit, nemám žádný průzkum veřejného mínění...“

Na otázku, zda Hamáčkova angažovanost může zachránit sociální demokracii Tlustý odtušil, že do voleb je ještě daleko. „A odhadnout, jestli si budou voliči pamatovat červený svetr nebo petrklíč, to se nedá,“ řekl Tlustý a zdůvodnil to jedním poznatkem: „On volič si tak pamatuje pátek minulý týden. Pondělí, to je zázrak.“ Efekt červeného svetru prý pomůže, ale otázku jak moc podle něho není možné zodpovědět. Nemulvě o tom, že až 7 subjektů se pohybuje okolo 5 %, takže se ukáže, kdo se do parlamentu dostane.

Psali jsme: Zdeněk Zbořil: Zděšená Němcová? Halíka se v Rusku leknou! Lipovská ať si dá pozor, mám tušení. Co ,,dědkové a báby", pane Wollnere? Babiš: Z EU máme 809 miliard, na dividendách pryč 3 227 miliard. Odpočítejte nám to! Skandální návrh Macrona. Zde jsou fakta Rasová válka v USA: Trump udeřil. A mrtvý černoch? S ním to prý bylo všelijak To chvilkaře zklame! Xaver vytáhl projev o situaci v ČT. A radoval se

Pak už se Xaver začal věnovat tématu Rady ČT, nejdříve zprávou, že Miroslav Kalousek uvažuje o vystoupení z církve. Tlustý uvedl, že z tohoto prohlášení mu spadla brada. Xaver se tázal, zda je opravdu možné, že Miroslav Kalousek ztratí víru v Boha. „Já jsem jeden z pamětníků, který ho dlouhé skoro desítky let pozoroval v parlamentu, v různých situacích, skoro bych řekl v různých politických kotrmelcích a jedno vím jistě. Ten člověk se pánaboha nebojí. To jsem si úplně jistej. Kdyby se trochu pánaboha bál, tak by to vypadalo jinak,“ prohlásil Tlustý. A korigoval Xavera, že Kalousek neztrácí víru v Boha, ale v katolickou církev. Ale pokud Kalousek katolickou církev opustí, bude to dle Tlustého dobrá zpráva.

Psali jsme: Kalousek zvažuje vystoupení z katolické církve. Kvůli Haně Lipovské

Následně se Xaver s Tlustým přesunuli k otázce pomoci Evropské unie členským zemím a zprávě, že „Merkelová a Macron zase chtějí rozhodovat za ostatní. A zadlužit nás všechny“. Moderátor pravil, že ho zpráva vytočila a komentátor dodal, že se jedná o nejdůležitější probírané téma. „To, co vymýšlejí tady ti dva, to je tragédie pro celou Evropskou unii,“ pravil bývalý ministr financí a dodal, že to dotyční nezamýšlejí, ale EU tím podle něj mohou „dorazit“.

Anketa Souhlasíte s tím, že europoslanec Kolaja chce volbu radních ČT řešit na úrovni EU? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 8068 lidí

Tlustému vadí, že po zásadní krizi přišli vládci Francie a Německa s jediným tématem, a to jak veliký dluh udělat a komu přednostně natištěné peníze rozdat. Dodal, že v Čechách je bohužel stejný přístup. „To bude znamenat velikou inflaci, lidi s dluhy se budou radovat, ty se budou umazávat, všichni ostatní budou bědovat, ceny poletí nahoru,“ vypočítával následky a dodal, že tyto plány jsou strašné.

Doplnil, že Andrej Babiš se proti plánu ohradil, protože nejenže je plán všechny zadlužit, ale navíc peníze půjdou těm, kteří zatím nejlépe prokázali schopnost dělat dluhy, což je „úplně kontraproduktivní“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Máme-li v Evropě několik států, z nichž některé posledních 10-20-30 let vzorově špatně hospodařily, tak těm toho chtějí nandat nejvíc. To jsou nejméně 2 zločiny, zaprvé astronomické dluhy, vlastně tři, chějí abychom těm zadluženým jsme to zaplatili, my jim to máme platit, jako bychom neměli dost svých starostí, tak to je druhý zločin, a ještě ke všemu to chtějí nacpat těm, co umí nejlépe utrácet, nejlépe dělat dluhy, nejhůře hospodařit, to je opravdu strašný nápad,“ shrnul plány na obnovu ekonomiky v EU bývalý ministr financí.

Xaver pak vyjádřil obavu, „aby jim na to Babiš neskočil“. Komentátor dodal, že Babiš vypadal „autenticky zarmouceně“ a dle něho situaci viděl podobně. A ptal se zcela polopaticky, proč by čeští daňoví poplatníci měli platit vysoké důchody Španělům či Italům nebo Řekům, zkrátka všem, kdo si žijí nad poměry. „Všichni, kdo to sledujeme, si už 10 let říkáme, kdo to jednou zaplatí, a teď se to konečně dovídáme. I my, Česká republika a její občané, mají zaplatit život nad poměry v jižní části Evropské unie,“ prohlásil s tím, že sice jih postihl koronavirus, ale špatné hospodaření bylo zvykem dlouho předtím, než virus přišel.

Dodal, že pokud toto diváci pochopí, tak podpora odporu proti tomuto plánu bude stoprocentní. Ale hned se opravil. „Viděl jsem včera v televizi jednoho, co říkal, že my přeci potřebujeme, aby Itálie a Španělsko prosperovaly, a že jak tam bude ta prosperita a vysoká životní úroveň, že se to přenese i k nám. Viděl jsem jednoho takovýho. Tak to nebude 100%.“ Tlustý měl také radost, že se v tomto tématu shodne s levicovou ekonomkou Ilonou Švihlíkovou, která se také vyjádřila proti přílišné solidaritě se státy na jihu a západě Evropy.

Psali jsme: Pomáhat Italům, Francouzům? Už jsme solidární dost, připomněla Ilona Švihlíková, kam z Česka mizí peníze a proč

Psali jsme: Pirátský europoslanec se chlubí, jak nám v Bruselu zavařil kvůli Xaverovi s Lipovskou. Chce přimět Jourovou, aby začala konat Mirku, církve nejde měnit jako politické strany. Vyoral se baví. Ale sranda končí u ČT. Zveřejněte platy! Moravec, Fridrichová, Wollner... Fňukající Němcová s Kalouskem. Mediální odborník si vystřelil z demobloku. Vrací se křik kolem Duky a další zlo Příště to určí Kalousek s Gazdíkem a bude klid. Nacher, Klaus ml. a Okamura tvrdě o pláči nad Radou ČT. Ale jiní se bojí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.